Business Insider: схема подделки трафика Hydra нанесла рекламодателям ущерб на $130 млн Материал редакции
Hydra выдаёт себя за пользователей и накручивает просмотры. Компании тратят деньги на рекламу, которую не увидят реальные посетители сайтов.
Издание Business Insider рассказало о мошеннической схеме, которая получила название Hydra. Система работает так:
- Маскируется под смартфоны и создаёт поддельный трафик.
- Распространяет его через маленькие рекламные сети, чтобы избежать обнаружения.
Источники фрода от Hydra сложно обнаружить, так как создатели схемы генерируют небольшие объёмы трафика через разные рекламные сети и меняют тактику, поясняет Business Insider. А деньги рекламодателей уходят площадкам, которые поставляют рекламным сетям фальшивый трафик.
В 2019 году сеть обнаружила израильская компания Protected Media, она расследует киберпреступления. По мнению гендиректора Асафа Грейнера, Hydra сложнее других схем из-за её мощной маскировки.
Грейнер подсчитал, что за день мошенники делают 100 млн показов рекламы в США через 8000 игровых и развлекательных приложений. Он оценил ущерб, который Hydra нанесла рекламодателям, примерно в $130 млн.
Protected Media рассказала о Hydra представителям рекламного рынка и организации Trustworthy Accountability Group (TAG). Она борется с мошенничеством, вредоносными программами, пиратством и нечестной цифровой рекламой.
Совет директоров TAG состоит из представителей рекламных платформ, агентств и рекламодателей, включая Facebook, Google, GroupM, Dr Pepper Snapple Group и NBCUniversal.
Google заявила, что её команда по анализу качества рекламного трафика подтвердила атаку и смогла уничтожить поддельные «устройства» в своих системах к июню 2020 года. Компания считает, что потеряла минимальное количество рекламных объявлений.
Также TAG запустила операцию «Уничтожить Hydra» и распространила информацию о её работе среди продавцов цифровой рекламы, чтобы они могли защититься.
Как рекламодатели могут снизить число атак
Эксперты Ассоциации национальных рекламодателей и компании по обеспечению кибербезопасности White Ops отмечают, что злоумышленники становятся более изощрёнными. Они перемещаются в новые рекламные категории, например мобильные приложения и Smart TV.
Асаф Грейнер считает, что мошенничество с рекламой будет приносить преступникам прибыль до тех пор, пока пострадавшие не начнут с ним открыто бороться.
Представители рекламной индустрии не привыкли делиться информацией о мошенниках и не защищают себя даже после создания TAG. Организация появилась в 2015 году.
Многие приложения не используют список авторизованных продавцов рекламы ads.txt, отмечает Business Insider. Разработчики мобильных приложений указывают в нём, кто имеет право продавать рекламу, а кто нет.
«Самый важный вывод из этого дела — разработчикам мобильных приложений необходимо внедрять ads.txt. Это смягчит риски, связанные с подменой трафика. Потребуется время, чтобы создать культуру обмена информацией об угрозах. Пока мы новички в этом деле», — заявила операционный директор TAG Рэйчел Нисвандер Томас.
Забавно, но не выходит ли, что в итоге от этого больше всего заработали не создатели Гидры, а гиганты вроде Гугла?
Ведь повсеместное использование штуковин вроде ads.txt это путь к олигополизации рынка через выдавливание мелких игроков, у которых не ожидаются сильные антифрод алгоритмы.
Пострадали от этого не рекламодатели, а конечные потребители. Потому что, так или иначе, все издержки закладываются в себестоимость товаров и услуг.
Это очень распространённое заблуждение. Далеко не все издержки можно заложить в себестоимость, потому что есть конкуренция. Попробуйте заложить в издержки своего бизнеса покупку частного самолёта и офиса центре Сан-Франциско и увидите, что это не сработает, конечные потребители не заплатят за это.
По-моему этот пример как раз является исключением
Для массовых товаров / услуг вполне себе все перекладывается
А разве через рекламные бюджеты не идёт снижение на налоговую нагрузку?
Просто продуктивнее на рекламу спустить бюджеты и записать в расходы, чем отдать те же деньги от прибыли налоговой.
Ну и тут конечно есть ограничения в виде допустимого размера расходов на маркетинг со стороны регулятора, как я понимаю.
Отсюда и идут такие рекламные бюджеты и чем больше компания, тем раздутие может быть бюджет на рекламу.
Представьте, что вы продаёте товар за 99 долларов и тут государство выводит дополнительный налог 10 долларов. Сможете ли вы переложить его на покупателя? Ответ: только если это сделают все участники рынка. Если они продолжат продавать по 99, то вы не сможете продавать по 109. Вывод такой: что себестоимость это проблемы бизнеса в большинстве случаев, потому что все диктуется рынком и кокнкуренцией. (При продаже массовых товаров можете также попробовать заложить самолёт в себестоимость, увидите, что это не исключение, а всего лишь некоторая гиперболизация)
Вы про какой-то вакуум говорите. Если вводится доп сбор для всех - реагировать будут все. Вспоминайте акцизы на алко, сиги, топливо - везде удорожание перекладывается легко на потребителя. Нет ни одного бизнеса-альтруиста, кто скажет: «ну ок, буду за свой счёт доп издержки нести».
Второй момент. Доп налог в 10$ не равно зеркальное удорожание услуги/продукта на те же 10$. Может на 1-2-3 или 7, кто как решит. Но оно случится т.к. смотри абзац выше.
При снижении курса рубля и введении "налога на Google" не все компании увеличили цены пропорционально, а продолжили продавать свои сервисы по старым ценам, не помню Microsoft или Apple. То есть они продолжили нести издержки за свой счёт продолжительное время. И такое бывает очень часто. Так что я не про вакуум
Блоги компаний
Показать еще