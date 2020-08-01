Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге демонтировали через пять часов после установки: он «портит газон» Материал редакции
Арт-объект напоминает забор, который в 2019 году екатеринбуржцы снесли в ходе протестов против строительства храма.
В Екатеринбурге 1 августа 2020 года демонтировали арт-объект банка для предпринимателей «Точка» — это произошло через пять часов после его установки утром, сообщила vc.ru пресс-секретарь компании Александра Прыткова.
Арт-объект — цветная металлическая скамья с надписью «Скажи это делом», слоганом банка. Скамью установили в сквере возле городского театра драмы, в рамках рекламной кампании для предпринимателей. Её участникам «Точка» предоставляла средства на социальные проекты, например, благоустройство.
Арт-объект был согласован с администрацией Екатеринбурга и должен был простоять в сквере до конца августа, подчеркнула Александра Прыткова. Стоимость его изготовления и монтажа она не смогла оперативно уточнить.
Местные медиа писали, что арт-объект посвящён участникам протестов против вырубки деревьев и строительства храма в том же сквере в мае 2019 года. Тогда жители снесли забор, ограждавший будущую стройплощадку на территории зелёной зоны.
Демонтажом арт-объекта «Точки» руководил бывший сотрудник администрации Екатеринбурга, предприниматель Сергей Новгородов, пишет екатеринбургский новостной сайт It’s My City. Он пояснил, что выполняет задание мэрии, указывает сайт.
Вечером 1 августа пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов рассказал изданию, что скамью убрали, потому что она портит газон. Пресс-секретарь банка Александра Прыткова пояснила vc.ru, что местные власти видели проект скамьи до установки и не сообщили о каком-либо нарушении после монтажа, поэтому банк будет разбираться в случившемся.
Мне кажется, или КАМАЗ там больше испортил газон, нежели объект?
Вам не кажется. Только газон там совсем ни при чём же - просто чинуши в креатив не умеют )
Поясняю - говоря о креативе, имеется ввиду, что для придумывания обоснования даже не пытаются хоть как-то заморачиваться 😜
Да, не написано же - арт-объект в память о протестах против храма, и выполнен в виде поваленного ограждения. Власть решила что ей на фоне общего настроения - такие памятники протестам ни к чему.
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Это очень странно, чинуши согласовали, а потом приказали демонтировать. Биполярочка какая-то.
Такому газону позавидовали бы сами англичане. Эталонный газон.
Мэрия - ссыкуны. И идиоты.
Если работники мэрии заботятся в первую очередь не об интересах горожан, а о том, как бы не вышло, то они не туда пошли работать: слишком много стресса
Вообще-то туда. Они за деньгами и стабильностью шли.
Вот это самое плохое. Что на госслужбу идут не для того, чтобы делать мир вокруг себя лучше и работать на благо граждан а за небольшой стабильной копеечкой.
В Должнобытьляндии все будет на благо людей, в реальном мире все люди заботятся в первую очередь о себе и своих близких.
в реальном мире все люди заботятся в первую очередь о себе и своих близких.
Давайте поднимемся с самых нижних ступеней пирамиды потребностей. Там начинается то о чем я говорю.
Следовательно на госслужбе должны состоять уже люди состоявшиеся и удовлетворившие базовые "шкурные" потребности.
Посмотрите пирамиду Маслоу - там нет ничего про альтруизм.
Высшие ступени это признание обществом и духовная гармония. Чиновники проходят точно через все этапы - они получают уважение социума, не считая протестующих нигилистов, на всех не угодишь.
И помогают развитию церкви, посещая службы.
Они такие как и все, если честно то альтруиста который живет для других я буду считать не нормальным и необычным человеком, одним на миллион. В России наберём 150 таких человек, но вряд ли они захотят или смогут быть управленцами.
А вот людей желающих делать вокруг себя лучше, удобнее, безопаснее, интереснее намного больше сем 150 человек
Хотеть и сделать это разные вещи.
В истории был примеры, в том числе нашей страны, когда к власти пришли те кто хотел сделать мир лучше и справедливее.
Но страх за жизнь, места и достижения превратился в охоту на инакомыслящих и их физическое устранение, в масштабах страны.
