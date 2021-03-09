Британский Burger King извинился за твит про «место женщин на кухне», где рассказывал о программе обучения для сотрудниц Статьи редакции
Бренд хотел привлечь внимание к небольшому количеству женщин среди шеф-поваров, но попал в скандал и удалил твит.
8 марта британское подразделение Burger King в Twitter предложило своим сотрудницам стипендии в честь Международного женского дня. Тред о программе обучения начался с фразы «Место женщин на кухне».
Мысль раскрывается только во втором твите: «Если они, конечно, сами этого захотят. Только 20% шеф-поваров — женщины. Наша цель изменить соотношение числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе и вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии».
«Мы гордимся тем, что запускаем новую стипендиальную программу, которая поможет сотрудницам Burger King осуществить свои кулинарные мечты», — добавила компания.
Кроме того, Burger King купила рекламу в New York Times — 8 марта фраза появилась в газете крупным шрифтом на всю страницу.
Несмотря на продолжение треда, пользователи раскритиковали компанию за женоненавистническое высказывание и неудачную попытку привлечь внимание.
Насчёт скандала высказалось и подразделение конкурента Burger King — KFC Gaming. Подразделение заявило, что спорный твит нужно было сразу удалить.
Пользователи объясняют, что первый твит будет распространяться без контекста, поэтому неважно, что идёт после него.
В ответ на критику Burger King заявила: «Зачем нам удалять твит, который привлекает внимание к нехватке женщин в нашей отрасли? Мы думали, вы будете с этим согласны». Компанию цитирует The Sun — по состоянию на 9 марта Burger King удалила эти твиты.
На твит пользователя с текстом «Всегда знал, что Burger King должен быть в мусорном ведре», компания ответила: «Что должно быть в мусорном ведре, так это отсутствие женского представительства в нашей индустрии».
В итоге компания всё же удалила твит и извинилась за него.
В отличие от некоторых брендов, имеющих опыт работы в социальной сфере, Burger King не обладает «культурным капиталом», необходимым для того, чтобы её послание о гендерном неравенстве стало убедительным, считает Линда Тункай Зайер, профессор маркетинга в Школе бизнеса при Университете Лойолы в Чикаго.
Такой капитал есть, например, у Nike, которая завоевала лояльность клиентов своими рекламными кампаниями в поддержку движения Black Lives Matter и спортсменок, говорит Зайер.
У Burger King уже есть опыт сексистской рекламы, напоминает профессор маркетинга в Университете Бентли Сьюзен Добша (Susan Dobscha). В 2018 году компания предложила 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов россиянкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола во время Чемпионата мира. Это «обеспечит успех российской сборной на несколько поколений вперед», заявила компания.
После критики рекламы сеть ресторанов удалила посты в соцсетях и извинилась: «Мы сожалеем о явно оскорбительной рекламе, которую запустила команда в России. Она не отражает ни наш бренд, ни наши ценности, и мы предпринимаем шаги к тому, чтобы такого больше не повторялось».
Бургер Кинг в России: каждой девушке по e-баллу
«В 2018 году компания предложила 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов россиянкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола во время Чемпионата мира. Это «обеспечит успех российской сборной на несколько поколений вперед», заявила компания.»
Ахаха, отличный план же 😂
Вот что меня удивляет, многие девушки вообще не умеют готовить. /сексистский стереотип.джпг
Помню, как я впал в осадок, после вопроса "как сварить яйца"
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