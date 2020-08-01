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Галина Мубаракшина
11 383

Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге демонтировали через пять часов после установки: он «портит газон» Материал редакции

Арт-объект напоминает забор, который в 2019 году екатеринбуржцы снесли в ходе протестов против строительства храма.

130 комментариев
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В Екатеринбурге 1 августа 2020 года демонтировали арт-объект банка для предпринимателей «Точка» — это произошло через пять часов после его установки утром, сообщила vc.ru пресс-секретарь компании Александра Прыткова.

Арт-объект — цветная металлическая скамья с надписью «Скажи это делом», слоганом банка. Скамью установили в сквере возле городского театра драмы, в рамках рекламной кампании для предпринимателей. Её участникам «Точка» предоставляла средства на социальные проекты, например, благоустройство.

Арт-объект был согласован с администрацией Екатеринбурга и должен был простоять в сквере до конца августа, подчеркнула Александра Прыткова. Стоимость его изготовления и монтажа она не смогла оперативно уточнить.

Арт-объект банка до демонтажа «Точка»

Местные медиа писали, что арт-объект посвящён участникам протестов против вырубки деревьев и строительства храма в том же сквере в мае 2019 года. Тогда жители снесли забор, ограждавший будущую стройплощадку на территории зелёной зоны.

Демонтаж арт-объекта банка «Точка» It's My City

Демонтажом арт-объекта «Точки» руководил бывший сотрудник администрации Екатеринбурга, предприниматель Сергей Новгородов, пишет екатеринбургский новостной сайт It’s My City. Он пояснил, что выполняет задание мэрии, указывает сайт.

Вечером 1 августа пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов рассказал изданию, что скамью убрали, потому что она портит газон. Пресс-секретарь банка Александра Прыткова пояснила vc.ru, что местные власти видели проект скамьи до установки и не сообщили о каком-либо нарушении после монтажа, поэтому банк будет разбираться в случившемся.

#новость #точка

Галина Мубаракшина
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0
130 комментариев
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Андрей Савельев

163

Мне кажется, или КАМАЗ там больше испортил газон, нежели объект?

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Maxim Sergeevich

Андрей
36

Вам не кажется. Только газон там совсем ни при чём же - просто чинуши в креатив не умеют )

Ответить

velerenko

Maxim
15

Креатив тут ни при чём. Они просто ценят своё рабочее место.

Ответить

Maxim Sergeevich

velerenko
6

Поясняю - говоря о креативе, имеется ввиду, что для придумывания обоснования даже не пытаются хоть как-то заморачиваться 😜

Ответить

velerenko

Maxim
8

А смысл. Умные всё равно всё поймут, тупые не читают обоснований.

Ответить

Soul Manioe

Maxim
7

Да, не написано же - арт-объект в память о протестах против храма, и выполнен в виде поваленного ограждения. Власть решила что ей на фоне общего настроения - такие памятники протестам ни к чему. 

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Pavel Gorgulov

Maxim
0

Это очень странно, чинуши согласовали, а потом приказали демонтировать. Биполярочка какая-то.

Ответить

Роман Тт

Pavel
0

С пробуждением )

Ответить

Олег Ивахнов

Андрей
3

Наконец то камазом называют действительно камаз )))

Ответить

Вл В

84

Такому газону позавидовали бы сами англичане. Эталонный газон.

Ответить

Игорь Пашковский

Вл
1

А вы мастер юмора, сэр!) (жаль плюс только один возможно поставить)

Ответить

Tema Borisenko

44

Мэрия - ссыкуны. И идиоты.

Ответить

velerenko

Tema
–47

Заботящегося о своей зарплате странно называть ссыкуном. Тогда все люди на земле ссыкуны, кроме безработных.

Ответить

kei gelfer

velerenko
41

Если работники мэрии заботятся в первую очередь не об интересах горожан, а о том, как бы не вышло, то они не туда пошли работать: слишком много стресса

Ответить

velerenko

kei
–28

Вообще-то туда. Они за деньгами и стабильностью шли. Интересы горожан можно легко слать нахер, самые критичные исполнять как бы чего не вышло, а борцунистическо-либеральные инициативы граждан тоже нужно прикрывать, пока не дошло до кремля, тоже как бы чего не вышло.

Ответить

Олег Ивахнов

velerenko
11

 Вообще-то туда. Они за деньгами и стабильностью шли.

