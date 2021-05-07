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Евгения Евсеева

«Лагающая» реальность с застрявшим в столбе котом: Verizon сняла рекламу 5G о мире на медленном интернете Статьи редакции

В ролике Verizon показал «лагающую» реальность, как если бы она существовала на медленной скорости интернета. В ней кот застревает в фонарном столбе, у парня в руке сменяют друг друга то кофе, то газета, а лица и конечности людей прогружаются не до конца.

Так интернет-провайдер прорекламировал свою беспроводную и мобильную связь на скорости 5G. Видео создало американское рекламное агентство Madwell.

#verizon

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3 3 комментария
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Delight

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Обычному юзеру на телефоне и 4G за глаза будет

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Антоха Казанцев

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Забавно)

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Сергей Рощин

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И что тут необычного? Мы в деревне Творогово, только так и воспринимаем мир!

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