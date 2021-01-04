Подборка кейсов от креативного агентства Redkeds.

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Balenciaga — Afterworld: The Age of Tomorrow

Модный бренд Balenciaga зашёл на территорию видеоигр. Чтобы показать свою новую коллекцию, бренд создал VR-игру.

По сюжету игрок появляется в магазине бренда и путешествует по пяти разным пространствам, где встречает людей, одетых в одежду Balenciaga.

Это уже не первый модный бренд, который использует игры, чтобы показать свою одежду. Так, например, делал Louis Vuitton.

Apple — Journey into Sound

Презентация новых наушников от Apple — путешествие в космос, но об этом позже. Ранее они выпускали наушники с крутейшим шумоподавлением — Airpods Pro. Тогда они продемонстрировали, что отключиться от городского шума легко — достаточно включить Airpods Pro.

Новые наушники, AirPods Max, стали больше, но неизменным остался подход Apple к рекламе: создание по-настоящему привлекательной картинки с необычным визуальным повествованием.

Действие ролика разворачивается в глубоком космосе. Мы видим мельчайшие детали стильного дизайна AirPods Max, метеорный поток и бесконечный космос, в котором нет иного звука — только музыка. Всё это стало возможным за счет главного УТП, продемонстрированного зрителям: максимального шумоподавления.

В целом пользователи считают, что шумоподавление в AirPods Max действительно максимальное. На российском же рынке пользователей больше всего пугает ценник в 63 тысячи рублей, но мы здесь обсуждаем креатив, а не ценообразование. Креатив у Apple, как всегда, на высоте.

NHS Charities together X IRIS — The Gift

NHS Charities Together опубликовала неоднозначную рождественскую рекламу. Главный герой — пожилой бородатый мужчина, которого доставили в больницу с Covid-19. Спустя время он выздоравливает, и медсестра поздравляет его с Рождеством. В следующем кадре ребенок передает медсестре подарок с надписью «от Санты». Так выясняется что главный герой — это Санта.

Зрители посчитали рекламу спорной. Кто-то считает, что больной Санта Клаус в рекламном ролике может испортить психику ребенку, а кто-то, напротив — что это хорошее решение, ведь дети поймут, что вирус может навредить любому, даже Санте.

Однако катарсис после видеоролика — то, что нужно под конец скверного 2020 года.

Waka Kotahi X BBDO — Doors

На повестке дня в социальных роликах не только темы, связанные с коронавирусом. В Новой Зеландии по-прежнему борются с пристрастием населения к вождению в нетрезвом виде.

В ролике с названием Doors показывают нескольких пьяных и счастливых молодых людей, направляющихся к дверям авто. Но как только они садятся в автомобиль, закрывают за собой дверь — зритель видит последствия этого поступка: перевернутая машина, аварии, полиция. И лишь один человек решил вызвать себе такси. И, видимо, доехал до дома.

Это отличная кампания, направленная на то, чтобы изменить мышление жителей не только Новой Зеландии.

Gucci — Gucci Gift 2020

Новогодний, лаконичный, ироничный. С теплой ностальгией. Слова излишни — посмотрите сами.

Thai Health Promotion X Leo Burnett — A Thoughtful Gift

В этом году Leo Burnett Group Thailand в партнерстве с Thai Health Promotion решили показать людям, что настоящим подарком для близких людей может быть не алкоголь.

В течение многих лет Тайский фонд укрепления здоровья проводил антиалкогольные кампании, чтобы побудить тайцев перестать дарить алкоголь на каждом празднике.

Этот ролик подкупил нас своим ироничным и даже кринжевым подходом к серьезной проблеме.

Heineken запустила «общественный пивной холодильник», чтобы сингапурцы могли выпить безалкогольного пива перед поездкой. Компания не продвигают вождение в нетрезвом виде, а предлагают безалкогольный напиток Heineken 0.0. Heineken решили прорекламировать свое безалкогольное пиво.

Холодильники можно открыть только ключами от машины. Так компания показала, что выпить пиво можно тогда, когда об этом даже и думаешь.

Кампания вызвала весьма неоднозначную реакцию от пользователей. Многие из них посчитали, что компания, напротив, мотивирует водителей пить за рулем.

Zebra Hero совместно с «Медузой», «Комитетом против пыток» и Petrick создали проект о полицейском произволе.

В видео актеры и музыканты озвучивают абсурдные показания задержанных, составленные полицейскими. Мультипликационные персонажи в ролике сами себя избивают, но каждый из них — это прообраз реального человека. Главная идея ролика — мультики с легкостью терпят абсурд, но реальная жизнь — нет.

Burger King X DAVID The Agency — Stevenage Challenge

Два года назад Burger King и агентство DAVID проспонсировали футбольную команду, которая занимала последнее место в турнирной таблице Английской футбольной лиги. Уже через год форма с логотипом Burger King была в игре FIFA.

Позже компания предложил бургеры всем, кто будет играть за эту команду и делиться забитыми голами в соцсетях. Самая слабая команда в Английской лиге поднялась в рейтинге и теперь может позволить себе купить известных игроков.

Пока бренды платят миллионы, чтобы побудить известных футболистов поддержать их, в Burger King поняли, что в этом нет необходимости. Они создали по-настоящему огромное онлайн-комьюнити вокруг клуба «неудачников». 25 тысяч зашеренных голов в Twitter, многочисленные упоминания в СМИ, а команда Stevenage впервые узнала, что такое Sold out их мерча. Это великолепно!

Seek.studio — RS-2K от Puma Ukraine

Футуристичная, динамичная и ультра-стильная реклама кроссовок Puma от неизвестной нам украинской команды Seek.studio.

Идея ролика — в том, что футуристическая модель кроссовок, попадая в руки к Наде Дорофеевой (певица из группы «Время и Стекло»), меняет не только комнату, но и её жизнь.