Компания Ocean Spray получила неожиданную рекламу, а её гендиректор снял ответ-пародию на оригинал.

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Житель штата Айдахо Натан Аподака своим видео в TikTok спровоцировал всплеск интереса к сокам Ocean Spray и музыкальной группе Fleetwood Mac. Производитель напитков уже поблагодарил Аподаки и подарил ему автомобиль, пишет The Drum.

В конце сентября Аподака, известный в TikTok как 420doggface208, опубликовал ролик, в котором он едет на лонгборде и пьёт клюквенный сок Ocean Spray под песню "Dreams" группы Fleetwood Mac.

Аподаки рассказал, что по пути на работу его машина сломалась, он не стал дожидаться помощи, взял свой скейт, бутылку сока и отправился дальше, а по дороге записал ролик. На 12 октября у видео больше 45 млн просмотров.

Другие пользователи начали записывать свои версии ролика, к ним даже присоединился 73-летний барабанщик и основатель Fleetwood Mac Мик Флитвуд, ради этого он зарегистрировался в TikTok. Благодаря TikTok песня "Dreams" спустя 43 года вернулась в мировые чаты, только в США в стриминг-сервисах композицию прослушали 8,47 млн раз за неделю после видео Аподаки.

Спустя неделю на ролик отреагировали и в Ocean Spray. Гендиректор Ocean Spray Том Хейс тоже опубликовал свою версию видео, а компания подарила Аподаки новый пикап, нагруженный бутылками с клюквенным соком.

«Мы заметили ролик примерно неделю назад и тоже захотели принять участие. Мы слышали историю его автора и хотели ему помочь, поэтому потратили время, чтобы разработать план и купить новую машину», — рассказала The Drum директор по корпоративным связям Ocean Spray Крис Ферзли.

Теперь Аподака разъезжает на новом пикапе, пьёт соки Ocean Spray и продолжает записывать видео, органично создавая контент для бренда, отмечает The Drum. Представительница компании намекнула, что это ещё не всё. «Советую оставаться с нами», — ответила Ферзли на вопрос о том, может ли Аподака стать амбассадором бренда.

Кейс Ocean Spray хорошо отражает реалии современного маркетинга, отмечают профильные издания AdAge и The Drum: бренды и агентства могут потратить миллионные бюджеты и много времени на планирование кампании, но лучший эффект принесёт простой потребитель и его случайное видео в TikTok или других соцсетях.

Ocean Spray пока не говорит о том, как завирусившийся ролик повлиял на продажи компании, но The Drum пишет, что рост продаж будет вполне логичным: многие пользователи писали, что «бегут покупать сок».

На 12 октября у видео под тегом #oceanspray в TikTok больше 117 млн просмотров.