Намерения были благими, но привели в ад.
Это люди с заторможенным развитием. Они на всю жизнь застревают на первой ступени.
То есть, допустим, вы будете заниматься бизнесом в свое удовольствие и хорошо зарабатывать, а кто-то там должен за копеечку работать на ваше благо. Вас ничего не смущает в такой конструкции? Сходите в госслужбу, поработайте за копеечку, вдруг мир станет лучше. СССР давно закончился, это же основа - в капиталистическом обществе никто не будет делать что-то за вас и для вас практически бесплатно.
а кто-то там должен за копеечку работать на ваше благо
Я сказал что сейчас туда идут за стабильностью и копеечкой. И сказал, что это плохо.
Как вы сделали вывод который сделали?
Качество госуправления влияет на всех жителей страны и оно очень важно. По идее на госслужбу должны попадать ЛЦЧШИЕ.
А лучшие за копеечку и стабильность не работают.
Заботящегося о своей зарплате странно называть ссыкуном. Тогда все люди на земле ссыкуны, кроме безработных.
Кого же можно тогда назвать ссыкуном?
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Вчера Хабаровск, сегодня наш забор, так можно и в гости к Фургалу присесть.
Вы правы Вера Петровна, давайте сносить.
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Я правильно понимаю, что банк влезает в какую-то мутную религиозную и протестную тему? Да там менеджмент и правда не в ладах с головой, бегите оттуда, глупцы
Интересно то, что политикой пытается заниматься банк, контроль в котором у "Открытия" (А Открытие в свою очередь принадлежит ЦБ)
Контроль Точки, в руках самой Точки )
Ага
В акционерном обществе «Точка» 50 % плюс 1 акция принадлежат «Финансовой корпорации Открытие», 40 % — Qiwi, 10 % минус 1 акция — компании менеджменту банка через компанию Catalytic. В дивидендах «Открытие» и «Точка» имеют равные доли в 45 %. В совете директоров у «Открытия» 3 места, у Qiwi и Catalytic — по 1 месту[
Нужно было красить в серый и простояло бы лет 10.
Забыли, что Россия для грустных?
Красота в глазах смотрящего. Каким цветом мир вокруг человека решает он сам.
Наслаждайтесь)
Когда я спешу домой к любимому человеку, мне все равно на эти лужи и серое небо.
Хочешь накидаю фото маленьких городов России? Смотришь и не веришь, что Это на той же планете, что и Москва, но оно ещё и в той же стране.
Самый крутой арт объект России видел в Подмосковье - мусорные баки с надписью "Созидание", так что чинуши тоже умеют в креатив
Зачем далеко ходить, могу накидать фотки районов Москвы, не отличишь от тех маленьких городов ))
@Точка интересно услышать вашу позицию.
Моя позиция такая: мне неприятно, что мой банк участвует в политике и провоцирует правительство любого уровня - это грозит убытками лично мне.
Если такие акции будут продолжаться, то мне придётся найти более стабильную финансовую организацию.
Давайте я отвечу. Банк за свои деньги устанавливает в родном городе скамейку, чтобы люди могли там отдыхать, дети могли играть, она яркая, стоит в знаковом для городе месте, она согласована с администрацией. Устанавливает на 1 месяц, потом мы должны были ее убрать, привести в порядок газон. Дальше. Кто-то усматривает в этом политический подтекст, скамейку демонтируют. Шум во всех СМИ. Мы честно говоря в шоке. Мы не хотели участвовать в политике и провоцировать власти, мы хотели облагородить пространство, у нас в городе сейчас идёт фестиваль современного уличного искусства, это хороший повод поучаствовать. При все этом по вашему сообщению выходит, что мы провокаторы и вообще вредители. Как же так? Не делай добра, не получишь зла, получается?
Очень не люблю притворство и «включение дурака».
Вы утверждаете что у скамейки в виде поваленного забора с надписью «докажи делом» нет отсылки к политическим событиям?
Это вполне в духе их брендинга, недавно, например, они выпускали рекламу с лозунгом «скажи это делом», вы и там политику видите? Банк то для предпринимателей. Ну или как сказал бы Фрейд, иногда сигара это просто сигара.
