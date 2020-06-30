Инструмент позволит малому и среднему бизнесу размещать каталоги товаров в группах и профилях в соцсети.
- «Одноклассники» добавили во внутренний рекламный кабинет формат «карусель», рассказали vc.ru в компании.
- Рекламодатели смогут размещать в группах или профилях «карусели» с текстом, карточками товаров, ссылками. Например, пользователи смогут продвигать сразу несколько ссылок в одном посте.
- Публикация будет доступна по ссылке, её можно продвигать от имени группы или личного профиля в рекламном кабинете, а также через формат промопоста на платформе myTarget.
- Инструмент доступен в десктопной версии соцсети и в приложении на iOS, в ближайшее время функция появится и в Android-приложении.
- До этого в «Одноклассниках» можно было продвигать баннеры со ссылками в формате «карусель», созданные только в myTarget.
- По данным компании, во время тестов формата «карусель» CTR (показатель кликабельности) в среднем был выше на 2-2,5%, чем у продвижения обычного поста.
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