Партнёр «Ситимобила» Urent установил парковку электросамокатов у музея «Яндекса»

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2 комментария
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Это уродство отожрало пол тротуара. Куда смотрит архитектура?
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Это просто машин нет на фотографии..Хотя вы правы, слишком тупо разместили парковку, даже если бы это была велопарковка, все равно много места занимает, можно наверное за зданием ее сделать, но я хз, а вдруг у них не было больше там нигде места, в Москве наверное и так одни частные территории за миллионами заборов..
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