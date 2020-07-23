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Компании смогут самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты.
TikTok запустил рекламную платформу для малого и среднего бизнеса в России, на которой компании смогут самостоятельно настраивать и запускать маркетинговые кампании. Об этом vc.ru сообщил представитель соцсети.
Раньше рекламодатели могли запускать кампании только через сотрудников офиса TikTok, объяснили в компании. Теперь бизнес сможет самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты. Какие именно инструменты и параметры таргетинга будут доступны компаниям, не уточняется.
В конце июня TikTok сообщал о запуске платформы для брендов и маркетологов TikTok for Business. На ней собраны все рекламные инструменты для бизнеса, говорила в компании. В частности, форматы рекламы Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.
Кроме того, соцсеть предложила малому и среднему бизнесу разовый бесплатный рекламный купон на сумму $300 в рамках программы поддержки TikTok Back to Business.
Чтобы получить его, нужно создать учётную запись компании в TikTok for Business, предоставить все необходимые данные, включая ИНН/ЕГРН и зарегистрированное название компании, а также прикрепить подтверждающие документы для проверки на соответствие условиям программы.
После подтверждения статуса компания получит купон. Ещё один TikTok подарит за дополнительные расходы, он будет равен сумме пополнения аккаунта, но не более $2000 на компанию. Максимально можно получить $4300. Купоны действительны до 31 декабря 2020 года.
Кто интересно пользуется этим днищем, да еще и с рекламой?)
Тебе, кто умеет использовать все инструменты. И кто умеет свою аудиторию вычленять..
Речь про аудиторию. Зашел один раз, посмотрел. Это же для одноклеточных. Одни глупые кривляния.
Система рекомендаций там одна из лучших в мире. Но для того что бы она обучилась, нужно потратить несколько часов на фильтрацию. Лайкаем то что нравится, жмем "не интересно" на роликах которые не нравятся. И вуаля, через 2 дня у вас релевантный контент. Мне тоже первые 2 дня показывались алкаши из соседнего двора, а теперь - смешные собаки, стройка, столярные поделки, немного машин.
Честно говоря, для деградации есть куда более интересные сайты. Но, там рекламу блокируют. Правда не проверял, как она тут устроена и можно ли ее блокирнуть.
Tiktok старается показывает то что вам нравится. мне почему-то обучение, спорт и танцы показывает. Так что подумайте о том что вы лайкаете
По вашему любители глупых кривляний не тратят деньги?
Что забавно, тикток показывает тот контент, который тебе интересен. Кто что ищет, то и находит. А то "одна порнуха в этих ваших интернетах". Сейчас тикток превратился ещё и в площадку вещания оппозиции, а это взрослая, платежеспособная аудитория.
Тикток подстраивается под посетителя. Осталось выяснить, почему он считает вас одноклеточным
Лучше бы для начала нормальную аналитику внедрили для аккаунтов.
Но в любом случае здравая новость, нужно пробовать :)
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