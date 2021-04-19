А Brave и Vivaldi обвинили Google в том, что технология опасна: по их мнению, FLoC лишь навредит конфиденциальности пользователей «под видом обеспечения этой самой конфиденциальности».

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Office Snapshot

В марте 2021 года Google объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей. Вместо этого корпорация предложит новые способы таргетировать рекламу «без сбора персональных данных».

30 марта Google активировала у части пользователей Chrome тестовую версию технологии FLoC. С её помощью браузер локально распределяет пользователей по анонимным группам интересов и обменивается их метками с рекламодателями и сайтами.

Google заявляет, что FLoC и другие новые рекламные технологии позволят сохранить конфиденциальность пользователей и избавиться от их «цифровых отпечатков». Но пока ни один разработчик популярных браузеров не поддержал FLoC, а часть из них, например, главы Brave и Vivaldi и вовсе раскритиковали Google.

По их мнению, FLoC не просто не решает проблему конфиденциальности пользователей, но и усугубляет её. Например, об интересах пользователя узнаёт не только рекламодатель, но и владельцы всех сайтов, где не отключен FLoC. А эту информацию можно использовать как для манипуляций группами людей, так и их преследования.

Практическую же пользу от технологии получит только Google и другие крупные компании, у которых достаточно данных, чтобы собрать полноценный профиль пользователя и без cookies, отмечают главы Vivaldi и Brave.

Как устроен FLoC и в чем должна быть его польза

FLoC (Federated Learning of Cohorts) по задумке Google может стать новым стандартом в браузерах. Технология позволяет показывать рекламу пользователям на основе его интересов, но не передавая рекламодателям информацию о личности пользователя.

Вместо индивидуального профиля алгоритмы FLoC создают когорты — группы людей по интересам и качествам.

История просмотров человека хранится в тайне и не передаётся, но сам браузер просматривает историю посещенных сайтов, анализирует её с помощью технологий машинного обучения и переводит пользователя в одну из когорт (FLoC ID).

В тестовой реализации FLoC использует для анализа историю посещений сайтов за последние 7 дней, помещает пользователя в одну из 33 тысяч поведенческих групп и пересчитывает FLoC ID раз в неделю.

Когда пользователь заходит на сайт, Chrome сообщает сайту, что посетитель принадлежит к когорте (условно 12345). Сайт же «знает», что когорта 12345 интересуется, например, инвестициями и Lego, и демонстрирует подходящую рекламу, объясняет The Verge.

Google утверждает, что когорты будут состоять из нескольких тысяч пользователей, поэтому личность каждого из них внутри группы будет теоретически защищена. Chrome не знает, какие метки стоят у каждой группы — Google отдаёт это на усмотрение рекламодателей.

FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, пишет Axios.

Одна из проблем, которую хочет решить Google с помощью FLoC и других технологий для отказа от cookies — прекратить создание «цифровых отпечатков» пользователей на сайтах с помощью небольших сигнатур данных, которые собираются при посещении сайта.

Например, владелец сайта может узнать IP-адрес, операционную систему устройства, разрешение его экрана и другую информацию, причем неявным способом. Например, через воспроизведение короткого звукового сигнала и анализа «реакции» на него устройства.

Apple публично объявила, что запретит в Safari все способы отслеживания пользователя, включая cookies. Так же поступают и некоторые другие разработчики браузеров — например, Brave, Vivaldi и Mozilla.

Но команда разработчиков Chrome считает, что жёсткая позиция её конкурентов вынудит рекламодателей чаще создавать цифровые отпечатки пользователей — и это невозможно будет остановить или отрегулировать.

FLoC же может стать альтернативой cookies и не вынуждать владельцев сайтов искать другие способы собрать данные пользователей, считает Google.

Когда другие браузеры начали по умолчанию блокировать сторонние файлы cookies, мы обрадовались вектором развития, но забеспокоились о последствиях этого. Радость от того, что нам абсолютно точно нужен более конфиденциальный интернет, и мы понимаем, что сторонние файлы cookie не будут работать в будущем. Беспокойство — от того, что многие издатели полагаются на рекламу через cookies, чтобы продолжать создание контента. И мы видели, что блокировка cookies тут же породила обходные пути, нарушающие приватность, например, снятие цифровых отпечатков, что ещё хуже для конфиденциальности пользователя. В целом мы считаем, что прямая блокировка сторонних cookie без жизнеспособной альтернативы была бы безответственной и даже вредной для бесплатного и открытого интернета, который мы все так любим.

