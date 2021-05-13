Маркетинг
Андрей Фролов

«СберМегаМаркет» в первой рекламе перепел песню про «лабутены» — похожие каверы были у AliExpess, Ozon, X5 и «Яндекса» Статьи редакции

В этот раз без Галкина или Маликова.

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Маркетплейс «СберМегаМаркет», который до продажи «Сберу» назывался goods.ru, выпустил свою первую видеорекламу. Она сделана в виде караоке на мотив песни «Экспонат» от «Ленинграда», в тексте поётся про доставку и возможность купить, например, утюг или смартфон.

Чуть раньше онлайн-магазин «Впрок» от «Перекрёстка» использовал для видеорекламы песню из конца 80-х годов Boys Boys Boys — в ролике на её мотив повторяются слова «Впрок, впрок, впрок».

В начале 2021 года рекламу с перепевкой песни выпускал Ozon — в ней Дмитрий Маликов на мотив «Арам-зам-зам» предлагал зайти на «Озон-зон-зон» и выбрать «от смартфона до платфона».

Летом 2020 года российский AliExpress пригласил Максима Галкина спеть про распродажу на маркетплейсе на мотив O-Zone — Dragostea Din Tei. Кроме отдельных роликов с припевом компания сняла клип с перечислением товаров.

Ещё раньше, в 2019 году, рекламу с собственными песнями использовал «Беру» от «Яндекса» и «Сбера», который позже стал частью «Яндекс.Маркета». Например, в новогоднем ролике Александр Гудков перепевал «На Тихорецкую».

В «СберМегаМаркете» сказали, что с помощью кавера на «Ленинград» планировали «выделиться на фоне однообразных сюжетов и вызвать настоящие эмоции».

«Мы решили использовать один из самых эффективных способов — широко популярную песню и яркий видеоряд. Простые слова запомнятся зрителям, известный мотив будут напевать, что позволит достичь нужной цели и оказать влияние в течение еще длительного времени после просмотра», — сказал директор по маркетингу сервиса Андрей Осокин.

#видеореклама #сбер #сбермегамаркет #ozon #aliexpress #яндексмаркет

2 2 комментария
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Желтый корабль

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Пиздец какие креативные и свежие идеи. 

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Борис Васильев

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Нет-нет, не надо так резко.
Они же просто бесят)))

Во всех этих случаях всё просто:
- экономим на фокус-группах;
- отмываем на блеске звёзд (удобно, благодаря несчитанному числу посредников).

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