Правда так думаю 🤷 (что точка не думала никого троллить, а просто сделала скамейку согласно своему бренд-буку)
Т.е.:
1. Год назад на этом месте повалили забор в ходе протестных акций.
2. Точка ставит объект в виде поваленного забора.
3. Эти два события никак не связаны.
Я всё верно описал?
Не совсем.
1) Год назад на этом месте повалили забор в ходе протестных акций
2) Точка капитализирует свой пиар на свершениях, они думают что неплохо бы и этот инфоповод использовать
3) На скамейку лепят один из своих стандартных лозунгов, недооценив что его могут расценить не только как их кивок на прошлую историю с храмом, но и как на призыв в будущее с текущей повесточкой и более широким контекстом
Смотрите: я перечислил только факты и спросил Ваше мнение о связи событий, а Вы в своём ответе подумали за банк Точка и их мотивах. Мы их не знаем, поэтому говорить не о чем.
А связь определённо есть и она очевидна.
Все так, но вопрос же был не «готовы ли вы свидетельствовать в суде, держали вы свечку?». Я и правда не знаю как оно было на самом деле, просто высказал своё мнение
Уверены, что на этой «скамейке» старики смогут отдыхать, а дети играть?
«Банк согласовал с администрацией» — мнение жителей не важно?
Когда последний раз с Вами согласовали установку скамейки?
В местном парке не хватало скамеек, жители, после обсуждения, написали письмо администрации города.
Администрация выделила деньги из бюджета.
Скамейки появились.
Пройдёмся заново:
— жители Екб выходили на митинг против вырубки деревьев
— в знак солидарности с жителями Екб, правильным будет посадить деревья
— вместо этого, банк ставит политическое дерьмо под названием «арт-объект»
— банк в прибыли, чиновники в прибыли
А речь идёт о благоустройстве газона на радость жителям — вместо деревьев или нормальной скамейки загнали фуфло.
Председатель правления банка сам пусть сидит на такой «скамейке».
Мы не хотели участвовать в политике и провоцировать власти
Или штаны наденьте, или крестик снимите. Перефразируя: или придерживайтесь своих взглядов последовательно и до конца, или уж открыто вылизывайте анус путиноидам.
А как флюгер вращаться это только отталкивает.
Я тоже клиент банка. И в очередной раз доволен выбором. Точка - молодцы.
Было красиво. И с намеком. Кабычавоневышло.
Это всё из-за радужного цвета! Нечего нам свою пропаганду пихать!
Не касаясь действий мэрии (я считаю их вандализмом), но толстосумы, притапливающие за протест, - это очень смешно.
Эмм, а в чем художественная ценность этого "арт-объекта"?
Погнуть железо и в радугу покрасить - много ума не надо
Нарисовать черный квадрат вообще ума не надо. А оно воно как.
Если ты Малевич - то да.
Когда Малевич родился его мать воскликнула: «Охренеть! Это же сам великий Малевич!»
Ценность в том, что он символизирует "поваленный забор" при протестах против строительства храма на месте сквера.
Правда? Круто. Можно ещё унесённые ветром фантики символизировать, например
Что ж у нас всё не по уму?
Если это скамейка, то где к ней дорожка?
Если вокруг газон, то почему он больше похож на вытоптанное пастбище?
В этом аспекте как раз таки по уму: люди сами себе дорожки протопчут как будет удобно и потом можно будет поверх делать постоянную. Если уж совсем по науке, то есть такая штука как tactical urbanism: поставить скамейку и посмотреть насколько она придётся по вкусу людям как раз про это. Хотя конечно в этом случае понятно что дело не в газонах.
"Фигасе мы умные!" (авторы арт-объекта) :)
Да, я знаю про такой подход, но пока не видела явной реализации. Самый частый вариант - закатать вообще всё в асфальт/плитку.
Про академика Капицу (отца) рассказывали, что он сначала посмотрел, как люди будут ходить через лужайку к институту, а потом велел там проложить дорожку
Это называют арт-объектом, который можно использовать как скамейка.
