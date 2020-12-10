Плачут, опускают руки, но не сдаются: «Точка» в новогоднем ролике показала «честные» итоги года у предпринимателей Материал редакции
Банк хочет поддержать российский бизнес и показать, что при поддержке всегда есть надежда на «светлое будущее».
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» выпустил новогодний ролик, в котором показал проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году, рассказали vc.ru в компании.
В ролике отчаявшиеся предприниматели плачут, опускают руки, бросают в стену телефон, рвут календарь и почти сдаются. Но потом берут себя в руки — вешают на стену календарь нового года и продолжают работу.
По словам представителей банка, главная задача ролика — поддержать российский бизнес и показать, что «надежда на светлое будущее есть, если рядом есть понимающие люди».
«У нас в обществе не принято замечать проблемы и называть вещи своими именами. Нас в "Точке" лицемерие не устраивает, поэтому мы сняли честный ролик. Суть вещей такова: всех всё достало в этом году. Даже предпринимателей. Но никто не поймет, что они пережили, что испытали, как боролись. И почему, несмотря ни на что, продолжают», — рассказала Яна Ганник, соосновательница и директор по маркетингу банка.
Видео снимали в Екатеринбурге на улицах города и в офисе банка. В создании приняли участие рекламное агентство «Восход» и продюсерский центр Daddy’s Film.
Было бы правдоподобнее, если в конце ролика предприниматели не вешали календарь нового года, а заполняли резюме в пятёрочку.
Да никто не плачет - кроют куями ситуацию и сумбурные действия властей.
А властям похуй, у них бюджет формируется продажей нефти и газа, и им главное бюджетников накормить да пенсии проиндексировать. А вы про какой-то бизнес российский, который только под ногами у властей мешается ))
Бизнес это вообще не про поддержку властей. Если вы в бизнес идете в надежде что вам будет кто-то помогать, закончите так же как в ролике точки. Вот уж новость, в России бизнесу никто не помогает. Никогда не было и вот опять. Это нытье надоедает, ей Богу. Единственная поддержка, которую хочет нормальный бизнес, это чтобы его просто не трогали.
Этот бизнес обеспечивает работой большую часть трудоспособного населения, без него пришлось бы много больше нефтедоходами делиться уважаемым людям.
Это распространённое заблуждение)
На 60% бюджет формируется из налогов и НДС.
Так что за наш счёт весь банкет происходит.
Т.е. с ндфл - 0.3%?
Это какой-то неправильный график, к тому же от ФНС Иркутской области.
Я вот такое нашёл:
https://olegmakarenko.ru/1553369.html
И всегда происходил. Не важно какая это была эра. Государство живет за счёт граждан (рабочей силы). Для простоты восприятия и чтобы так часто не обижается, проще воспринимать государство как - ООО или любую другую форму. Хотя этим оно и является .
Мягкотелость приводит к такому, был бы нормальный карантин с войсками в начале в пару - тройку недель, уже забыли бы об этом, а так сопли жевали и довели до того, что имеем.
Да ваш ролик и есть лицемерие. Вы просто сервис поверх капитала. Самый циничный бизнес: ростовщичество. Крестик снимите или трусы оденьте.
Просто позорище.
Возмущает такое лабораторное отношение. Мыши обосрались, посинели, облезли, но не сдохли.
Чем торговля деньгами хуже торговли вещами?
Вы считаете, что давать в долг в стране, где уровень жульничества на душу на селения просто зашкаливает, это легкий бизнес?
Так вроде сервис и продается, в чем лицемерие? Ростовщичество — это уже про кредиты, которые брать не обязательно.
А вы и не берите, либо берите и вкладывайте, чтобы получить сверх % банка)
Рекламируется банк в целом. Речь про все их услуги.
Мой тезис основан на том, что банковская система является большой частью того гнёта, который давит на предпринимателей. Сложность привлечения средств, трудности с их возвратом – это всё элементы системы. Я сейчас не обсуждаю саму эту систему. Просто указываю на то, что это и есть лицемерие. Мне лично тошно видеть героический эпос про предпринимателей от банка. Они этому не способствуют. Вся их поддержка меркантильна, основана на выгодных условиях для банка прежде всего. Это обман, двуличие.
Против самой банковской системы я ничего не имею.
Молодцы! Хоть кто-то на телеке покажет в ролике , как в «телевизор» :) где Путин кидают бокал ... может ещё и не выпустят в ТВ эфир
После того, как Точка в одностороннем порядке отказала нам в обслуживании после 4-6 месяцев работы без объяснения причин - это не банк для предпринимателей, это шарага...
Ясно, что там биг дата, а на бизнес и реальность всем похер. Лицемеры.
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