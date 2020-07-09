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в пользу общения при помощи мемов
Swirl доступен пользователям сервиса «Дисплей и Видео 360», в том числе в России.
Google анонсировала запуск нового рекламного формата Swirl с включением в объявления 3D-объектов.
Такая реклама позволяет покупателям взаимодействовать с продуктом как будто он у них перед глазами: вращать, приближать, играть. Брендам такой формат нравится, он позволяет демонстрировать особенности товара, отмечают в Google.
В числе компаний, которые уже опробовали Swirl, — Adidas, показавшая кроссовки Ultra Boost, производитель кормов для домашних животных Purina, создавшая игру, компания Nissan, которая показала новый Qashaqai, и другие.
По данным Nissan, уровень вовлечённости пользователей оказался в восемь раз выше, чем в стандартной вертикальной рекламе. У Adidas уровень вовлечённости был в четыре раза выше, а среднее время просмотра рекламы составило 11 секунд.
Google начала тестировать Swirl в июне 2019 года. Теперь его смогут применить все пользователи рекламного сервиса «Дисплей и Видео 360», в том числе в России.
Google представила рекламный формат Skwirt — 3D-объекты в объявлениях, рядом с которыми лучше не стоять
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