«Еда будущего для мира героев»: «Додо» выпустила пиццу в стилизованной коробке к релизу игры Cyberpunk 2077 Материал редакции
Над пиццей работали «несколько месяцев», а коробку покрыли лаком — для коллекционеров.
«Додо пицца» запустила кампанию к релизу игры Cyberpunk 2077: представила пиццу «Додо 2077» в стилизованной коробке, рассказали vc.ru в компании. Её уже можно заказать на сайте сети и в пиццериях в России и Белоруссии.
В каждую коробку компания положила набор стикеров по мотивам игры. Коробки покрыли специальным лаком, чтобы поклонники игры могли её сохранить.
Саму пиццу авторы кампании задумывали как «еду будущего для мира героев игры Cyberpunk 2077»: например, в ней есть соус «Киберкола барбекю», который объединяет вкусы напитка и еды. Разработка блюда заняла несколько месяцев, говорят в компании.
Помимо этого «Додо пицца» выпустила видео с одной из финалисток международного конкурса косплея Cyberpunk 2077 Анной Молевой и AR-маску в Instagram. Маска будет реагировать на коробку «Додо 2077». Среди тех, кто ей воспользуется и опубликует видео в «Историях», 25 декабря разыграют мерч игры и Xbox.
Дизайн коробок помогала делать компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt Red. Весь креатив в поддержку коллаборации был сделан совместно с TM Agency, партнером «Додо» по созданию контента.
Неужели кто-то коллекционирует коробки от пиццы?
А что они там, собственно, разрабатывали "несколько месяцев".
Молодцы. Я бы заказал. 👍😎
Надо еще поделить вкусы пиццы на: streetkid, nomad, corpo 🦾🤓
Можно соусы сделать, пиццу уже не успеют, а вот соусы для бортиков могли бы так сделать и довольно быстро, хотя уже всё равно поздно, там же дизайн крышки менять
@Dodo Pizza
Как называется в маркетинге, когда ты прилипаешь к инфоповоду или чужой маркетинговой компании? Забыл...
Паразитизм )
На самом деле, не докрутили, не хватает PR-мероприятий в полях и целостной глубокой концепции.
Однако, даже не это главное. Качество исходных продуктов и, следовательно, самой пиццы, во всяком случае в моём районе Москвы, скатилось на уровень ниже плинтуса.
Тут никакая моднейшая акция не поможет (
Да понятно, что недокрутили, впрочем, даже в Варшаве и Кракове местные фирмы недокручивают, так что не скажу, что всё плохо.
Это же чисто для узнаваемости бренда акция
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