Вот это самое плохое. Что на госслужбу идут не для того, чтобы делать мир вокруг себя лучше и работать на благо граждан а за небольшой стабильной копеечкой.

Ответить

Igor Shenshin

Олег
6

В Должнобытьляндии все будет на благо людей, в реальном мире все люди заботятся в первую очередь о себе и своих близких.

Ответить

Олег Ивахнов

Igor
12

 в реальном мире все люди заботятся в первую очередь о себе и своих близких.

Давайте поднимемся с самых нижних ступеней пирамиды потребностей. Там начинается то о чем я говорю.
Следовательно на госслужбе должны состоять уже люди состоявшиеся и удовлетворившие базовые "шкурные" потребности. 

Ответить

Igor Shenshin

Олег
–3

Посмотрите пирамиду Маслоу - там нет ничего про альтруизм.
Высшие ступени это признание обществом и духовная гармония. Чиновники проходят точно через все этапы - они получают уважение социума, не считая протестующих нигилистов, на всех не угодишь.
И помогают развитию церкви, посещая службы.
Они такие как и все, если честно то альтруиста который живет для других я буду считать не нормальным и необычным человеком, одним на миллион. В России наберём 150 таких человек, но вряд ли они захотят или смогут быть управленцами.

Ответить

Олег Ивахнов

Igor
6

А вот людей желающих делать вокруг себя лучше, удобнее, безопаснее, интереснее намного больше сем 150 человек

Ответить

Igor Shenshin

Олег
2

Хотеть и сделать это разные вещи.
В истории был примеры, в том числе нашей страны, когда к власти пришли те кто хотел сделать мир лучше и справедливее.
Но страх за жизнь, места и достижения превратился в охоту на инакомыслящих и их физическое устранение, в масштабах страны.
Намерения были благими, но привели в ад.

Ответить

Make Luv

Igor
5

помогают развитию церкви

Лучше бы взятки брали.

Ответить

Иван Иванов

Make
0

Одно другому не мешает

Ответить

Alexandr Simonov

Олег
0

Это люди с заторможенным развитием. Они на всю жизнь застревают на первой ступени.

Ответить

Дмитрий Алексеев

Олег
1

То есть, допустим, вы будете заниматься бизнесом в свое удовольствие и хорошо зарабатывать, а кто-то там должен за копеечку работать на ваше благо. Вас ничего не смущает в такой конструкции? Сходите в  госслужбу, поработайте за копеечку, вдруг мир станет лучше. СССР давно закончился, это же основа - в капиталистическом обществе никто не будет делать что-то за вас и для вас практически бесплатно.

Ответить

Олег Ивахнов

Дмитрий
3

а кто-то там должен за копеечку работать на ваше благо

Я сказал что сейчас туда идут за стабильностью и копеечкой. И сказал, что это плохо.
Как вы сделали вывод который сделали?

Качество госуправления влияет на всех жителей страны и оно очень важно. По идее на госслужбу должны попадать ЛЦЧШИЕ.
А лучшие за копеечку и стабильность не работают.

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

velerenko
0

Опа, 50 рублей.

Ответить

S.Z

velerenko
0

Надеюсь ты не станешь чиновником, ну или в принципе человеком, который отвечает хоть за каких-то людей

Ответить

Никита Хисматов

velerenko
0

Заботящегося о своей зарплате странно называть ссыкуном. Тогда все люди на земле ссыкуны, кроме безработных.

Кого же можно тогда назвать ссыкуном?

Ответить

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Laugh Radiant

21

Вчера Хабаровск, сегодня наш забор, так можно и в гости к Фургалу присесть.
Вы правы Вера Петровна, давайте сносить.

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Кирилл Петровский

14

Я правильно понимаю, что банк влезает в какую-то мутную религиозную и протестную тему? Да там менеджмент и правда не в ладах с головой, бегите оттуда, глупцы 

Ответить

Влад Лисицин

Кирилл
1

Интересно то, что политикой пытается заниматься банк, контроль в котором у "Открытия" (А Открытие в свою очередь принадлежит ЦБ) 

Ответить

Тимур Гусейнов

Влад
0

Контроль Точки, в руках самой Точки )

Ответить

S.Z

Тимур
1

Ага

В акционерном обществе «Точка» 50 % плюс 1 акция принадлежат «Финансовой корпорации Открытие», 40 % — Qiwi, 10 % минус 1 акция — компании менеджменту банка через компанию Catalytic. В дивидендах «Открытие» и «Точка» имеют равные доли в 45 %. В совете директоров у «Открытия» 3 места, у Qiwi и Catalytic — по 1 месту[

Ответить

Dan Mishin

12

Нужно было красить в серый и простояло бы лет 10.
Забыли, что Россия для грустных?

