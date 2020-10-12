Маркетинг
Альберт Хабибрахимов
6226

Бренд сока в США собрал миллионы упоминаний благодаря случайному ролику в TikTok — и подарил автору машину Материал редакции

Компания Ocean Spray получила неожиданную рекламу, а её гендиректор снял ответ-пародию на оригинал.

18 комментариев
В закладки

Житель штата Айдахо Натан Аподака своим видео в TikTok спровоцировал всплеск интереса к сокам Ocean Spray и музыкальной группе Fleetwood Mac. Производитель напитков уже поблагодарил Аподаки и подарил ему автомобиль, пишет The Drum.

В конце сентября Аподака, известный в TikTok как 420doggface208, опубликовал ролик, в котором он едет на лонгборде и пьёт клюквенный сок Ocean Spray под песню "Dreams" группы Fleetwood Mac.

@420doggface208

Morning vibe ##420souljahz ##ec ##feelinggood ##h2o ##cloud9 ##happyhippie ##worldpeace ##king ##peaceup ##merch ##tacos ##waterislife ##high ##morning ##710 ##cloud9

♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

Аподаки рассказал, что по пути на работу его машина сломалась, он не стал дожидаться помощи, взял свой скейт, бутылку сока и отправился дальше, а по дороге записал ролик. На 12 октября у видео больше 45 млн просмотров.

Другие пользователи начали записывать свои версии ролика, к ним даже присоединился 73-летний барабанщик и основатель Fleetwood Mac Мик Флитвуд, ради этого он зарегистрировался в TikTok. Благодаря TikTok песня "Dreams" спустя 43 года вернулась в мировые чаты, только в США в стриминг-сервисах композицию прослушали 8,47 млн раз за неделю после видео Аподаки.

@mickfleetwood

@420doggface208 had it right. Dreams and Cranberry just hits different. ##Dreams ##CranberryDreams ##FleetwoodMac

♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

Спустя неделю на ролик отреагировали и в Ocean Spray. Гендиректор Ocean Spray Том Хейс тоже опубликовал свою версию видео, а компания подарила Аподаки новый пикап, нагруженный бутылками с клюквенным соком.

«Мы заметили ролик примерно неделю назад и тоже захотели принять участие. Мы слышали историю его автора и хотели ему помочь, поэтому потратили время, чтобы разработать план и купить новую машину», — рассказала The Drum директор по корпоративным связям Ocean Spray Крис Ферзли.

Теперь Аподака разъезжает на новом пикапе, пьёт соки Ocean Spray и продолжает записывать видео, органично создавая контент для бренда, отмечает The Drum. Представительница компании намекнула, что это ещё не всё. «Советую оставаться с нами», — ответила Ферзли на вопрос о том, может ли Аподака стать амбассадором бренда.

Кейс Ocean Spray хорошо отражает реалии современного маркетинга, отмечают профильные издания AdAge и The Drum: бренды и агентства могут потратить миллионные бюджеты и много времени на планирование кампании, но лучший эффект принесёт простой потребитель и его случайное видео в TikTok или других соцсетях.

Ocean Spray пока не говорит о том, как завирусившийся ролик повлиял на продажи компании, но The Drum пишет, что рост продаж будет вполне логичным: многие пользователи писали, что «бегут покупать сок».

На 12 октября у видео под тегом #oceanspray в TikTok больше 117 млн просмотров.

AdAge напоминает о необходимости баланса: если бренд слишком увлечётся вирусными хитами, он рискует свести всё к коммерции и потерять важный элемент успеха такого формата — спонтанность.

#tiktok

Альберт Хабибрахимов
+138 195
20
16
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["tiktok"], "comments": 18, "likes": 16, "favorites": 20, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 166281, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Oct 2020 20:34:45 +0300", "is_special": false }
Что делать в кризис?
Блог Дмитрия Абраменко про работу на финансовых рынках.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

anvarich

12

Да, тик ток конечно соцсеть для/от людей, а не это инстаграмно-пластиковое фуфлыжничество. Когда вот так вот чувак, живущий в трейлере, становится трендом это круто. Это прям дух старого энторнета до которого не добрались seo, smm и другие бабко генераторы.

Ответить

Артём Прокопенко

anvarich
3

Тсс, сейчас Вам объяснят, что ТТ для умственно отсталых зумеров.

Ответить

Alex Cox

anvarich
0

Соцсеть для людей, у которой всё завазяно на алгоритмы ранжирования, т.е. решают то не люди по факту.

