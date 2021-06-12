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Андрей Фролов

Партнёр «Ситимобила» Urent установил парковку электросамокатов у музея «Яндекса»

Который, по слухам, тоже собирается запускать кикшеринг.

«Мы за то <…>, чтобы пользователь мог без труда арендовать самокат в удобной для него точке города: например, прямо около офиса» PR-директор «Ситимобила» Полина Ломоносова

#электросамокаты

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Канищев Максим

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Это уродство отожрало пол тротуара.  Куда смотрит архитектура?

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Николай Кычкин

Канищев
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Это просто машин нет на фотографии..Хотя вы правы, слишком тупо разместили парковку, даже если бы это была велопарковка, все равно много места занимает, можно наверное за зданием ее сделать, но я хз, а вдруг у них не было больше там нигде места, в Москве наверное и так одни частные территории за миллионами заборов..

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