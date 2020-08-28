«Недостойная культурной столицы»: ФАС пригрозила кафе в Петербурге штрафом до 500 тысяч рублей за «неэтичную» рекламу Материал редакции
Горожане пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак».
Владельцу кафе «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге грозит штраф из-за рекламы меню, сообщило Санкт-Петербургское УФАС.
Жители города пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» с «двусмысленным и неэтичным изображением», рассказали в ведомстве.
Регулятор установил, что ООО «Династия» нарушило п.6 ст.5 закона о рекламе, согласно которому она не должна содержать «непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений».
«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — заявил глава ведомства Вадим Владимиров.
Согласно ст.14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Отношусь отрицательно, поскольку это безвкусно
Отношусь положительно. Какое-никакое творчество. Свобода слова. С другой стороны очень пошло. О хуяк и ёбле думать желания нет. Лучше пропаганда офисной жизни, мужиков в галстуках, долларов, финансов и компьютеров, чем хуёв, титек и размножения.
петербург итак изгажен наружной рекламой, а тут двойная доза
свобода слова не должна портить облик города
Горожане пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак»
Я даже знаю, с каким диагнозом жаловались люди.
Лично я вижу бабочку. Что со мной не так?
Несколько раз перечитал. В чем проблема? Может ФАС это с чем-то ассоциирует из личного опыта?
А тут неочевидно с чем ассоциация?
Правильно сделают, что оштрафуют. Нечего выделяться за счет шуток ниже пояса.
Как по мне, то почему многие особо креативные рекламщики думают,что во-первых все кто увидит эту рекламу увидят бабочку а не реально то, что они хотят, и во вторых есть дети и есть которые по возрасту за 60-70.
Тем к в возрасте в тряпочку молчать видя такой креатив??
Опять все к тому, что такие спецы думают только о кол-ве привлеченного трафика. А не о людях.
Вероятно если бы не всякие уфасы то ещё тот «креатив» увидели бы..
Вы меня простите, но если ребёнок не знает, что такое член, то с ним очевидно что-то не так.
Блоги компаний
Показать еще