Google

Другие браузеры и организации отказались от FLoC — некоторые назвали её вредоносной технологией

Google Chrome построен на базе проекта с открытым кодом Chromium — его использует Opera, Vivaldi, Brave, а также Microsoft в браузере Edge. Технология FLoC стала частью Chromium, но другие разработчики, кроме самой Google, не стали её внедрять в свои браузеры и отказались от использования в будущем, отмечает The Verge.

Технология ещё не вышла из тестирования, а другие компании и конкуренты Google уже пытаются отказаться от неё или заблокировать вовсе.

Vivaldi: «Пользователям невыгодно делиться приватными данными ради финансового успеха Google»

Основатель Vivaldi Йон Вон Течнер назвал FLoC «отвратительным инструментом», который только укрепит доминирование Google на рынке браузеров и соберёт куда больше данных о пользователях, чем сторонние cookie. Он объясняет это так:

FLoC анализирует поведение в сети и позволяет по вхождению в определенные группы (например, при поиске или покупке медицинских препаратов в сети) определить возраст, черты характера и другие «свойства» человека. Но детально анализировать группы и получать о них больше всего информации смогут только крупнейшие рекламодатели — та же Google, чем компания только усилит своё положение.

Раньше рекламодатель мог собирать информацию о пользователе только с тех сайтов, где размещал рекламу. FLoC же позволит любому сайту узнавать о поведении и интересах посетителя по FLoC ID — на основе его действий на других площадках, даже если они не размещали рекламу вовсе.

Частью идентификатора FLoC может стать личностная информация, например, политические или религиозные взгляды. Так «неугодные» в диктаторских странах могут быть подвергнуты риску, если зайдут на государственный сайт, который определит FLoC ID и увидит, что пользователь входит в группу преследуемых граждан.



Поведенческие профили могут использоваться не только для рекламы, но и для манипуляции большими группами людей и влияния на поведение пользователя в сети.



Brave: Худшее, что есть во FLoC — она вредит приватности пользователей, хотя маскируется под их защиту

12 апреля разработчики Brave (основанном на базе Chromium) отказались от поддержки FLoC из своего браузера и отключили технологию на своих сайтах, посчитав её опасной для конфиденциальности пользователей.

Глава Brave Брендан Эйх отметил, что с помощью FLoC «Googe сохраняет экосистему веб-рекламы в том виде, в котором её видит», а технология лишь вредит пользователям, и объяснил свою позицию:

FLoC делится информацией о поведении пользователя даже с теми, кто не имел бы доступа к этим данным. Например, он посмотрел рецепт пирога, а о его кулинарных интересах узнали рекламодатели, например, Bing, Adobe и Facebook.

Чтобы FLoC не использовали для создания «цифровых отпечатков» Google планирует использовать технологию Privacy Budget. Она автоматически блокирует запросы информации с устройства, если сайт запрашивает слишком много данных. Но пока неясно, как она будет работать, а сам подход Privacy Budget для предотвращения отслеживания Brave считает неудачным — из-за архитектурных недоработок в реализации.

Технология навредит сайтам с хорошей репутацией или узкой аудиторией.

Скажем, у меня есть сайт по продаже музыки польки, и я создал сообщество преданных фанатов этого жанра. Мой сайт успешен потому что я нашёл нишевый рынок, который неинтересен другим — это позволяет мне повысить цены, чем, например, на Amazon. Те, кто заходит ко мне через Chrome, получат когорту «любители польки», а FLoC понесёт информацию об их увлечении на другие сайты, включая Amazon. А та может переманить моих пользователей к себе, увидев их интересы. Кража аудитории — обычное дело с рекламными технологиями.

FLoC продвигает «ложные представления о конфиденциальности и её важности», считает Brave.

Компания отмечает, что Google планирует создавать когорты с «деликатной» информацией, которая не попадёт в FLoC ID для передачи рекламодателям.

Но Google всё равно будет собирать «деликатную» информацию, а определять степень её «деликатности» планирует по количеству людей в когорте, что «не выдерживает никакой критики», пишет Brave.