Безотносительно, чо там подразумевалось под этим арт-объектом - он просто блевотный.
лучше тот газон, который под ним пусть будет? не вы ли часом демонтировали эту скамейку?:)
@точка Хотите учавствовать в политических акциях участвуйте, как частные лица при чем тут сотни тысяч людей с совершенно разными политическими взглядами, которых вы подставляете своими действиями?
Да да, у всех должна быть хата с краю, отсутствие позиций и взглядов, все должны быть вне политики (т.е. за вполне конкретную политику) и т.д. У бизнеса должен быть голос. И, собственно, у каждого есть право этот голос не поддерживать и уходить к тем, чья позиция ближе.
Блэт, почему они такие уебаны? 🤷♂️ Покебол закрасили, Лампаса закрасили, лавки вот убирают
Может за тем, что подобные арт-объекты делают город более современным и создают точки притяжения, не?
> создают точки притяжения
Вы троллите или на полном серьёзе?
Не знаю, в каком веке живёте вы, но в 2k20 есть такое понятие как instagrammable location/spot, что является действенной саморекламой города
Навряд ли в город поедуть на лавку посмотреть, хоть и цветную. А вот в местный кремль или необычный музей — вполне.
большинству современной молодежи храмы и кремль нахер не сдались. А активно путешествует именно молодежь.
Как поражает данная ситуация. На уровне согласования были не согласования вовсе, предполагаю.
Была скамейка, а стал перформанс. Сразу вспоминается недавний случай с шеф поваром хинкальной.
А чё с ним?
Нагуглил: https://meduza.io/news/2020/07/24/v-ulyanovske-sostavili-protokol-na-shef-povara-kotoryy-vyshel-k-zdaniyu-pravitelstva-s-menyu-hinkalnoy
Ну да, формально одиночный пикет. Чё не так. Кто будет разбираться за что ты там пикетируешь - хоть за Виктора Цоя хоть Против Путина.
У нас можно перед памятником Пушкина можно начать публично читать стихи и вас загребут.
А пикеты уже запретили?
Полиция сочла акцию Павлова одиночным пикетом, проведение которых запрещено во время режима повышенной готовности (в Ульяновской области он продлен до 1 августа)
А прочитать?
Как по мне, арт объект выполняет свою роль. Забор повалили, чинуши согласились с мнением горожан и забор убрали. Вообще шикарная сцена, даже чинуш привлекли к этой сцене по уборке забора под причиной "Забор портит газон". Это кто в Точке настолько креативный?
А в чем креативность дергать льва за усы и ждать когда он тебе башку откусит? Мы же все прекрасно понимаем что если банк и дальше такую хрень творить будет то его прикроют, а потеряют больше всего от этого обычные вкладчики которым этот креатив нафиг не упал.
Фу, как ватно ).
Ой ой ой ой ой ой )))
Мне в этой стране не дадут приклеить буквы G O O G L E к забору ...
мне вот интересно. если бы сказали что символизировал единство власти с народом - кто то бы тронул. до чего безмозглые люди на руководящих должностях. сначала согласовать, потом демонтировать....
Точка будет морозить вклады «сомнительного» происхождения после декабря?
Странно, что подложку не сделали. Видно же, что там уже грязь началась. Кинули плитку обычную, было бы лучше: и красиво, и не будет злить контролирующие органы.
А что, если теперь кто-нибудь ещё раз поставит в ЕКБ такой элегантно наклонившийся забор и позовёт людей защищать свободу самовыражения в искусстве?
На ровном месте создают проблемы себе местные власти.
Зато в Точка теперь знают что если установить камаз вместо "арт-объекта", газону он вредить не будет
Вопрос, что за хрень? Серия согласовала, а потом увидела? Зачем такие чиновники вообще? Это показатель, что они не смотрят, а потом в попыхах пытаются что-то сделать. Я бы сказал так. Это показатель их компетентности, а он нулевой. Уволить всех надо за такое.
Мне кажется, что снос - это прост часть этого арт объекта. Теперь действительно композиция полностью завершена и прекрасно отображает суть происходящего.
Екатеринбургу можно только посочувствовать...
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