Горожане пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак».

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Владельцу кафе «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге грозит штраф из-за рекламы меню, сообщило Санкт-Петербургское УФАС.

Жители города пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» с «двусмысленным и неэтичным изображением», рассказали в ведомстве.

Регулятор установил, что ООО «Династия» нарушило п.6 ст.5 закона о рекламе, согласно которому она не должна содержать «непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений».

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — заявил глава ведомства Вадим Владимиров.

Согласно ст.14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.