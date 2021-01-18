В 2017 году $100 млн из рекламного бюджета Uber ушли к мошенникам — это нашли случайно и не подозревали подвоха Статьи редакции
Всего неэффективными оказались 80% всего рекламного бюджета Uber.
Соосновательница сервисов Check My Ads и Sleeping Giants Нандини Джиамми вспомнила в Twitter «большую маркетинговую историю, о которой никто не говорит». Её рассказал бывший руководитель отдела перформанс-маркетинга Uber Кевин Фиш в 2020 году.
В подкасте Marketing Today Фиш объяснил, как случайно обнаружил, что из $150 млн бюджета Uber на перформанс-маркетинг около $100 млн были получены мошенниками через партнерские рекламные сети. Он сумел найти их и сократить расходы на $120 млн — не повлияв на количество установок приложения.
Всё началось с того, что глава Uber Тревис Каланик заявил Фишу, что социальные активисты жалуются на Uber и призывают удалять его со смартфонов из-за рекламы сервиса на ультраправом сайте Breutbart News. Хотя он находился в чёрном списке Uber.
Фиш заподозрил рекламные сети в игнорировании чёрного списка и, чтобы наверняка заблокировать Breubart, начал постепенно выключать сети, которые могли иметь отношение к Breubart.
Траты на эти сети составляли около $15 млн — 10% от всех годовых расходов Uber на привлечение пассажиров. Фиш ожидал, что количество установок приложения Uber сократится, но этого не произошло. Он продолжил эксперименты, запросив логи и задействовав аналитическую команду для аудита рекламных поставщиков.
Оказалось, что партнерские рекламные сети завышали показатели, которые «не имели никакого смысла». Другой метод — они создавали ложные установки на зараженных вирусами Android-смартфонах или тех, где были root-права суперадминистратора.
Например, рекламные сети загружали в Google Play приложения вроде «отследить заряд батареи и продлить срок службы». В них была реклама Uber, и сеть получала деньги, если пользователь кликал по баннеру.
А если у пользователя не было Uber и он искал его в Google Play, работал другой скрипт. Мошеннический сервис маскировал прямое скачивание за клик по рекламе внутри, когда пользователь набирал в поиске «Uber» — на букве R.
Так приложение с тысячей активных пользователей в месяц могло «сгенерировать» около 20 тысяч установок Uber. А затем рекламная сеть просила с Uber по $20 за каждое скачивание.
По словам Фиша, рекламные сети не особо маскировали мошенничество и обнаружить его было легко. Главное, не полагаться только на агентские отчёты.
«Мы увидели, что множество установок, которые, как мы думали, пришли через платное продвижение, на деле приходили по обычным каналам. Были неровности, но общее количество пользователей не изменилось», — признался Фиш в подкасте.
После этого Uber в 2017 году подала первый крупный иск о мошенничестве, а Фиш оптимизировал расходы ещё больше — на $20 млн. В результате компания могла бы выполнить свои KPI по росту примерно за 10% от потраченного бюджета.
Если бы не проблема с Breitbart, Uber никогда не узнала бы об обмане. Внешне всё выглядело нормально для всех — от совета директоров до отдела маркетинга, агентств и рекламных сетей. Компания платила деньги и получала установки, Uber «грабили, и все были этому рады».
Но даже после раскрытия мошенничества компания не хотела экономить, признался Фиш.
В конце рассказа Фиш советует компаниям всегда полагаться не только на отчёты «высшего уровня» или агентства, а предполагать, что половина показателей — мошеннические. И постоянно анализировать их самому, а не надеяться на агентство или людей из своей команды.
А главное оружие против мошенников — только бдительность.
Те, кто должны были следить, как раз и нашли этот фрод. Более того это не было очевидным, убер тогда постоянно запускал новые города и рос по 10-20% (иногда и больше) в неделю. Конкуренты тоже не спят и пытаются взять свою долю рынка.
А теперь представь в такой ситуации кто-то предлагает: а давайте мы отключим самый большой канал привлечения трафика с бюджетом в $100M и посмотрим, что будет. Отключили и многому научились.
А теперь вопрос к тем, кто занимается моб. маркетингом. Много ли вы знаете компаний, которые отключают каналы, чтобы понять их инкрементальную ценность?
Не совсем тоже самое, но смысл помоему тот же.
Классика, в принципе основатель ДНС вся прямо сказал, когда у него рекламщик по 30 лямов в год пиздил.
Скорее всего настолько все было плохо в организационной структуре, что не было тех, кто должен был следить
Очевидный блик
Подожди, но как же им тогда инвесторы деньги выделяли? Нам же тут почти каждый день втирают, что просто выпросить инвестиции мало — нужно ещё проверки пройти, чтобы структурно соответствовать званию «стартап». Что если есть хоть малейший намёк на безалаберность, то хрен тебе, а не инвестиции.
А там элементарно финансового директора нет, а в них миллиарды закачивают.
У меня голова кружится. Пойду, полежу, прессу почитаю.
На хайпе выделяли :) явно не делали большой due diligence с разбором, кто там за рекламу отвечает ) все пытались побыстрее забежать в уходящий вагон
Это отслеживали, анализируя логи Tune (уберовский MMP на тот момент) и пытаясь найти там паблишеров с аномалиями в поведении. Есть очень небольшое количество узкоспециализированных специалистов, которые могут это сделать.
Все, кто закупает Programatic через агентства, закупает в основном фрод. Кейс убера именно об этом.
вы как 5-летние, в самом деле. Те кто должен был следить эти 150 млн и распилили.
нормально для всех — от совета директоров до отдела маркетинга, агентств и рекламных сетей. Компания платила деньги и получала установки, Uber «грабили, и все были этому рады».
Очевидный блик
Ну, кто ж знал, что там тоже так бывает! Я ж безо всякой задней мысли!
Оказалось, что партнерские рекламные сети завышали показатели, которые «не имели никакого смысла».
Вот это поворот!
да, старая история, вебмастера и разрабы лепят ботов как не в себя, единственный выход самостоятельно мониторить площадки и составлять блэк листы
https://www.forbes.com/sites/augustinefou/2021/01/02/when-big-brands-stopped-spending-on-digital-ads-nothing-happened-why/?sh=49a34fe91166
Ну-ну, всего то мониторить десятки ( или даже сотни) миллионов площадок.
Офигеть.
Т.е. при бюджетах в сотни лимонов они не додумались сделать отчет, выдающий стоимость активного пользователя для канала привлечения?!
Проблема в том, что там было много реальных пользователей, которые качали и использовали приложения. Только когда отключили эти каналы, спало понятно, что они приходили с органики, а паблишеры присваивали себе атрибуцию. Поэтому долгое время никто не вникал, а сами кампании вело агентство.
root-права суперадминистратора.
Суперадминистратор это который в двух свитерах и с трехметровой бородой? Беда с терминами у вас.
А по теме - ребята красавчики. Лох не мамонт!
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