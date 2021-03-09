Бренд хотел привлечь внимание к небольшому количеству женщин среди шеф-поваров, но попал в скандал и удалил твит.

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8 марта британское подразделение Burger King в Twitter предложило своим сотрудницам стипендии в честь Международного женского дня. Тред о программе обучения начался с фразы «Место женщин на кухне».

Мысль раскрывается только во втором твите: «Если они, конечно, сами этого захотят. Только 20% шеф-поваров — женщины. Наша цель изменить соотношение числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе и вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии».

«Мы гордимся тем, что запускаем новую стипендиальную программу, которая поможет сотрудницам Burger King осуществить свои кулинарные мечты», — добавила компания.

Кроме того, Burger King купила рекламу в New York Times — 8 марта фраза появилась в газете крупным шрифтом на всю страницу.

Несмотря на продолжение треда, пользователи раскритиковали компанию за женоненавистническое высказывание и неудачную попытку привлечь внимание.

Solis The Wolf #PapaBarks Charity! @solisthewolf The Burger King UK post is a big yikes.

No excuses. They did it on purpose as can be shown in responses that they could've easily included the 'Scholarship' opportunity they are launching.

Its all a shit marketing ploy. Don't give em attention, Don't give em your money. Пост Burger King UK — это жесть. Никаких оправданий. Они сделали это специально. Это все маркетинговая уловка. Игнорируйте их, не давайте им свои деньги.

Lydia Harrison @lydimoo @BurgerKingUK



http://youtu.be/V3y3QoFnqZc @kfcgaming Surely it’s not the day for this? Any day tbh. Grabbing media attention by being deliberately obtuse? By reinforcing stereotypes (even in apparently good humour?) Not good marketing or behaviour. I agree with Dr Cox when he sings: Уверены, что сегодня подходящий день для этого? Или любой другой день. Привлечь внимание медиа, притворяясь тупым и укрепляя стереотипы (даже с помощью на первый взгляд хорошего юмора?). Это не хороший маркетинг или поведение.

Cool Review Guy @CoolReviewGuy @BurgerKingUK Burger King UK: “What? This obviously provocative ad campaign drew lots of negative attention, radically boosting engagement? We had no idea!” https://t.co/WuFzcLFH13 Burger King UK: «Что? Эта явно провокационная рекламная кампания привлекла много негативного внимания, сильно увеличив вовлеченность? Мы понятия не имели!»

Насчёт скандала высказалось и подразделение конкурента Burger King — KFC Gaming. Подразделение заявило, что спорный твит нужно было сразу удалить.

KFC Gaming @kfcgaming @BurgerKingUK https://t.co/QmJiwOGgZZ «Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент — прямо сейчас».

Пользователи объясняют, что первый твит будет распространяться без контекста, поэтому неважно, что идёт после него.

Diana Elbasha @DianaElbasha it doesn’t matter what follows this tweet — the reality is it will spread without context, reflect poorly on the brand, and overwhelmingly overshadow the well-intentioned message. classic failure to speak the language of the platform https://twitter.com/burgerkinguk/status/1368849338596745223 «Неважно, что последует за этим твитом, реальность такова, что он будет распространяться без контекста, плохо отразится на бренде и в подавляющем большинстве случаев не позволит увидеть позитивный посыл».

В ответ на критику Burger King заявила: «Зачем нам удалять твит, который привлекает внимание к нехватке женщин в нашей отрасли? Мы думали, вы будете с этим согласны». Компанию цитирует The Sun — по состоянию на 9 марта Burger King удалила эти твиты.

На твит пользователя с текстом «Всегда знал, что Burger King должен быть в мусорном ведре», компания ответила: «Что должно быть в мусорном ведре, так это отсутствие женского представительства в нашей индустрии».

В итоге компания всё же удалила твит и извинилась за него.

Мы вас услышали. Мы сделали ошибку, опубликовав первый твит, и нам очень жаль. Наша цель была в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, что только 20% профессиональных поваров на британских кухнях — женщины, и помочь изменить это, выдавая кулинарные стипендии. В следующий раз мы справимся с этим лучше. Burger King

В отличие от некоторых брендов, имеющих опыт работы в социальной сфере, Burger King не обладает «культурным капиталом», необходимым для того, чтобы её послание о гендерном неравенстве стало убедительным, считает Линда Тункай Зайер, профессор маркетинга в Школе бизнеса при Университете Лойолы в Чикаго.

Такой капитал есть, например, у Nike, которая завоевала лояльность клиентов своими рекламными кампаниями в поддержку движения Black Lives Matter и спортсменок, говорит Зайер.

У Burger King уже есть опыт сексистской рекламы, напоминает профессор маркетинга в Университете Бентли Сьюзен Добша (Susan Dobscha). В 2018 году компания предложила 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов россиянкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола во время Чемпионата мира. Это «обеспечит успех российской сборной на несколько поколений вперед», заявила компания.