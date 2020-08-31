Не все кадры взяты с реальных спортивных соревнований, а часть фрагментов сделана с применением спецэффектов.

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Фрагмент рекламного ролика Nike

В конце июля 2020 года Nike выпустила рекламный ролик You Can’t Stop Us («Вы не остановите нас»). Всего для рекламы использовали 72 коротких видео, которые объединены в 36 фрагментов с разделением по центру экрана: спортсмены из левой и правой частей кадра идеально совпадают по движениям тела.

Над проектом работало американское креативное агентство Wieden + Kennedy Portland. Режиссёром выступил Оскар Хадсон из продакшн-компании Pulse Film, а редакторами Питер Виденсмит и Джессика Баклс.

Полная версия рекламного ролика

Где авторы брали фрагменты для нарезки

Работа над видео началась с составления сценария и набросков кадров: создатели проекта изобразили частые положения тел во время занятия спортом, которые отражали бы единство и сплочённость.

Уже по ним подбирались фрагменты видеороликов — команда изучила 4000 спортивных событий. Но хотя в основном ролик создан из найденных кадров, часть материала снял режиссёр Хадсон.

Причём авторы проекта быстро поняли, что стороны экрана должны быть очень разными. Два футболиста, которые двигаются одинаково, не так интересны, как похожие по движению метатель диска и балерина, считает редактор проекта Питер Виденсмит.

Редактура материала и спецэффекты

Чтобы добиться нужного эффекта вовлечения зрителя, движение героев ролика должно длиться по две и более секунды, рассказал Винденсмит.

Если у авторов получалась отличная пара из двух фрагментов на шесть кадров, но после них спортсмены быстро расходились в движении, то вся идея ролика рассыпалась.

В итоге чтобы сфокусировать фрагменты на идеально совпадающих движениях, авторы видео использовали эффект замедления. Для полной иллюзии «попадания» им приходилось составлять картинку по кадрам, а порой использовать VFX — невидимые для зрителя спецэффекты.

«Чтобы кадр сработал, кадрирование, ракурсы, углы и линзы камеры должны быть похожи, а позы тел — идеально совпадать», — вспомнил редактор.

Например, в одном из фрагментов использовался ролик, где в оригинале рядом с главной героиней бежали ещё четыре девушки. Авторы находили в другом фрагменте первоисточника подходящий фон, перестраивали его, обводили героиню и корректировали положение её тела для второй части экрана с игроком регби. После этого они «сшивали» героев вместе.

В итоге на построение композиции создатели ролика потратили более 1000 часов.