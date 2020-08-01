Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге демонтировали через пять часов после установки: он «портит газон»

Арт-объект напоминает забор, который в 2019 году екатеринбуржцы снесли в ходе протестов против строительства храма.

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В Екатеринбурге 1 августа 2020 года демонтировали арт-объект банка для предпринимателей «Точка» — это произошло через пять часов после его установки утром, сообщила vc.ru пресс-секретарь компании Александра Прыткова.

Арт-объект — цветная металлическая скамья с надписью «Скажи это делом», слоганом банка. Скамью установили в сквере возле городского театра драмы, в рамках рекламной кампании для предпринимателей. Её участникам «Точка» предоставляла средства на социальные проекты, например, благоустройство.

Арт-объект был согласован с администрацией Екатеринбурга и должен был простоять в сквере до конца августа, подчеркнула Александра Прыткова. Стоимость его изготовления и монтажа она не смогла оперативно уточнить.

Арт-объект банка до демонтажа «Точка»

Местные медиа писали, что арт-объект посвящён участникам протестов против вырубки деревьев и строительства храма в том же сквере в мае 2019 года. Тогда жители снесли забор, ограждавший будущую стройплощадку на территории зелёной зоны.

Демонтаж арт-объекта банка «Точка» It's My City

Демонтажом арт-объекта «Точки» руководил бывший сотрудник администрации Екатеринбурга, предприниматель Сергей Новгородов, пишет екатеринбургский новостной сайт It’s My City. Он пояснил, что выполняет задание мэрии, указывает сайт.