Ответить

Sergey Vlasov

Dan
–3

Красота в глазах смотрящего. Каким цветом мир вокруг человека решает он сам.

Ответить

Dan Mishin

Sergey
17

Наслаждайтесь)

Ответить

Sergey Vlasov

Dan
–6

Когда я спешу домой к любимому человеку, мне все равно на эти лужи и серое небо.

Ответить

Алексей Бурнатный

Sergey
0

Хочешь накидаю фото маленьких городов России? Смотришь и не веришь, что Это на той же планете, что и Москва, но оно ещё и в той же стране.

Самый крутой арт объект России видел в Подмосковье - мусорные баки с надписью "Созидание", так что чинуши тоже умеют в креатив

Ответить

Laugh Radiant

Алексей
2

Зачем далеко ходить, могу накидать фотки районов Москвы, не отличишь от тех маленьких городов ))

Ответить

Sergey Vlasov

Алексей
0

Я в Суздале сейчас живу. Маленький город и тут мне нравится.

Ответить

ЧАС ПИК

Sergey
0

Но если все вокруг серое... Мы же не дальтоники))

Ответить

Sergey Vlasov

ЧАС
0

В жизни некоторые вещи надо читать между строк.

Ответить

Igor Shenshin

–3

@Точка интересно услышать вашу позицию.
Моя позиция такая: мне неприятно, что мой банк участвует в политике и провоцирует правительство любого уровня - это грозит убытками лично мне.
Если такие акции будут продолжаться, то мне придётся найти более стабильную финансовую организацию.

Ответить

Yana Gannik

Igor
8

Давайте я отвечу. Банк за свои деньги устанавливает в родном городе скамейку, чтобы люди могли там отдыхать, дети могли играть, она яркая, стоит в знаковом для городе месте, она согласована с администрацией. Устанавливает на 1 месяц, потом мы должны были ее убрать, привести в порядок газон. Дальше. Кто-то усматривает в этом политический подтекст, скамейку демонтируют.  Шум во всех СМИ. Мы честно говоря в шоке. Мы не хотели участвовать в политике и провоцировать власти, мы хотели облагородить пространство, у нас в городе сейчас идёт фестиваль современного уличного искусства, это хороший повод поучаствовать. При все этом по вашему сообщению выходит, что мы провокаторы и вообще вредители. Как же так? Не делай добра, не получишь зла, получается?

Ответить

Igor Shenshin

Yana
8

Очень не люблю притворство и «включение дурака».
Вы утверждаете что у скамейки в виде поваленного забора с надписью «докажи делом» нет отсылки к политическим событиям?

Ответить

Kostya Golikov

Igor
0

Это вполне в духе их брендинга, недавно, например, они выпускали рекламу с лозунгом «скажи это делом», вы и там политику видите? Банк то для предпринимателей. Ну или как сказал бы Фрейд, иногда сигара это просто сигара.

Ответить

S.Z

Kostya
4

Вот вы реально все дурака включаете, или правда так думаете?

Ответить

Kostya Golikov

S.Z
0

Правда так думаю 🤷 (что точка не думала никого троллить, а просто сделала скамейку согласно своему бренд-буку)

Ответить

Evil Pechenka

Kostya
7

Т.е.:

1. Год назад на этом месте повалили забор в ходе протестных акций.
2. Точка ставит объект в виде поваленного забора.
3. Эти два события никак не связаны.

Я всё верно описал?

Ответить

Kostya Golikov

Evil
–2

Не совсем.
1) Год назад на этом месте повалили забор в ходе протестных акций
2) Точка капитализирует свой пиар на свершениях, они думают что неплохо бы и этот инфоповод использовать
3) На скамейку лепят один из своих стандартных лозунгов, недооценив что его могут расценить не только как их кивок на прошлую историю с храмом, но и как на призыв в будущее с текущей повесточкой и более широким контекстом

Ответить

Anton Reut

Kostya
2

Где ты тут скамейку то увидел? Это волнистое нечто по твоему скамейка?