Также глава Brave Брендан Эйх считает, что сам факт «деликатности» аморален, так как для разных людей одна и та же информация (например, сексуальная ориентация) может быть как «деликатной», так и вполне обычной. И наоборот — банальные для одного человека интересы могут быть деликатными и даже опасными для других.

Brave призвала все сайты отключить FLoC, назвав технологию шагом назад от изменений интернета, направленных на конфиденциальность пользователей. Вместо этого Google предлагает «перетасовать шезлонги на Титанике и поддержать неэффективную и вредную систему», заявляет глава Brave Брендан Эйх.

Opera, Mozilla, «Яндекс»: «У нас нет планов по внедрению FLoC»

Представители Opera в разговоре с The Verge заявили, что пока не собираются интегрировать «рекламные альтернативы cookie» в свой браузер.

Они признают, что важно прекратить использование сторонних файлов cookie, чтобы снизить масштабы слежки за пользователями. Но пока рано говорить о том, в каком направлении будет дальше развиваться рынок браузеров и интернет-рекламы.

Разработчики Firefox тоже пока не собираются использовать альтернативные рекламные технологии, в том числе, и от Google.

По их словам, компания не верит в предположение, что отрасли нужны «миллиарды точек доступа к данным о людях, которые собирают и передают без их понимания, чтобы предлагать релевантную рекламу». Вместо этого Firefox блокирует более 10 млрд трекеров ежедневно.

Представители «Яндекса» подтвердили vc.ru, что не планируют добавлять FLoC в «Яндекс.Браузер», так как компания развивает собственные технологии, обеспечивающие приватность пользовательских данных.

Например, в феврале 2021 года в браузере появилась технология Your Tracking Protection, которая ограничивает работу сторонних cookies.

DuckDuckGo: отказ от cookie не помешает слежке за пользователями

Разработчик поискового сервиса и мобильных браузеров DuckDuckGo отметил, что идентификатор FLoC может содержать потенциально конфиденциальную информацию и помогать рекламодателям идентифицировать пользователя.

Компания выпустила обновление своего расширения для Chrome, которое отключает FLoC в браузере и не позволит сайтам отслеживать пользователей через FLoC ID.

Также DuckDuckGo отказалась от сбора FLoC ID в своей поисковой системе для идентификации пользователей или рекламы.

WordPress будет блокировать FLoC

18 апреля разработчики WordPress заявили, что рассматривают новую технологию Google, как угрозу безопасности и предложили код для блокирования FLoC на сайтах WordPress.

По их мнению, объединение в группы по интересам может способствовать их дискриминации и нападкам на определенные категории людей — по религиозному, половому и другим признакам.

Так же считает правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation). Её представители отмечают, что технология заменяет одни проблемы другими и усугубит сбор «цифровых отпечатков».

Также не исключено, что FLoC ID подвержен обратному инжинирингу, с помощью которого можно будет узнать историю посещений пользователя на основе его данных о его когорте.

Microsoft и Apple призывают искать баланс между рекламными технологиями и конфиденциальностью пользователей

Microsoft не ответила прямо на вопрос The Verge — представители компании заявили, что верят в «прозрачный» интернет в будущем, который будет сохранять конфиденциальность пользователей и поддерживать «ответственные бизнес-модели».

Компания отметила, что поддерживает только те технологии, которые требуют от пользователя четкого согласия на обработку данных, а разработчики браузеров должны выбирать решения, для работы которых не нужны индивидуальные идентификаторы пользователей.

Одним из таких решений Microsoft назвала свой проект — Parakeet, в котором идентификатор пользователя известен только прокси-серверу, через который он маскируется статистическим шумом и только потом передаётся рекламодателю.

У Apple в Safari есть собственная система защиты пользователя от слежения — Intelligent Tracking Prevention.

Инженер WebKit (движок Safari) Джон Виландер в Twitter не подтвердил, что Apple откажется от FLoC: «Мы не говорили, что не будем использовать. Пока у нас есть ITP. Серьёзные предложения по веб-стандартам требуют обсуждений, и я ценю, что Brave поделилась своими мыслями».

Можно проверить, включён ли у вас Google FLoC в Chrome

Пока Google тестирует технологию на 0,5% пользователей по всеми миру в некоторых регионах — Австралии, Бразилии, США, Канаде, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Новой Зеландии и на Филиппинах.