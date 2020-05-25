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Теперь таблица вмещается на большинстве разрешений экранов, заявили в компании.
«Яндекс» провёл редизайн платформы управления интернет-рекламой Adfox — обновился список рекламный кампаний, заметил в Twitter издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.
Представитель компании рассказал vc.ru, что обновление произошло в марте. «Мы действительно меняли дизайн отображения информации и постепенно делаем его интуитивно понятнее. Таблица стала более компактной и вмещается на большинстве разрешений экранов», — добавили в «Яндексе».
В 2019 году компания обновила страницу входа и позволила авторизовываться в Adfox всем партнёрами своей рекламной сети с помощью логина для РСЯ. Тогда же «Яндекс» изменил стили основных элементов управления, добавили в компании.
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