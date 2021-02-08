Сервис для размещения постов в соцсетях и мессенджерах Postoplan с российскими корнями привлёк $550 тысяч Статьи редакции
Стартап помогает бизнесу создавать, планировать и продвигать контент.
- Инвесторами стали венчурный фонд TMT Investments, топ-менеджеры эстонского такси-сервиса Bolt, а также Insta Ventures и Wise Guys Ventures Fund, рассказали vc.ru в TMT Investments.
- Условия сделки и оценка компании не раскрываются. Привлечённые деньги стартап планирует направить на создание новых инструментов автоматизации и выход на новые рынки.
- Postoplan — автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях, мессенджерах и Google My Business. С её помощью можно создавать, планировать размещение и продвигать контент. Сервис поддерживает неограниченное число аккаунтов, пользователей и проектов. По собственным данным, сервисом пользуются свыше 30 тысяч специалистов и компаний в 147 странах.
- У сервиса есть бесплатный тариф и тариф VIP с неограниченным периодом планирования, возможностью размещать до 500 постов в месяц и другими расширенными функциями. Платная версия стоит от $5,99 за 15 дней (около 450 рублей), подписка на месяц обойдётся в $9,99 (750 рублей), а год — $59,99 (4,5 тысячи рублей).
- Проект в 2019 году запустили в Эстонии Алексей Божин, Катерина Сухенко и Дмитрий Канн. Сейчас в команде стартапа 16 человек из девяти стран. По данным Crunchbase, без учёта последнего раунда Postoplan привлёк €446 тысяч.
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8 комментариев
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Российские корни
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В чем особенность данного сервиса от других?
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16 человек из 9 стран? А чо б не 16 из 16? :)
Вангую что они просто взяли полуфрилансеров каких-то, кто им сайт переводить помогал, и записали просто в штат для солидности.
Иначе никакого смысла так дробить команду нет. Тем более что часто в мелкие стартапы подтягиваются знакомые знакомых, ну типа запостил вакансию в фб - откликнулся кто-то из френдов.
Такое гео «дивёрсити» выглядит как-то уж очень неестественно
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