Ответить

Evil Pechenka

Kostya
1

Смотрите: я перечислил только факты и спросил Ваше мнение о связи событий, а Вы в своём ответе подумали за банк Точка и их мотивах. Мы их не знаем, поэтому говорить не о чем.

А связь определённо есть и она очевидна.

Ответить

Kostya Golikov

Evil
0

Все так, но вопрос же был не «готовы ли вы свидетельствовать в суде, держали вы свечку?». Я и правда не знаю как оно было на самом деле, просто высказал своё мнение

Ответить

Sergey Khohlachev

Igor
0

Ей, как представителю банка, главное — «шум во всех СМИ».

Ответить

Anton Reut

Yana
1

Тут политический подтекст был изначально, в отличие от скамейки.

Ответить

Sergey Khohlachev

Yana
0

Уверены, что на этой «скамейке» старики смогут отдыхать, а дети играть?
«Банк согласовал с администрацией» — мнение жителей не важно?

Ответить

Elshad Melikmamedov

Sergey
0

Когда последний раз с Вами согласовали установку скамейки?

Ответить

Sergey Khohlachev

Elshad
0

В местном парке не хватало скамеек, жители, после обсуждения, написали письмо администрации города.
Администрация выделила деньги из бюджета.
Скамейки появились.

Ответить

Elshad

Sergey
0

банк должен был сделать референдум провести насчет установки и дизайна скамеек?
Они согласовали с администрацией- поступили по закону. 

Ответить

Sergey

Elshad
2

Пройдёмся заново:
— жители Екб выходили на митинг против вырубки деревьев
— в знак солидарности с жителями Екб, правильным будет посадить деревья
— вместо этого, банк ставит политическое дерьмо под названием «арт-объект»
— банк в прибыли, чиновники в прибыли

А речь идёт о благоустройстве газона на радость жителям — вместо деревьев или нормальной скамейки загнали фуфло.
Председатель правления банка сам пусть сидит на такой «скамейке».

Ответить

Evil Pechenka

Yana
0

Мы не хотели участвовать в политике и провоцировать власти

Или штаны наденьте, или крестик снимите. Перефразируя: или придерживайтесь своих взглядов последовательно и до конца, или уж открыто вылизывайте анус путиноидам. 

А как флюгер вращаться это только отталкивает.

Ответить

Фёдор Гребенников

Igor
0

Я тоже клиент банка. И в очередной раз доволен выбором. Точка - молодцы. 

Ответить

Андрей Малолин

9

Было красиво. И с намеком. Кабычавоневышло.

Ответить

Андреева Вероника

Андрей
0

Кабычавоневышло снесли)

Ответить

Александр Кожевников

9

Это всё из-за радужного цвета!  Нечего нам свою пропаганду пихать!

Ответить

S.Z

Александр
0

Дак это не радужный цвет

Ответить

Даниил Орел

8

Не касаясь действий мэрии (я считаю их вандализмом), но толстосумы, притапливающие за протест, - это очень смешно. 

Ответить

Dennis Gerasimov

–2

Эмм, а в чем художественная ценность этого "арт-объекта"?

Погнуть железо и в радугу покрасить - много ума не надо

Ответить

Igor Rusakov

Dennis
7

Нарисовать черный квадрат вообще ума не надо. А оно воно как.

Ответить

Dennis Gerasimov

Igor
–3

Если ты Малевич - то да. 

Ответить

Evil Pechenka

Dennis
13

Когда Малевич родился его мать воскликнула: «Охренеть! Это же сам великий Малевич!»

Ответить

Олег Ивахнов

Dennis
2

Ценность в том, что он символизирует "поваленный забор" при протестах против строительства храма на месте сквера.

Ответить

Dennis Gerasimov

Олег
–3

Правда? Круто. Можно ещё унесённые ветром фантики символизировать, например

Ответить

Филипп Балтич

5

Чиновники буквально поняли фразу на арт объекте😁😁

Ответить

Ольга Маньшина

3

Что ж у нас всё не по уму? 
Если это скамейка, то где к ней дорожка? 
Если вокруг газон, то почему он больше похож на вытоптанное пастбище?

Ответить

Kostya Golikov

Ольга
6

В этом аспекте как раз таки по уму: люди сами себе дорожки протопчут как будет удобно и потом можно будет поверх делать постоянную. Если уж совсем по науке, то есть такая штука как tactical urbanism: поставить скамейку и посмотреть насколько она придётся по вкусу людям как раз про это. Хотя конечно в этом случае понятно что дело не в газонах.

