Маркетинг
Евгений Делюкин

В 2017 году $100 млн из рекламного бюджета Uber ушли к мошенникам — это нашли случайно и не подозревали подвоха Статьи редакции

Всего неэффективными оказались 80% всего рекламного бюджета Uber.

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Соосновательница сервисов Check My Ads и Sleeping Giants Нандини Джиамми вспомнила в Twitter «большую маркетинговую историю, о которой никто не говорит». Её рассказал бывший руководитель отдела перформанс-маркетинга Uber Кевин Фиш в 2020 году.

В подкасте Marketing Today Фиш объяснил, как случайно обнаружил, что из $150 млн бюджета Uber на перформанс-маркетинг около $100 млн были получены мошенниками через партнерские рекламные сети. Он сумел найти их и сократить расходы на $120 млн — не повлияв на количество установок приложения.

Всё началось с того, что глава Uber Тревис Каланик заявил Фишу, что социальные активисты жалуются на Uber и призывают удалять его со смартфонов из-за рекламы сервиса на ультраправом сайте Breutbart News. Хотя он находился в чёрном списке Uber.

Фиш заподозрил рекламные сети в игнорировании чёрного списка и, чтобы наверняка заблокировать Breubart, начал постепенно выключать сети, которые могли иметь отношение к Breubart.

Траты на эти сети составляли около $15 млн — 10% от всех годовых расходов Uber на привлечение пассажиров. Фиш ожидал, что количество установок приложения Uber сократится, но этого не произошло. Он продолжил эксперименты, запросив логи и задействовав аналитическую команду для аудита рекламных поставщиков.

Кевин Фиш

Оказалось, что партнерские рекламные сети завышали показатели, которые «не имели никакого смысла». Другой метод — они создавали ложные установки на зараженных вирусами Android-смартфонах или тех, где были root-права суперадминистратора.

Например, рекламные сети загружали в Google Play приложения вроде «отследить заряд батареи и продлить срок службы». В них была реклама Uber, и сеть получала деньги, если пользователь кликал по баннеру.

А если у пользователя не было Uber и он искал его в Google Play, работал другой скрипт. Мошеннический сервис маскировал прямое скачивание за клик по рекламе внутри, когда пользователь набирал в поиске «Uber» — на букве R.

Так приложение с тысячей активных пользователей в месяц могло «сгенерировать» около 20 тысяч установок Uber. А затем рекламная сеть просила с Uber по $20 за каждое скачивание.

По словам Фиша, рекламные сети не особо маскировали мошенничество и обнаружить его было легко. Главное, не полагаться только на агентские отчёты.

В результате Uber смогла сократить $100 млн из ежегодных затрат на рекламу — и не обнаружила падения скачиваний.

«Мы увидели, что множество установок, которые, как мы думали, пришли через платное продвижение, на деле приходили по обычным каналам. Были неровности, но общее количество пользователей не изменилось», — признался Фиш в подкасте.

После этого Uber в 2017 году подала первый крупный иск о мошенничестве, а Фиш оптимизировал расходы ещё больше — на $20 млн. В результате компания могла бы выполнить свои KPI по росту примерно за 10% от потраченного бюджета.

Если бы не проблема с Breitbart, Uber никогда не узнала бы об обмане. Внешне всё выглядело нормально для всех — от совета директоров до отдела маркетинга, агентств и рекламных сетей. Компания платила деньги и получала установки, Uber «грабили, и все были этому рады».

Но даже после раскрытия мошенничества компания не хотела экономить, признался Фиш.

В пьянящие дни 2017 года всем было наплевать на людей, сэкономивших сто с лишним миллионов долларов — деньги реинвестировали в дальнейший рост, не задумываясь об экономии. Это было больше похоже на то, чтобы полностью потратить бюджет, везде и всегда. Тогда была совершенно иная культура, не так, что мы наблюдаем сейчас.

Кевин Фиш

В конце рассказа Фиш советует компаниям всегда полагаться не только на отчёты «высшего уровня» или агентства, а предполагать, что половина показателей — мошеннические. И постоянно анализировать их самому, а не надеяться на агентство или людей из своей команды.

А главное оружие против мошенников — только бдительность.

#uber #рекламныесети

24 24 комментария
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Очевидный блик

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С другой стороны, даже немного приятно такие новости читать — сразу понимаешь, что везде дебилов хватает.

Но $100млн., конечно, это $100млн. Как не казнили тех, кто должен был следить, но не уследил — загадка.

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Vitaly Kudryavtsev

Очевидный
3

Те, кто должны были следить, как раз и нашли этот фрод. Более того это не было очевидным, убер тогда постоянно запускал новые города и рос по 10-20% (иногда и больше) в неделю. Конкуренты тоже не спят и пытаются взять свою долю рынка.

