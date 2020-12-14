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Таня Боброва

«Кухня на районе» сняла пародию на YaC 2020 от «Яндекса», чтобы рассказать про доставку футболок в приложении Материал редакции

Как работает заказ чистой футболки, показал «Илья Чистильщик».

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Московский сервис доставки еды «Кухня на районе» добавил в приложение белые футболки — для тех, кто пачкает одежду в офисе кофе, рассказал на своей странице в Facebook сооснователь сервиса Кирилл Родин.

Идея добавить в ассортимент экспресс-сервисов доставки сменные футболки принадлежит арт-директору компани pik.pro Диме Хромову: в конце ноября он написал о ней в Facebook, предложив подумать «Яндекс.Лавке», «Самокату» и «Кухне на районе».

«Ты спешишь на встречу или уже сидишь на ней, как вдруг, капля из твоего стакана (какой-нибудь спешиалити эфиопии) предательски падает тебе на белую футболку. Бесит ужасно. Или ты собираешься выйти, а все твои футболки в стирке», — объяснял Хромов.

«Кухня» откликнулась и специально к запуску футболок «провела собственную конференцию», опубликовав «отрывок из нашей ежегодной KaC 2020 (Kitchen another conversation)». В ролике снялся сам Хромов: на фоне жёлтого стенда он рассказывает о «петабайтах данных, с помощью которых сервис может по-настоящему менять мир», в том числе «спасти человечество от пролитой капли кофе».

После этого он пачкает футболку кофе и заказывает чистую в приложении. В видео Хромова представляют как «Илью Чистильщика — главного по чистоте и проблем-солвинге в “Кухне на районе”».

«Внутри у нас существует мини-команда продакшна, которую мы в шутку называем low budget production. Все ролики и тиктоки делаем своими силами», — уточнил vc.ru Кирилл Родин. По его словам, если футболки не будут пользоваться спросом, их уберут из ассортимента.

Видео по стилю напоминает отрывок презентации YaC, которую ежегодно проводит «Яндекс». В 2020 году вместо конференции компания выпустила фильм «Как мы делаем “Яндекс”», в котором рассказал о работе своих сервисов. Среди выступающих был, в частности, руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, который рассказал про внутреннее устройство сервиса и запуск некоторых продуктов, например, помидоров и лаваша.

Выступление Ильи Красильщика с 4:38

#кухнянарайоне

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Roman Moskovskiy

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Бля)) А можно ещё чистые носки и трусы в комбо еды на весь день?

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Roman Moskovskiy

Roman
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Ps, приборы к футболке зачем?

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