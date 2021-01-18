В Porsche говорят, что уверены в их модели.

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Porsche в Канаде начал сдавать журналистам в аренду автомобиль конкурента Tesla для сравнительного теста с моделью Taycan, пишет Carscoops.

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В октябре Tesla полностью закрыла свое PR-отделение в Канаде: представители СМИ не могут взять в аренду электромобиль Tesla Model S P100D на тест-драйв у автопроизводителя.

Оказалось, что у одного из канадских дилеров Porsche была такая модель, поэтому они предоставили ее PR-отделу, рассказал изданию менеджер по связям с общественностью компании Патрик Сен-Пьер. Он объяснил, что открыли такую программу, потому что всегда были уверены в Taycan.

Это не первый раз, когда Porsche предоставляет Tesla для сравнения: в начале 2020 года, когда проходили первые тест-драйвы Taycan, американское подразделение бренда также поделилась с журналистами моделью конкурента, пишет издание.