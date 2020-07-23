Компании смогут самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты.

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TikTok запустил рекламную платформу для малого и среднего бизнеса в России, на которой компании смогут самостоятельно настраивать и запускать маркетинговые кампании. Об этом vc.ru сообщил представитель соцсети.

Раньше рекламодатели могли запускать кампании только через сотрудников офиса TikTok, объяснили в компании. Теперь бизнес сможет самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты. Какие именно инструменты и параметры таргетинга будут доступны компаниям, не уточняется.

В конце июня TikTok сообщал о запуске платформы для брендов и маркетологов TikTok for Business. На ней собраны все рекламные инструменты для бизнеса, говорила в компании. В частности, форматы рекламы Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.

Кроме того, соцсеть предложила малому и среднему бизнесу разовый бесплатный рекламный купон на сумму $300 в рамках программы поддержки TikTok Back to Business.

Чтобы получить его, нужно создать учётную запись компании в TikTok for Business, предоставить все необходимые данные, включая ИНН/ЕГРН и зарегистрированное название компании, а также прикрепить подтверждающие документы для проверки на соответствие условиям программы.