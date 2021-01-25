Бренд пива Budweiser впервые с 1983 года откажется от рекламы на Супербоуле и потратит деньги на продвижение вакцинации Статьи редакции
От рекламы на кубке отказались также Pepsi и Coca-Cola.
Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch заявила, что откажется рекламы пива Budweiser на Супербоуле впервые с 1983 года и направит деньги на информирование о вакцинации от Covid-19, пишет The Wall Street Journal.
Владелец бренда Budweiser заявил, что выделит $1 млн из рекламных ресурсов на информационную и просветительскую работу о вакцине для некоммерческой организации Ad Council и Covid Collaborative, коалиции экспертов и учреждений в области общественного здравоохранения и других областях.
Вице-президент по маркетингу Budweiser Моника Рустги заявила, что руководители компании заметили, что маркетинг помогает разрушить сомнения части потребителей насчёт вакцинации.
По словам руководителей компании, в течение года они будут прилагать «многомиллионные» усилия для повышения осведомленности о вакцине.
Budweiser выпустит видео, посвященное борьбе американцев с пандемией и появлению вакцин, в котором также объявит о решении отказаться от рекламы бренда во время кубка. По словам Рустги, компания собирается общаться с клиентами, но будет делать это «не в традиционном смысле».
Компания планирует показать рекламу своих брендов Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra и Michelob Ultra Organic Seltzer — общее рекламное время составит четыре минуты.
От рекламы во время Супербоула отказались также Pepsi и Coca-Cola — при этом Pepsi покажет рекламу другого своего напитка Mountain Dew, а также останется организатором шоу во время перерыва.
Супербоул — главное событие года в американском спорте, во время которого показывают самую дорогую рекламу в мире. Например, в 2020 году TikTok заняла сразу несколько рекламных слотов, которые стоят от $5 млн, а Coca-Cola потратила на рекламу около $10 мн.
Зачем частная компания тратит часть маркетингового бюджета на рекламу вакцинации и берет на себя функции государства? Мистика прям
Профессиональный ящик
Это хитровыебаная схема. На супербоуле всегда рекламируются одни и те же бренды. Поэтому ситуация, когда одна компания делает социально значимую рекламу, а другие нет - недопустима для брендов, это даст противоположенный эффект. Поэтому все делают такую рекламу. Но по факту все равно рекламируют себя, так как в любой социально значимой рекламе бренда всегда есть кадр с логотипом, длительностью не меньше 3 секунд. В случае же Будвайзера, это вдвойне абсурдно, так как в неокрепших умах телезрителей формируется стереотип что бухать = спасать жизни людей.
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