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Маркетинг
Ольга Такмазьян
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Business Insider: схема подделки трафика Hydra нанесла рекламодателям ущерб на $130 млн Материал редакции

Hydra выдаёт себя за пользователей и накручивает просмотры. Компании тратят деньги на рекламу, которую не увидят реальные посетители сайтов.

13 комментариев
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Издание Business Insider рассказало о мошеннической схеме, которая получила название Hydra. Система работает так:

  • Маскируется под смартфоны и создаёт поддельный трафик.
  • Распространяет его через маленькие рекламные сети, чтобы избежать обнаружения.

Источники фрода от Hydra сложно обнаружить, так как создатели схемы генерируют небольшие объёмы трафика через разные рекламные сети и меняют тактику, поясняет Business Insider. А деньги рекламодателей уходят площадкам, которые поставляют рекламным сетям фальшивый трафик.

В 2019 году сеть обнаружила израильская компания Protected Media, она расследует киберпреступления. По мнению гендиректора Асафа Грейнера, Hydra сложнее других схем из-за её мощной маскировки.

Грейнер подсчитал, что за день мошенники делают 100 млн показов рекламы в США через 8000 игровых и развлекательных приложений. Он оценил ущерб, который Hydra нанесла рекламодателям, примерно в $130 млн.

Protected Media рассказала о Hydra представителям рекламного рынка и организации Trustworthy Accountability Group (TAG). Она борется с мошенничеством, вредоносными программами, пиратством и нечестной цифровой рекламой.

Совет директоров TAG состоит из представителей рекламных платформ, агентств и рекламодателей, включая Facebook, Google, GroupM, Dr Pepper Snapple Group и NBCUniversal.

Google заявила, что её команда по анализу качества рекламного трафика подтвердила атаку и смогла уничтожить поддельные «устройства» в своих системах к июню 2020 года. Компания считает, что потеряла минимальное количество рекламных объявлений.

Также TAG запустила операцию «Уничтожить Hydra» и распространила информацию о её работе среди продавцов цифровой рекламы, чтобы они могли защититься.

Как рекламодатели могут снизить число атак

Эксперты Ассоциации национальных рекламодателей и компании по обеспечению кибербезопасности White Ops отмечают, что злоумышленники становятся более изощрёнными. Они перемещаются в новые рекламные категории, например мобильные приложения и Smart TV.

Асаф Грейнер считает, что мошенничество с рекламой будет приносить преступникам прибыль до тех пор, пока пострадавшие не начнут с ним открыто бороться.

Рекламные платформы стыдятся быть жертвами. Они могут попасть в ситуацию, когда рекламодатель попросит их вернуть деньги. Большинство директоров по маркетингу думают о том, что придётся искать новую работу. А кибератака на платформу не очень хорошо смотрится в резюме.

Асаф Грейнер
генеральный директор Protected Media

Представители рекламной индустрии не привыкли делиться информацией о мошенниках и не защищают себя даже после создания TAG. Организация появилась в 2015 году.

Многие приложения не используют список авторизованных продавцов рекламы ads.txt, отмечает Business Insider. Разработчики мобильных приложений указывают в нём, кто имеет право продавать рекламу, а кто нет.

Пример файла ads.txt

«Самый важный вывод из этого дела — разработчикам мобильных приложений необходимо внедрять ads.txt. Это смягчит риски, связанные с подменой трафика. Потребуется время, чтобы создать культуру обмена информацией об угрозах. Пока мы новички в этом деле», — заявила операционный директор TAG Рэйчел Нисвандер Томас.

#кибератака

Ольга Такмазьян
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0
13 комментариев
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Andrey Vladimirsky

19

Забавно, но не выходит ли, что в итоге от этого больше всего заработали не создатели Гидры, а гиганты вроде Гугла? 
Ведь повсеместное использование штуковин вроде ads.txt это путь к олигополизации рынка через выдавливание мелких игроков, у которых не ожидаются сильные антифрод алгоритмы.

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Optov

Andrey
1

Верно подмечено!

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Petr

Andrey
1

На самом деле нет.
Рекламные сети работают по принципу саморегулирующегося аукциона. Из-за этого, если добавить в трафик 50% ботов, то CPM постепенно снизится на те же 50%, так как cr/CPA и прочие метрики упадут на те же 50%.

Так что боты - это неприятно, но не страшно.

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Egor Voinov

Petr
0

Но деньги то уже потрачены ведь?

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Vyacheslav Bogomolov

0

Пострадали от этого не рекламодатели, а конечные потребители. Потому что, так или иначе, все издержки закладываются в себестоимость товаров и услуг.

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Arkadiy Gaydarzhy

Vyacheslav
13

Это очень распространённое заблуждение. Далеко не все издержки можно заложить в себестоимость, потому что есть конкуренция. Попробуйте заложить в издержки своего бизнеса покупку частного самолёта и офиса центре Сан-Франциско и увидите, что это не сработает, конечные потребители не заплатят за это.

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3216q114

Arkadiy
3

Всегда платили, а тут вдруг не заплатят? С чего бы это ?

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Pavel Chernikov

Arkadiy
0

По-моему этот пример как раз является исключением
Для массовых товаров / услуг вполне себе все перекладывается

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3216q114

Pavel
0

Конечно укладываеться, самолёт может и нет, но рекламные бюджеты это нечто. Вот например заплатить за участие в 5 дневной, выставке цену аренды центрального склада (~25млн в рубликах), дикость ? Нет это реальность.

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Влад Бакуменко

3216q114
0

А разве через рекламные бюджеты не идёт снижение на налоговую нагрузку?
Просто продуктивнее на рекламу спустить бюджеты и записать в расходы, чем отдать те же деньги от прибыли налоговой.
Ну и тут конечно есть ограничения в виде допустимого размера расходов на маркетинг со стороны регулятора, как я понимаю.
Отсюда и идут такие рекламные бюджеты и чем больше компания, тем раздутие может быть бюджет на рекламу.

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Arkadiy Gaydarzhy

Pavel
0

Представьте, что вы продаёте товар за 99 долларов и тут государство выводит дополнительный налог 10 долларов. Сможете ли вы переложить его на покупателя? Ответ: только если это сделают все участники рынка. Если они продолжат продавать по 99, то вы не сможете продавать по 109. Вывод такой: что себестоимость это проблемы бизнеса в большинстве случаев, потому что все диктуется рынком и кокнкуренцией. (При продаже массовых товаров можете также попробовать заложить самолёт в себестоимость, увидите, что это не исключение, а всего лишь некоторая гиперболизация)

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Pavel Chernikov

Arkadiy
0

Вы про какой-то вакуум говорите. Если вводится доп сбор для всех - реагировать будут все. Вспоминайте акцизы на алко, сиги, топливо - везде удорожание перекладывается легко на потребителя. Нет ни одного бизнеса-альтруиста, кто скажет: «ну ок, буду за свой счёт доп издержки нести».

Второй момент. Доп налог в 10$ не равно зеркальное удорожание услуги/продукта на те же 10$. Может на 1-2-3 или 7, кто как решит. Но оно случится т.к. смотри абзац выше.

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Arkadiy

Pavel
0

При снижении курса рубля и введении "налога на Google" не все компании увеличили цены пропорционально, а продолжили продавать свои сервисы по старым ценам, не помню Microsoft или Apple. То есть они продолжили нести издержки за свой счёт продолжительное время. И такое бывает очень часто. Так что я не про вакуум

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