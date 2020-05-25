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Маркетинг
Лиана Липанова
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«Яндекс» изменил дизайн списка рекламных кампаний на платформе управления интернет-рекламой Adfox Материал редакции

Теперь таблица вмещается на большинстве разрешений экранов, заявили в компании.

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«Яндекс» провёл редизайн платформы управления интернет-рекламой Adfox — обновился список рекламный кампаний, заметил в Twitter издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.

Alex Ponomar @ponomar
Редизайн Адфокса спустя 6 лет после покупки яндексом — безусловно, большое событие для рынка (представляю, сколько UX-дизайнеров скончалось в муках на этом проекте) https://t.co/bq3rlWIa05

Представитель компании рассказал vc.ru, что обновление произошло в марте. «Мы действительно меняли дизайн отображения информации и постепенно делаем его интуитивно понятнее. Таблица стала более компактной и вмещается на большинстве разрешений экранов», — добавили в «Яндексе».

В 2019 году компания обновила страницу входа и позволила авторизовываться в Adfox всем партнёрами своей рекламной сети с помощью логина для РСЯ. Тогда же «Яндекс» изменил стили основных элементов управления, добавили в компании.

«Яндекс» купил Adfox в сентябре 2014 года. Общая сумма сделки составила $11,3 млн.

#яндекс #adfox

Лиана Липанова
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