Tactical urbanism
Tactical urbanism includes low-cost, temporary changes to the built environment, usually in…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Ольга Маньшина

Kostya
0

"Фигасе мы умные!" (авторы арт-объекта) :)

Да, я знаю про такой подход, но пока не видела явной реализации. Самый частый вариант - закатать вообще всё в асфальт/плитку.

Ответить

Даниил Орел

Kostya
0

Про академика Капицу (отца) рассказывали, что он сначала посмотрел, как люди будут ходить через лужайку к институту, а потом велел там проложить дорожку

Ответить

Prolis Labkk

Ольга
0

Это называют арт-объектом, который можно использовать как скамейка.

Ответить

Ольга Маньшина

Prolis
1

Скорее, как объект детской игровой площадки.

Ответить

velerenko

Ольга
–1

Ум абстрактен. А ты щас материальный мир описываешь. Как с умом связано непонятно.

Ответить

Евгений Разманов

0

Безотносительно, чо там подразумевалось под этим арт-объектом - он просто блевотный.

Ответить

Илья Фирсов

Евгений
0

лучше тот газон, который под ним пусть будет? не вы ли часом демонтировали эту скамейку?:)

Ответить

Евгений Разманов

Илья
0

Да. Нет.

Ответить

Василий

3

@точка Хотите учавствовать в политических акциях участвуйте, как частные лица при чем тут сотни тысяч людей с совершенно разными  политическими взглядами, которых вы подставляете своими действиями? 

Ответить

Фёдор Гребенников

Василий
0

Да да, у всех должна быть хата с краю, отсутствие позиций и взглядов, все должны быть вне политики (т.е. за вполне конкретную политику) и т.д. У бизнеса должен быть голос. И, собственно, у каждого есть право этот голос не поддерживать и уходить к тем, чья позиция ближе.

Ответить

Василий

Фёдор
1

У всех хата может быть не с краю, разные взгляды, но  клиентов точки не спросили хотят ли они  рисковать своими расчетными счетами ради политической акции. Хорошо быть смелым прикрываясь тысячами заложников.  

Ответить

MAx Shvedov

0

Блэт, почему они такие уебаны? 🤷‍♂️ Покебол закрасили, Лампаса закрасили, лавки вот убирают

Ответить

velerenko

MAx
–19

А нахер покеболы, лампасы и лавки эти? Тем более лавки дарявые.

Ответить

MAx Shvedov

velerenko
3

Может за тем, что подобные арт-объекты делают город более современным и создают точки притяжения, не? 

Ответить

irmr

MAx
6

Точками притяжения должны быть храмы, а забор может быть исключительно ПО-2.

Ответить

Dennis Gerasimov

MAx
–2

> создают точки притяжения

Вы троллите или на полном серьёзе?

Ответить

MAx Shvedov

Dennis
0

Не знаю, в каком веке живёте вы, но в 2k20 есть такое понятие как  instagrammable location/spot, что является действенной саморекламой города

Ответить

Dennis Gerasimov

MAx
0

Вы ещё из тусовки бомжей центр притяжения сделайте, ага

Ответить

Sergey Vlasov

MAx
0

Навряд ли в город поедуть на лавку посмотреть, хоть и цветную. А вот в местный кремль или необычный музей — вполне.

Ответить

Honest Sabbatini

Sergey
0

большинству современной молодежи храмы и кремль нахер не сдались. А активно путешествует именно молодежь. 

Ответить

Vladimir Kim

2

Как поражает данная ситуация. На уровне согласования были не согласования вовсе, предполагаю.

Ответить

Kostya Golikov

1

Была скамейка, а стал перформанс. Сразу вспоминается недавний случай с шеф поваром хинкальной.

Ответить

velerenko

Kostya
–9

А чё с ним?
Нагуглил: https://meduza.io/news/2020/07/24/v-ulyanovske-sostavili-protokol-na-shef-povara-kotoryy-vyshel-k-zdaniyu-pravitelstva-s-menyu-hinkalnoy
Ну да, формально одиночный пикет. Чё не так. Кто будет разбираться за что ты там пикетируешь - хоть за Виктора Цоя хоть Против Путина.

Ответить

Борис Моренко

velerenko
4

У нас можно перед памятником Пушкина можно начать публично читать стихи и вас загребут. 

Ответить

S.Z

Борис
2

Или конституцию. Или с белым листом

Ответить

kei gelfer

velerenko
5

А пикеты уже запретили?

