Банк хочет поддержать российский бизнес и показать, что при поддержке всегда есть надежда на «светлое будущее».

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Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» выпустил новогодний ролик, в котором показал проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году, рассказали vc.ru в компании.

В ролике отчаявшиеся предприниматели плачут, опускают руки, бросают в стену телефон, рвут календарь и почти сдаются. Но потом берут себя в руки — вешают на стену календарь нового года и продолжают работу.

По словам представителей банка, главная задача ролика — поддержать российский бизнес и показать, что «надежда на светлое будущее есть, если рядом есть понимающие люди».

«У нас в обществе не принято замечать проблемы и называть вещи своими именами. Нас в "Точке" лицемерие не устраивает, поэтому мы сняли честный ролик. Суть вещей такова: всех всё достало в этом году. Даже предпринимателей. Но никто не поймет, что они пережили, что испытали, как боролись. И почему, несмотря ни на что, продолжают», — рассказала Яна Ганник, соосновательница и директор по маркетингу банка.