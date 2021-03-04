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Евгений Делюкин

Тред: история «суриката-олигарха из России» Александра Орлова, который из шутки стал брендом и автором уровня Тони Блэра Статьи редакции

Сурикат Орлов стал британским феноменом с собственной вымышленной вселенной, книгами и коллаборациями с Арнольдом Шварценеггером и Николь Кидман.

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Редактор ComicsBoom и переводчик комиксов Александр Куликов опубликовал в Twitter тред о сурикате-олигархе Александре Орлове — персонаже рекламы страхового агрегатора CompareTheMarket, придуманного в 2008 году.

За год после запуска рекламы с сурикатом CompareTheMarket стал четвёртым по посещаемости сайтом по страхованию в Великобритании.

Alexander Kulikov @Cooleach
В 2010 году в топы книжных продаж Британии ворвалась автобиография российского олигарха Александра Орлова, книга опередила даже мемуары Тони Блэра.
А теперь нюанс: Александр Орлов — сурикат.
Если вы задались классическим вопросом девушки с третьей фотки, сейчас всё объясню. https://t.co/WORtTGEijD
Alexander Kulikov @Cooleach
Сурикат Александр Орлов — пранк, вышедший из-под контроля. Вернее, не пранк, а главный персонаж юморной рекламной кампании страхового агрегатора http://comparethemarket.com, которая стала невероятно успешной в UK и впоследствии обзавелась собственной вселенной. https://t.co/sLEVmf3xx8

В основе изначальной рекламной кампании с Орловым была игра слов meerkat (сурикат) и market. По задумке Орлов — сурикат-миллиардер из России, который живёт в Лондоне и тратит деньги на «тщеславные проекты», например, автобиографии или производство фильмов.

Главный же его проект — компания и сайт по сравнению сурикатов Compare The Meerkat, на каждой странице которого размещены ссылки на сайт страховой компании.

Изначально рекламные ролики строились на негодовании Орлова, что его сайт путают с CompareTheMarket и объяснении разницы между ними.

«Реклама объясняет людям, что мой сурикатовый бизнес — не тоже самое, что CompareTheMarket, где люди ищут дешевые автомобильные страховки», — утверждал миллиардер в «видеинтервью» The Sun.

интервью The Sun

Орлов — сурикат с российской родословной, его предки бежали из пустыни Калахари, по ошибке попали в Россию и сражались против татаро-мангустского ига, пишет Куликов.

Alexander Kulikov @Cooleach
Папа Александра сурикат Антон профессионально занимался боксом, писал портреты и даже БЕЧЕРАМИ трудился помощником иллюзиониста Фурдини в знаменитом МОСКОБСКОМ театре. https://t.co/MhO3Zw2mkf

Сурикат гордится своим происхождением и рассказывает истории о своих родственниках и приближенных, которые также становятся частью бренда Compare The Meerkat.

Alexander Kulikov @Cooleach
Сам Орлов — сурикат сложной судьбы. Его предки беженцы из пустыни Калахари, которые вместо Бермуд по ошибке попали в Россию, воевали там в 19 веке (sic!) против татаро-мангустского ига и впоследствии осели в Москве. https://t.co/cZyDFVtLi3
Alexander Kulikov @Cooleach
Александра природа тоже щедро одарила талантами: он занимался кино, ставил спектакли по Чехову, участвовал в команде по норному бобслею Meerstropovich Blurs и торговал кассетами формата Beta в магазинчике на улице Петровой (за пиратство — 25 лет ГУЛАГа). https://t.co/R7jxZesQlM
Alexander Kulikov @Cooleach
Сколотив состояние, Орлов обзавёлся недвижимостью в Британии и живёт на две страны, не забывая посещать родовое имение в подмосковной деревне Meerkovo вместе со своим верным дворецким Сергеем. На территории поместья огромный бассейн и другие акваразвлечения. https://t.co/nNQKiLkfHu

Дворецкий Сергей строил космическую станцию Mir(kat), Майя — балерина театра, а Вассилий — рок-музыкант.

Alexander Kulikov @Cooleach
Остальные члены окружения Орлова тоже обзавелись собственными книжками. Майя — балерина знаменитого Российского имперского театра, что расположен на площади Виталия в Москве. Вассилий — известный рок-музыкант. https://t.co/sYZVq5Jj5X

А однажды Орлов и Василий взяли на воспитание подброшенного малыша Олега:

Помимо рекламных роликов, CompareTheMarket выпускала книги, мягкие игрушки и другие товары по «вселенной сурикатов».

Выпущенная в 2010 году автобиография Орлова A Simples Life! на Amazon обогнала по популярности мемуары Тони Блэра, Стивена Фрая и Стивена Кинга.

Alexander Kulikov @Cooleach
Где книжки, там и прочий мерч, правильно? К примеру, мягкие игрушки. Самый милый, на мой взгляд — приёмный сурикатёныш Олег. https://t.co/UTl9InXqk7
Alexander Kulikov @Cooleach
Есть и кросс-франшизные вариации игрушек по Star Wars и комиксам DC. https://t.co/hDSxYukNOH
Alexander Kulikov @Cooleach
Да что там говорить, даже комикс про суперсурикатов выпустили! https://t.co/CrnniCuqed

По мере развития ComparetTheMarket Орлов рекламировал новые услуги компании, например, сервисы по продаже билетов в кино Meerkat Movies и по доставке еды Meerkat Meals. В рекламе Meerkat Movies с сурикатами участвовали, например, Арнольд Шварценеггер, и Николь Кидман.

Среди партнерств Meerkat Movies — спецпроекты с брендами, например, с Disney:

Alexander Kulikov @Cooleach
Выходили и спец. игрушки по Frozen, их релиз сопровождал милейший ролик, в котором всеобщий любимец Олег и его подружка Аяна веселятся под Let It Go в костюмах Олафа и Эльзы:
https://youtu.be/zA89OUA_iUY
Эта же парочка косплеила Красавицу и Чудовище. https://t.co/i27IpVKsAI

А в 2018 году CompareTheMarket запустила аналитический сервис AutoSergei и продвигала его с помощью серии роликов с сурикатами, пародирующих презентации Apple и Стива Джобса.

#рекламныеролики

3 3 комментария
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Это современная американская семья? Я не сильно слежу просто, но слухо доходили.

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Марк Нилов

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Вроде в основном там Sergei фигурирует - про Александра даже не слышал.

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Дмитрий Богданов

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теперь мне срочно нужна такая игрушка

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