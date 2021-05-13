В этот раз без Галкина или Маликова.

364 просмотров

Маркетплейс «СберМегаМаркет», который до продажи «Сберу» назывался goods.ru, выпустил свою первую видеорекламу. Она сделана в виде караоке на мотив песни «Экспонат» от «Ленинграда», в тексте поётся про доставку и возможность купить, например, утюг или смартфон.

Чуть раньше онлайн-магазин «Впрок» от «Перекрёстка» использовал для видеорекламы песню из конца 80-х годов Boys Boys Boys — в ролике на её мотив повторяются слова «Впрок, впрок, впрок».

В начале 2021 года рекламу с перепевкой песни выпускал Ozon — в ней Дмитрий Маликов на мотив «Арам-зам-зам» предлагал зайти на «Озон-зон-зон» и выбрать «от смартфона до платфона».

Летом 2020 года российский AliExpress пригласил Максима Галкина спеть про распродажу на маркетплейсе на мотив O-Zone — Dragostea Din Tei. Кроме отдельных роликов с припевом компания сняла клип с перечислением товаров.

Ещё раньше, в 2019 году, рекламу с собственными песнями использовал «Беру» от «Яндекса» и «Сбера», который позже стал частью «Яндекс.Маркета». Например, в новогоднем ролике Александр Гудков перепевал «На Тихорецкую».

В «СберМегаМаркете» сказали, что с помощью кавера на «Ленинград» планировали «выделиться на фоне однообразных сюжетов и вызвать настоящие эмоции».