А теперь представь в такой ситуации кто-то предлагает: а давайте мы отключим самый большой канал привлечения трафика с бюджетом в $100M и посмотрим, что будет. Отключили и многому научились.

А теперь вопрос к тем, кто занимается моб. маркетингом. Много ли вы знаете компаний, которые отключают каналы, чтобы понять их инкрементальную ценность?

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3216q114

Vitaly
0

Не совсем тоже самое, но смысл помоему тот же.
Классика, в принципе основатель ДНС вся прямо сказал, когда у него рекламщик по 30 лямов в год пиздил.

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Vitaly

3216q114
0

Только в истории с Убером миллионы зарабатывались не на откатах, а на вполне себе легальной комиссии. Кто поверит в то, что 90% Programatic networks – это фрод?

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Sergei Zotov

Очевидный
1

Скорее всего настолько все было плохо в организационной структуре, что не было тех, кто должен был следить

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Очевидный блик

Sergei
2

Подожди, но как же им тогда инвесторы деньги выделяли? Нам же тут почти каждый день втирают, что просто выпросить инвестиции мало — нужно ещё проверки пройти, чтобы структурно соответствовать званию «стартап». Что если есть хоть малейший намёк на безалаберность, то хрен тебе, а не инвестиции.

А там элементарно финансового директора нет, а в них миллиарды закачивают.

У меня голова кружится. Пойду, полежу, прессу почитаю.

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Sergei Zotov

Очевидн…
0

На хайпе выделяли :) явно не делали большой due diligence с разбором, кто там за рекламу отвечает ) все пытались побыстрее забежать в уходящий вагон

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Vitaly Kudryavtsev

Sergei
0

Это отслеживали, анализируя логи Tune (уберовский MMP на тот момент) и пытаясь найти там паблишеров с аномалиями в поведении. Есть очень небольшое количество узкоспециализированных специалистов, которые могут это сделать. 

Все, кто закупает Programatic через агентства, закупает в основном фрод. Кейс убера именно об этом.

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Олег Саенов

Очевидный
1

вы как 5-летние, в самом деле. Те кто должен был следить эти 150 млн и распилили.
нормально для всех — от совета директоров до отдела маркетинга, агентств и рекламных сетей. Компания платила деньги и получала установки, Uber «грабили, и все были этому рады».

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Очевидный блик

Олег
0

Ну, кто ж знал, что там тоже так бывает! Я ж безо всякой задней мысли!

Ответить

Dmitry Nosov

3

Оказалось, что партнерские рекламные сети завышали показатели, которые «не имели никакого смысла».

Вот это поворот!

Ответить

badResistor

2

Вирусный маркетинг за 100)

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Mikhail Che

2

да, старая история, вебмастера и разрабы лепят ботов как не в себя, единственный выход самостоятельно мониторить площадки и составлять блэк листы
https://www.forbes.com/sites/augustinefou/2021/01/02/when-big-brands-stopped-spending-on-digital-ads-nothing-happened-why/?sh=49a34fe91166

Ответить

Vitaly Kudryavtsev

Mikhail
0

Ну-ну, всего то мониторить десятки ( или даже сотни) миллионов площадок. 

Ответить

Mikhail Che

Vitaly
0

автоправила в помощь

Ответить

Алексей Алешин

1

Скачаю приложение за 20s, 5млн. раз. С предложениями пишите в личку.

Ответить

Франсиско Пухольс

1

Штоп я так жил

Ответить

Марина Дьячкова

0

Мда, вот они дают. Отличная статья Спасибо.

Ответить

Херня Всё

0

Офигеть. 

Т.е. при бюджетах в сотни лимонов они не додумались сделать отчет, выдающий стоимость активного пользователя для канала привлечения?! 

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Vitaly Kudryavtsev

Херня
0

Проблема в том, что там было много реальных пользователей, которые качали и использовали приложения. Только когда отключили эти каналы, спало понятно, что они приходили с органики, а паблишеры присваивали себе атрибуцию. Поэтому долгое время никто не вникал, а сами кампании вело агентство. 

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Seller of Happiness

0

За эти деньги предложили бы промокод на поездки.

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Денис Пихаров

0

Никогда такого не было, и вот опять

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Коммунальный дебаркадер

0

Бюджеты изначально гигантские, оттого и размер просранного впечатляет. А пропорция обыденная. 200 просранных тыщ из 300к бюджета никого не удивит же)

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Igor Filippov

0

 root-права суперадминистратора.

Суперадминистратор это который в двух свитерах и с трехметровой бородой? Беда с терминами у вас.

А по теме - ребята красавчики. Лох не мамонт!

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