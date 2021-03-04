Сурикат Орлов стал британским феноменом с собственной вымышленной вселенной, книгами и коллаборациями с Арнольдом Шварценеггером и Николь Кидман.

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Редактор ComicsBoom и переводчик комиксов Александр Куликов опубликовал в Twitter тред о сурикате-олигархе Александре Орлове — персонаже рекламы страхового агрегатора CompareTheMarket, придуманного в 2008 году.

За год после запуска рекламы с сурикатом CompareTheMarket стал четвёртым по посещаемости сайтом по страхованию в Великобритании.

Alexander Kulikov @Cooleach

А теперь нюанс: Александр Орлов — сурикат.

Если вы задались классическим вопросом девушки с третьей фотки, сейчас всё объясню. В 2010 году в топы книжных продаж Британии ворвалась автобиография российского олигарха Александра Орлова, книга опередила даже мемуары Тони Блэра.А теперь нюанс: Александр Орлов — сурикат.Если вы задались классическим вопросом девушки с третьей фотки, сейчас всё объясню. https://t.co/WORtTGEijD [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evek1aJWYAELnN_.jpg","width":2048,"height":1364}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evek1aPWQAEwx9x.jpg","width":468,"height":240}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evek1aQXMAAP1Qb.jpg","width":1280,"height":720}}}]

Alexander Kulikov @Cooleach Сурикат Александр Орлов — пранк, вышедший из-под контроля. Вернее, не пранк, а главный персонаж юморной рекламной кампании страхового агрегатора http://comparethemarket.com , которая стала невероятно успешной в UK и впоследствии обзавелась собственной вселенной. https://t.co/sLEVmf3xx8 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evelw-hXIAEWYiD.jpg","width":502,"height":502}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evelw-qWQAImgwz.jpg","width":1280,"height":655}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Evelw_5WQAQxf-h.jpg","width":468,"height":286}}}]

В основе изначальной рекламной кампании с Орловым была игра слов meerkat (сурикат) и market. По задумке Орлов — сурикат-миллиардер из России, который живёт в Лондоне и тратит деньги на «тщеславные проекты», например, автобиографии или производство фильмов.

Главный же его проект — компания и сайт по сравнению сурикатов Compare The Meerkat, на каждой странице которого размещены ссылки на сайт страховой компании.

Изначально рекламные ролики строились на негодовании Орлова, что его сайт путают с CompareTheMarket и объяснении разницы между ними.

«Реклама объясняет людям, что мой сурикатовый бизнес — не тоже самое, что CompareTheMarket, где люди ищут дешевые автомобильные страховки», — утверждал миллиардер в «видеинтервью» The Sun.

интервью The Sun

Орлов — сурикат с российской родословной, его предки бежали из пустыни Калахари, по ошибке попали в Россию и сражались против татаро-мангустского ига, пишет Куликов.

Alexander Kulikov @Cooleach Папа Александра сурикат Антон профессионально занимался боксом, писал портреты и даже БЕЧЕРАМИ трудился помощником иллюзиониста Фурдини в знаменитом МОСКОБСКОМ театре. https://t.co/MhO3Zw2mkf [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EverMS7XMAIhrTN.jpg","width":725,"height":1113}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EverMSzXAAgBYVL.jpg","width":707,"height":1088}}}]

Сурикат гордится своим происхождением и рассказывает истории о своих родственниках и приближенных, которые также становятся частью бренда Compare The Meerkat.

Alexander Kulikov @Cooleach Сам Орлов — сурикат сложной судьбы. Его предки беженцы из пустыни Калахари, которые вместо Бермуд по ошибке попали в Россию, воевали там в 19 веке (sic!) против татаро-мангустского ига и впоследствии осели в Москве. https://t.co/cZyDFVtLi3 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvepQgdWgAQ7D-n.jpg","width":775,"height":535}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvepQg6XIAkEFUH.jpg","width":749,"height":1102}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvepQhuWYAAu71Y.jpg","width":739,"height":763}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvepQh2XIAI28-D.jpg","width":755,"height":1139}}}]

Alexander Kulikov @Cooleach Александра природа тоже щедро одарила талантами: он занимался кино, ставил спектакли по Чехову, участвовал в команде по норному бобслею Meerstropovich Blurs и торговал кассетами формата Beta в магазинчике на улице Петровой (за пиратство — 25 лет ГУЛАГа). https://t.co/R7jxZesQlM [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvesyQlWgAEcRFy.jpg","width":739,"height":972}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvesyQiWQAIGXkw.jpg","width":714,"height":1125}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvesyQlWQAAKNZH.jpg","width":729,"height":1123}}}]

Alexander Kulikov @Cooleach Сколотив состояние, Орлов обзавёлся недвижимостью в Британии и живёт на две страны, не забывая посещать родовое имение в подмосковной деревне Meerkovo вместе со своим верным дворецким Сергеем. На территории поместья огромный бассейн и другие акваразвлечения. https://t.co/nNQKiLkfHu [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvewAmHWgAIvXbC.jpg","width":1280,"height":723}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvewAmEXIAYHOnt.jpg","width":709,"height":1336}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvewAl9WgAANthc.jpg","width":750,"height":1394}}}]

Дворецкий Сергей строил космическую станцию Mir(kat), Майя — балерина театра, а Вассилий — рок-музыкант.

Alexander Kulikov @Cooleach Остальные члены окружения Орлова тоже обзавелись собственными книжками. Майя — балерина знаменитого Российского имперского театра, что расположен на площади Виталия в Москве. Вассилий — известный рок-музыкант. https://t.co/sYZVq5Jj5X [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvezZ2rXEAAjIb7.jpg","width":1280,"height":720}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvezZ2vWYAAGuNa.jpg","width":353,"height":500}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvezZ2tXIAY1msR.jpg","width":999,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvezZ2mWgAQbZK2.jpg","width":318,"height":450}}}]

А однажды Орлов и Василий взяли на воспитание подброшенного малыша Олега:

Помимо рекламных роликов, CompareTheMarket выпускала книги, мягкие игрушки и другие товары по «вселенной сурикатов».

Выпущенная в 2010 году автобиография Орлова A Simples Life! на Amazon обогнала по популярности мемуары Тони Блэра, Стивена Фрая и Стивена Кинга.

По мере развития ComparetTheMarket Орлов рекламировал новые услуги компании, например, сервисы по продаже билетов в кино Meerkat Movies и по доставке еды Meerkat Meals. В рекламе Meerkat Movies с сурикатами участвовали, например, Арнольд Шварценеггер, и Николь Кидман.

Среди партнерств Meerkat Movies — спецпроекты с брендами, например, с Disney:

Alexander Kulikov @Cooleach

https://youtu.be/zA89OUA_iUY

Эта же парочка косплеила Красавицу и Чудовище. Выходили и спец. игрушки по Frozen, их релиз сопровождал милейший ролик, в котором всеобщий любимец Олег и его подружка Аяна веселятся под Let It Go в костюмах Олафа и Эльзы:Эта же парочка косплеила Красавицу и Чудовище. https://t.co/i27IpVKsAI [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvinlF_WgAATRl9.jpg","width":1000,"height":787}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvinlF-XMAAxZaz.jpg","width":1430,"height":828}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvinlF3XUAAoDoG.jpg","width":1444,"height":828}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EvinlF9WYAEONuV.jpg","width":1064,"height":2048}}}]