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Галина Мубаракшина
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«Недостойная культурной столицы»: ФАС пригрозила кафе в Петербурге штрафом до 500 тысяч рублей за «неэтичную» рекламу Материал редакции

Горожане пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак».

18 комментариев
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Владельцу кафе «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге грозит штраф из-за рекламы меню, сообщило Санкт-Петербургское УФАС.

Жители города пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» с «двусмысленным и неэтичным изображением», рассказали в ведомстве.

Регулятор установил, что ООО «Династия» нарушило п.6 ст.5 закона о рекламе, согласно которому она не должна содержать «непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений».

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — заявил глава ведомства Вадим Владимиров.

Согласно ст.14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дикий Петербург @Wild_SPb
ФАС запретила провокационную двусмысленную рекламу на кафе "Щелкунчик". Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей

А как вы относитесь к такой рекламе? https://t.co/0Q9TCBlZGw

#новость #реклама #фас

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Михаил Сметанников

9

Неплохая реклама во всех соцсетях всего за 500 штук)

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Даниил В

6

Отношусь отрицательно, поскольку это безвкусно

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Борис Терехов

Даниил
5

Отношусь положительно. Какое-никакое творчество. Свобода слова. С другой стороны очень пошло. О хуяк и ёбле думать желания нет. Лучше пропаганда офисной жизни, мужиков в галстуках, долларов, финансов и компьютеров, чем хуёв, титек и размножения.

Ответить

Иван Гессе

Борис
–1

петербург итак изгажен наружной рекламой, а тут двойная доза
свобода слова не должна портить облик города

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Иван
–1

Да чем же ещё можно испортить общую унылость Питера 

Ответить

Павел Иванов

5

Горожане пожаловались на рекламу «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак»

Я даже знаю, с каким диагнозом жаловались люди.

Ответить

Максим Семчёнок

5

У кого-то в ФАС не встал, а кофе очень хотелось)

Ответить

Дмитрий Струков

2

Лично я вижу бабочку. Что со мной не так?

Ответить

Александр Привалов

Дмитрий
0

Да вы же Роршах!!! :-О

Ответить

Pasha Kislova

0

Видимо у кого то в ФАС проблемы. 

Ответить

Дмитрий Лукашов

0

Снобьё безвкусное!

Ответить

Антон Гостев

0

Несколько раз перечитал. В чем проблема? Может ФАС это с чем-то ассоциирует из личного опыта?

Ответить

Андрей Деревянко

Антон
0

А тут неочевидно с чем ассоциация?

Ответить

Denis Kiselev

Андрей
0

Черточки над Х намекают на «хуйню»

Ответить

Anton Chigaev

0

Новые рекламные технологии :-) Тот же К&Б в пример

Ответить

Денис Кравцов

0

Правильно сделают, что оштрафуют. Нечего выделяться за счет шуток ниже пояса.

Ответить

Ivand Ivan

–1

Как по мне, то почему многие особо креативные рекламщики думают,что во-первых все кто увидит эту рекламу увидят бабочку а не реально то, что они хотят, и во вторых есть дети и есть которые по возрасту за 60-70.
Тем к в возрасте в тряпочку молчать видя такой креатив??
Опять все к тому, что такие спецы думают только о кол-ве привлеченного трафика. А не о людях.
Вероятно если бы не всякие уфасы то ещё тот «креатив» увидели бы..

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Я не скажу свое имя машине

Ivand
0

Вы меня простите, но если ребёнок не знает, что такое член, то с ним очевидно что-то не так. 

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