Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Маркетинг
Лиана Липанова
1581

Back to Business: TikTok в России разрешил компаниям самим настраивать рекламу и выделил по $300 на продвижение Материал редакции

Компании смогут самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты.

15 комментариев
В закладки

TikTok запустил рекламную платформу для малого и среднего бизнеса в России, на которой компании смогут самостоятельно настраивать и запускать маркетинговые кампании. Об этом vc.ru сообщил представитель соцсети.

Раньше рекламодатели могли запускать кампании только через сотрудников офиса TikTok, объяснили в компании. Теперь бизнес сможет самостоятельно настраивать таргетинг, выбирать бюджет и инструменты. Какие именно инструменты и параметры таргетинга будут доступны компаниям, не уточняется.

В конце июня TikTok сообщал о запуске платформы для брендов и маркетологов TikTok for Business. На ней собраны все рекламные инструменты для бизнеса, говорила в компании. В частности, форматы рекламы Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.

Кроме того, соцсеть предложила малому и среднему бизнесу разовый бесплатный рекламный купон на сумму $300 в рамках программы поддержки TikTok Back to Business.

Чтобы получить его, нужно создать учётную запись компании в TikTok for Business, предоставить все необходимые данные, включая ИНН/ЕГРН и зарегистрированное название компании, а также прикрепить подтверждающие документы для проверки на соответствие условиям программы.

После подтверждения статуса компания получит купон. Ещё один TikTok подарит за дополнительные расходы, он будет равен сумме пополнения аккаунта, но не более $2000 на компанию. Максимально можно получить $4300. Купоны действительны до 31 декабря 2020 года.

#новость #tiktok

Лиана Липанова
+22 992
35
1
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok"], "comments": 15, "likes": 7, "favorites": 35, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 144547, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jul 2020 16:03:57 +0300", "is_special": false }
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Демидов

4

Будем пробовать платформа явно передовая

Ответить

Адблокович Адгуард

–10

Кто интересно пользуется этим днищем, да еще и с рекламой?)

Ответить

Oleg Oleg

Адблокович
0

Тебе, кто умеет использовать все инструменты. И кто умеет свою аудиторию вычленять..

Ответить

Адблокович Адгуард

Oleg
0

Речь про аудиторию.  Зашел один раз, посмотрел. Это же для одноклеточных. Одни глупые кривляния.

Ответить

Ярик Богатырев

Адблокович
7

Система рекомендаций там одна из лучших в мире. Но для того что бы она обучилась, нужно потратить несколько часов на фильтрацию. Лайкаем то что нравится, жмем "не интересно" на роликах которые не нравятся. И вуаля, через 2 дня у вас релевантный контент.  Мне тоже первые 2 дня показывались алкаши из соседнего двора, а теперь - смешные собаки, стройка, столярные поделки, немного машин.

Ответить

Адблокович Адгуард

Ярик
–3

Честно говоря, для деградации есть куда более интересные сайты. Но, там рекламу блокируют. Правда не проверял, как она тут устроена и можно ли ее блокирнуть.

Ответить

Oleg Oleg

Адблокович
1

Tiktok старается показывает то что вам нравится. мне почему-то обучение, спорт и танцы показывает. Так что подумайте о том что вы лайкаете

Ответить

Адблокович Адгуард

Oleg
0

Я вообще этим не пользуюсь)

Ответить

Timofey Abakumov

Адблокович
0

По вашему любители глупых кривляний не тратят деньги?

Ответить

Адблокович Адгуард

Timofey
0

Ну в этом плане да))

Ответить

Ольга Григорьева

Адблокович
0

Что забавно, тикток показывает тот контент, который тебе интересен. Кто что ищет, то и находит. А то "одна порнуха в этих ваших интернетах". Сейчас тикток превратился ещё и в площадку вещания оппозиции, а это взрослая, платежеспособная аудитория. 

Ответить

Николай Петров

Адблокович
0

Тикток подстраивается под посетителя. Осталось выяснить, почему он считает вас одноклеточным 

Ответить

Dmitry Bashkiroff

0

Лучше бы для начала нормальную аналитику внедрили для аккаунтов. 
Но в любом случае здравая новость, нужно пробовать :)

Ответить

Стас Витус

0

Подал заявку ещё неделю назад, на этом всё.

Ответить

Vasilisa Petr

–1

А фейсбук ещё не купил тикток?)) 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Почему финансовая грамотность населения в мире не растет, и что с этим делать
Недостаток финансовой грамотности и познаний в области экономике часто приводит к проблемам. Интересный момент здесь в…
0
Red Collar
Подписан
Отписаться
«Меняли цветы на людей, азиатов на флаги»: создание дизайна Росбанка в картинках
Команда Red Collar рассказывает, как разработала дизайн сайта, а потом обновилась платформа бренда — и все началось зан…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Dostoevsky: библиотека анализа настроений для русского языка
Анализ настроений (Sentiment analysis) — это распространенная задача NLP, которая направлена на то, чтобы определить на…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kostya Golikov
за день
«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами»
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Артем Асеев

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Артем Асеев

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Andrew Zheludkov

Как найти работу начинающему…

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Даниил Орел

Как пинговать руководителя…

Николай Петров

Back to Business: TikTok в…

Andrew Zheludkov

Создание мобильного приложения…

Тинькофф

«Мегафон», видимо, уволил всех…

Pixel Lens

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

Дмитрий Алексеев

McDonald's открыла первый…

justwantedtobeenough

«Тинькофф» запустил чат-бота в…

Andrew Zheludkov

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Евгений Слепухин

Илон Маск показал эскиз…

Pixel Lens

«Тинькофф» запустил чат-бота в…

Olev Ovsyannikov

«Умный» способ бросить пить…

Артем Асеев

Рестайлинг сети салонов Kistochki

Максим Попов

Tesla отчиталась о прибыли…

Сашка Сергеевич

«Умный» способ бросить пить…