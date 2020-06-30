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Маркетинг
Татьяна Боброва
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«Одноклассники» разрешили создавать рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок Материал редакции

Инструмент позволит малому и среднему бизнесу размещать каталоги товаров в группах и профилях в соцсети.

  • «Одноклассники» добавили во внутренний рекламный кабинет формат «карусель», рассказали vc.ru в компании.
  • Рекламодатели смогут размещать в группах или профилях «карусели» с текстом, карточками товаров, ссылками. Например, пользователи смогут продвигать сразу несколько ссылок в одном посте.
  • Публикация будет доступна по ссылке, её можно продвигать от имени группы или личного профиля в рекламном кабинете, а также через формат промопоста на платформе myTarget.
  • Инструмент доступен в десктопной версии соцсети и в приложении на iOS, в ближайшее время функция появится и в Android-приложении.
  • До этого в «Одноклассниках» можно было продвигать баннеры со ссылками в формате «карусель», созданные только в myTarget.
  • По данным компании, во время тестов формата «карусель» CTR (показатель кликабельности) в среднем был выше на 2-2,5%, чем у продвижения обычного поста.
«Одноклассники»

#новость #одноклассники

Татьяна Боброва
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