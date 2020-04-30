Это поможет россиянам пережить майские праздники в режиме самоизоляции, считают в компании.

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Сеть ресторанов Burger King выпустила к майским праздникам одежду и парфюм с запахом костра. Идея продукта принадлежит креативной студии Rodnya. Об этом vc.ru рассказали в студии.

С 1 мая 2020 года вместе с бургерами пользователи в Москве смогут купить свитшоты с ароматическим принтом мангала, а также парфюмерию: ароматы «Мангал №5» с запахом дыма, и «Шашлындос» с запахом шашлыка.

RODNYA Creative PR Studio

Покупки помогут россиянам погрузиться в атмосферу выходных на природе, которые в этом году многие вынуждены проводить в режиме самоизоляции, считают в Burger King.

Стоимостью парфюма — 1499 рублей, свитшота — 1999 рублей. Заказать продукцию можно будет в приложении и на сайте Delivery Club.