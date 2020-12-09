Над пиццей работали «несколько месяцев», а коробку покрыли лаком — для коллекционеров.

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«Додо пицца» запустила кампанию к релизу игры Cyberpunk 2077: представила пиццу «Додо 2077» в стилизованной коробке, рассказали vc.ru в компании. Её уже можно заказать на сайте сети и в пиццериях в России и Белоруссии.

В каждую коробку компания положила набор стикеров по мотивам игры. Коробки покрыли специальным лаком, чтобы поклонники игры могли её сохранить.

Саму пиццу авторы кампании задумывали как «еду будущего для мира героев игры Cyberpunk 2077»: например, в ней есть соус «Киберкола барбекю», который объединяет вкусы напитка и еды. Разработка блюда заняла несколько месяцев, говорят в компании.

Помимо этого «Додо пицца» выпустила видео с одной из финалисток международного конкурса косплея Cyberpunk 2077 Анной Молевой и AR-маску в Instagram. Маска будет реагировать на коробку «Додо 2077». Среди тех, кто ей воспользуется и опубликует видео в «Историях», 25 декабря разыграют мерч игры и Xbox.

AR-маска в Instagram от «Додо пиццы»