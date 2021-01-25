От рекламы на кубке отказались также Pepsi и Coca-Cola.

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Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch заявила, что откажется рекламы пива Budweiser на Супербоуле впервые с 1983 года и направит деньги на информирование о вакцинации от Covid-19, пишет The Wall Street Journal.

Владелец бренда Budweiser заявил, что выделит $1 млн из рекламных ресурсов на информационную и просветительскую работу о вакцине для некоммерческой организации Ad Council и Covid Collaborative, коалиции экспертов и учреждений в области общественного здравоохранения и других областях.

Вице-президент по маркетингу Budweiser Моника Рустги заявила, что руководители компании заметили, что маркетинг помогает разрушить сомнения части потребителей насчёт вакцинации.

По словам руководителей компании, в течение года они будут прилагать «многомиллионные» усилия для повышения осведомленности о вакцине.

Budweiser выпустит видео, посвященное борьбе американцев с пандемией и появлению вакцин, в котором также объявит о решении отказаться от рекламы бренда во время кубка. По словам Рустги, компания собирается общаться с клиентами, но будет делать это «не в традиционном смысле».

Компания планирует показать рекламу своих брендов Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra и Michelob Ultra Organic Seltzer — общее рекламное время составит четыре минуты.

От рекламы во время Супербоула отказались также Pepsi и Coca-Cola — при этом Pepsi покажет рекламу другого своего напитка Mountain Dew, а также останется организатором шоу во время перерыва.