Ответить

Альберт Хабибрахимов

6

Песня и правда хорошая https://youtu.be/Y3ywicffOj4

Ответить

Oleg Voskoboev

Альберт
3

Но это даже не рикролл. Куда катится интернет?

P.S. Спасибо за ссылку)

Ответить

A.A. Rayskiy

5

В союзе машину можно было получить за выслугу лет на заводе.
В штатах за ролик в ТикТок....гребанные капиталисты 

Ответить

Юрий Белоножкин

A.A.
1

Через месяц героя тихо уволят, он вернётся к любимому занятию (если вообще прекращал), через полгода тачку разобьёт. Популярность на один день.

Ответить

ilia

5

Кто-то вообще обратил внимание (или обратил бы) на бренд сока на видео этого мужика? Тут скорее производитель своим подарком внимание к бренду привел, а не видео.

Ответить

Roman Ivanov

4

Вроде как этот бренд и так очень известен в США, так что я не уверен, что именно "бренд набрал популярность". Ролик набрал, да.

Ответить

Аарон Малис

4

Зашел на сайт. Нихрена у них соков! У нас в маркетах вкусов 4-5 и то все залуподрищенские. 
 

Ответить

For Nothing

3

Мааааам, я буду тиктокером

Ответить

Yuri Ahmedov

2

Нормально тикток накручивает просмотры.

Ответить

Сергей Силаев

Yuri
0

Тик ток не накручивает. По сути это очень крутая платформа. Это и есть телевизор будущего. Из за формата видео и алгоритмов соц сети каждый пользователь смотрит десятки, а то и сотни роликов в день. А если учесть, что это самая быстрорастущая сеть с сотнями миллионов пользователей, то будет понятно откуда столько просмотров на роликах

Ответить

Yuri Ahmedov

Сергей
0

Телевизор будущего? Серьезно? ТикТок это максимум передачка со смешными видосиками на пол часа в день. 

Ответить

Oleg Milyaev

0

Джинса.

Ответить

Дмитрий Мишаров

–1

https://cdn.discordapp.com/attachments/161123723389304832/764022498202877952/video_2020-10-09_10-12-14.mp4

https://cdn.discordapp.com/attachments/1611237233…
https://cdn.discordapp.com/attachments/161123723389304832/764022498202877952/video_2020-10-09_10-12…
cdn.discordapp.com
Ответить

Aleksey Bobkov

–1

ну и говно

Ответить

Александр Макаров

Aleksey
0

Штаны проверь.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Лидер алмазодобывающей отрасли ищет технологические стартапы в рамках "Стартап экспедиции Б8"
«АЛРОСА ИТ», дочерняя компания алмазодобывающей группы «АЛРОСА», открыла свой трек в рамках проекта «Стартап экспедиция…
0
IVI
Подписан
Отписаться
ПОДПИСКА IVI СТАНЕТ ДОСТУПНА АБОНЕНТАМ АКАДО
Онлайн-кинотеатр IVI и старейший ТВ-провайдер Москвы «АКАДО Телеком» заключили договор о сотрудничестве. С 12 октября а…
1
ITI Capital
Подписан
Отписаться
В чем разница между выручкой и прибылью
Объясняем различия двух важных для инвесторов и предпринимателей терминов в нашей новой статье.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
ну привет, бля
Запись в подсайте Офтоп
sando
за неделю
так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 
«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии

Комментарии

Александр Якунин

Тест-драйв Audi e-tron

Злой Полушубок

The Wall Street Journal…

Mike Raitsyn

The Wall Street Journal…

Yuri Ahmedov

Бренд сока в США собрал…

Dmitriy Dorian

Старит не поедание мяса…

Алексей Никитенко

Старит не поедание мяса…

Антон Штадлер

The Wall Street Journal…

Roman Moskovskiy

Элон Маск погиб в автокатастрофе

Roman Moskovskiy

Элон Маск погиб в автокатастрофе

Шизоидная обезьяна

Старит не поедание мяса…

Mikhail Che

Politico: власти США потребуют…

Mike Raitsyn

The Wall Street Journal…

Igor Shkarin

Старит не поедание мяса…

Dmitry Chudinovskikh

HBO снимет сериал о SpaceX…

Igor Shkarin

Старит не поедание мяса…

Злой Полушубок

The Wall Street Journal…

Yuri Istomin

Старит не поедание мяса…

Anton Reut

Старит не поедание мяса…

ave ego

Российские музыканты начали…

Mikhail Che

Politico: власти США потребуют…
null