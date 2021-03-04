Тред: история «суриката-олигарха из России» Александра Орлова, который из шутки стал брендом и автором уровня Тони Блэра Статьи редакции
Сурикат Орлов стал британским феноменом с собственной вымышленной вселенной, книгами и коллаборациями с Арнольдом Шварценеггером и Николь Кидман.
Редактор ComicsBoom и переводчик комиксов Александр Куликов опубликовал в Twitter тред о сурикате-олигархе Александре Орлове — персонаже рекламы страхового агрегатора CompareTheMarket, придуманного в 2008 году.
За год после запуска рекламы с сурикатом CompareTheMarket стал четвёртым по посещаемости сайтом по страхованию в Великобритании.
В основе изначальной рекламной кампании с Орловым была игра слов meerkat (сурикат) и market. По задумке Орлов — сурикат-миллиардер из России, который живёт в Лондоне и тратит деньги на «тщеславные проекты», например, автобиографии или производство фильмов.
Главный же его проект — компания и сайт по сравнению сурикатов Compare The Meerkat, на каждой странице которого размещены ссылки на сайт страховой компании.
Изначально рекламные ролики строились на негодовании Орлова, что его сайт путают с CompareTheMarket и объяснении разницы между ними.
«Реклама объясняет людям, что мой сурикатовый бизнес — не тоже самое, что CompareTheMarket, где люди ищут дешевые автомобильные страховки», — утверждал миллиардер в «видеинтервью» The Sun.
Орлов — сурикат с российской родословной, его предки бежали из пустыни Калахари, по ошибке попали в Россию и сражались против татаро-мангустского ига, пишет Куликов.
Сурикат гордится своим происхождением и рассказывает истории о своих родственниках и приближенных, которые также становятся частью бренда Compare The Meerkat.
Дворецкий Сергей строил космическую станцию Mir(kat), Майя — балерина театра, а Вассилий — рок-музыкант.
А однажды Орлов и Василий взяли на воспитание подброшенного малыша Олега:
Помимо рекламных роликов, CompareTheMarket выпускала книги, мягкие игрушки и другие товары по «вселенной сурикатов».
Выпущенная в 2010 году автобиография Орлова A Simples Life! на Amazon обогнала по популярности мемуары Тони Блэра, Стивена Фрая и Стивена Кинга.
По мере развития ComparetTheMarket Орлов рекламировал новые услуги компании, например, сервисы по продаже билетов в кино Meerkat Movies и по доставке еды Meerkat Meals. В рекламе Meerkat Movies с сурикатами участвовали, например, Арнольд Шварценеггер, и Николь Кидман.
Среди партнерств Meerkat Movies — спецпроекты с брендами, например, с Disney:
А в 2018 году CompareTheMarket запустила аналитический сервис AutoSergei и продвигала его с помощью серии роликов с сурикатами, пародирующих презентации Apple и Стива Джобса.
Это современная американская семья? Я не сильно слежу просто, но слухо доходили.
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