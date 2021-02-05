«Кто хочет селфи с зеброй?»

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Раньше в навигаторе «2ГИС» по умолчанию был только один голос, рассказали vc.ru в компании.

Теперь пользователи могут включить озвучку от доктора биологических наук и телеведущего Николая Дроздова, автоблогера AcademeG (Константин Заруцкий), книжного обозревателя Галины Юзефович, синхронного переводчика фильмов Андрея Гаврилова и актёра озвучивания Петра Гланца.

Всего герои записали около 200 реплик для пеших, автомобильных и грузовых маршрутов. Например, Николай Дроздов предложит прокатиться по «бетонным джунглям» и сделать «селфи с зеброй». Галина Юзефович называет манёвры «сюжетными поворотами», а голос Андрея Гаврилова напомнит о VHS-кассетах.

Новые голоса доступны в обновлении «2ГИС» для Android и iOS. Чтобы их включить, в режиме карты нужно выбрать в меню «Настройки», далее «Навигатор» или «Настройки навигатора». В режиме навигатора — открыть меню по кнопке в правом нижнем углу, затем включить «Голосовые инструкции» и выбрать пакет.