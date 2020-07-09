Swirl доступен пользователям сервиса «Дисплей и Видео 360», в том числе в России.

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Google анонсировала запуск нового рекламного формата Swirl с включением в объявления 3D-объектов.

Такая реклама позволяет покупателям взаимодействовать с продуктом как будто он у них перед глазами: вращать, приближать, играть. Брендам такой формат нравится, он позволяет демонстрировать особенности товара, отмечают в Google.

В числе компаний, которые уже опробовали Swirl, — Adidas, показавшая кроссовки Ultra Boost, производитель кормов для домашних животных Purina, создавшая игру, компания Nissan, которая показала новый Qashaqai, и другие.

Реклама Adidas Google

По данным Nissan, уровень вовлечённости пользователей оказался в восемь раз выше, чем в стандартной вертикальной рекламе. У Adidas уровень вовлечённости был в четыре раза выше, а среднее время просмотра рекламы составило 11 секунд.