Ответить

Pavel Gorgulov

kei
0

Полиция сочла акцию Павлова одиночным пикетом, проведение которых запрещено во время режима повышенной готовности (в Ульяновской области он продлен до 1 августа)

А прочитать?

Ответить

kei gelfer

Pavel
0

Я прочитал, в указе пикеты не запрещали

Ответить

Ilya Komarov

–2

Дорогие россияне. Ничего не будет как прежде, tzar уже получил новый ярык.

Ответить

Artem Nedorezov

1
Ответить

Kirill Muchow

1

Как по мне, арт объект выполняет свою роль. Забор повалили, чинуши согласились с мнением горожан и забор убрали. Вообще шикарная сцена, даже чинуш привлекли к этой сцене по уборке забора под причиной "Забор портит газон". Это кто в Точке настолько креативный?

Ответить

Anton Reut

Kirill
0

А в чем креативность дергать льва за усы и ждать когда он тебе башку откусит? Мы же все прекрасно понимаем что если банк и дальше такую хрень творить будет то его прикроют, а потеряют больше всего от этого обычные вкладчики которым этот креатив нафиг не упал.

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Бедняги, обида уже больше года не проходит. 

Ответить

Denis Manchenko

–3

Фу, как ватно ).
Ой ой ой ой ой ой )))
Мне в этой стране не дадут приклеить буквы G O O G L E  к забору ...

Ответить

velerenko

Denis
0

Клей. Просто оторвут потом.

Ответить

Илья Фирсов

–2

мне вот интересно. если бы сказали что символизировал единство власти с народом - кто то бы тронул. до чего безмозглые люди на руководящих должностях. сначала согласовать, потом демонтировать....

Ответить

Anton Reut

Илья
1

Так по документам это скамейка, а по факту кусок забора.

Ответить

Nekton

0

Точка будет морозить вклады «сомнительного» происхождения после декабря?

Ответить

Точка

Nekton
0

Добрый день.
Как понимаем, речь идёт о поправках в БК и ГК РФ. Документ находится на рассмотрении в правительстве, поэтому сказать что-то конкретное сложно. 
В любом случае поделимся новостями, если принятие поправок как-то отразится на работе банка. 

Ответить

Evil Pechenka

Точка
1

«Хватит болтать — вали заборы!»

© Банк Точка

😁😁😁

Ответить

Sergey Vlasov

0

Странно, что подложку не сделали. Видно же, что там уже грязь началась. Кинули плитку обычную, было бы лучше: и красиво, и не будет злить контролирующие органы.

Ответить

Dmitrii

0

Это всё газон виноват! 

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Помогли PR.

Ответить

From Siberia to London

0

А что, если теперь кто-нибудь ещё раз поставит в ЕКБ такой элегантно наклонившийся забор и позовёт людей защищать свободу самовыражения в искусстве?
На ровном месте создают проблемы себе местные власти.

Ответить

добрая букашка

0

Зато в Точка теперь знают что если установить камаз вместо "арт-объекта", газону он вредить не будет

Ответить

Артем Баранов

0

Норм, хотели замять, а теперь все об этом узнают .)

Ответить

Вася Пражкин

0

Она портит газон в головах чиновников

Ответить

Георгий Пришкин

0

Не газон, скошенный бурьян

Ответить

Георгий Пришкин

0

Вопрос, что за хрень? Серия согласовала, а потом увидела? Зачем такие чиновники вообще? Это показатель, что они не смотрят, а потом в попыхах пытаются что-то сделать. Я бы сказал так. Это показатель их компетентности, а он нулевой. Уволить всех надо за такое.

Ответить

Селиверстов Александр

0

Мне кажется, что снос -  это прост часть этого арт объекта. Теперь действительно композиция полностью завершена и прекрасно отображает суть происходящего. 

Ответить

Василий Жевнеров

0

Нативочка )

Ответить

Mikhail Lazarev

–1

Екатеринбургу можно только посочувствовать...

Ответить

Константин Собакин

Mikhail
0

:-) ТОЧно

Ответить
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Андрей Савельев
за день
Мне кажется, или КАМАЗ там больше испортил газон, нежели объект?
Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге демонтировали через пять часов после установки: он «портит газон»
Павел Жовнер
за неделю
О, всем привет в этом чяте.
Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter $300 тысяч на «тамагочи для хакеров» — в пять раз больше плана

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