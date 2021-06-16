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Таня Боброва

Positive Technologies рассказала об «аренде» Telegram-канала для рекламы: «Русский венчур» временно поменял название Статьи редакции

Это первая подобная «аренда» канала в России, утверждают в компании.

Российская Positive Technologies, специализирующаяся на кибербезопасности, на две недели с 16 июня «арендовала» Telegram-канал о стартапах и инвестициях «Русский венчур», рассказали vc.ru в компании. Сколько это стоило, партнёры не говорят.

Компания купила временную смену названия канала на «Positive Technologies Русский Венчур» и логотипа, а также не менее четырёх постов и прямой эфир с участием топ-менеджеров Positive Technologies и внешних экспертов.

Временный логотип «Русского венчура»

«Русский венчур» продолжит писать на привычные читателям темы, обещают в компании. С помощью «аренды» Positive Technologies хочет продвигать своё IPO, запланированное на конец 2021-го — начало 2022-го в России.

Компания планирует оценивать эффективность интеграции по количеству просмотров постов, переходам по ссылкам и комментариям. Успехом Positive Technologies будет считать, если до 15% аудитории «Русского венчура» в итоге подпишутся на их канал и заинтересуются инвестициями в ИТ и сферу кибербезопасности.

#positivetechnologies

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