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Маркетинг
Полина Лааксо

«Банк не работает по бартеру, и вы не должны»: стартап F*** You Pay Me помогает блогерам добиться честной оплаты рекламы Статьи редакции

В прошлом биржевой аналитик, а теперь блогерша Линдси Ли Лугрин запустила сервис, чтобы помочь авторам выбрать добросовестного партнёра и заключить выгодную сделку. Бренды начинают переживать, пишет The New York Times.

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Иша Мехра и Линдси Ли Лугрин — соучредительницы сервиса для инфлюенсеров FYPM Аманда Хакан для The New York Times

В 2015 году начинающая блогерша и модель Линдси Ли Лугрин согласилась сняться в рекламной кампании Marc Jacobs, за что получила $1000. При этом её снимки разместили на множестве офлайн- и онлайн-баннеров.

Чем чаще Лугрин общалась с инфлюенсерами, тем больше понимала, что многие из них, в том числе она сама, получают несправедливо мало, пишет издание.

Линдси Ли Лугрин в рекламе Marc by Marc Jacobc Marc by Marc Jacobs

Согласно анализу маркетинговой платформы Klear, в 2020 году мужчины получали в среднем $476 за публикацию, а женщины — $348. «Несмотря на то, что 84% инфлюенсеров — девушки, им платят на $128 меньше, чем мужчинам», — заключает Klear.

Гендерный разрыв в оплате существовал и в 2019 году, но в 2020 увеличился Klear

Бренды привыкли диктовать инфлюенсерам свои условия, пишет издание, и тому способствует ряд проблем:

  • Стандартов оплаты за публикации или видеоинтеграции не существует.
  • Большинство инфлюенсеров при этом работает без менеджеров.
  • А сделки с брендами заключает «беспорядочно» — в мессенджерах или по электронной почте.

Однако именно бренды нуждаются в инфлюенсерах, а не наоборот, считает 29-летний блогер Ривер Джонсон: «Нам, блогерам, пора осознать, что мы не бессильны».

Благодаря маркетинговым сервисам сами бренды многое знают об инфлюенсерах:

  • Они могут выбирать блогеров из конкретной социальной сети.
  • Сортировать по количеству подписчиков и их демографическим показателям.

Инфлюенсеры же недостаточно знают не только о самих брендах, но и о том, сколько и как они платят.

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Сервис FYPM: как его создавали и что он предлагает

В 2018 году Линдси Ли Лугрин получила степень магистра финансов, устроилась биржевым аналитиком и параллельно развивала свой Instagram-блог «Молодой профессионал», где публиковала мемы о женской доле в деловом мире.

Компании такие: «Мы за многообразие и инклюзивность». А потом они же выдают десятистраничный документ о дресс-коде, судя по которому пристойно быть разве что белым мужчиной

Она привлекла 16 тысяч подписчиков, начала сотрудничать с модными брендами и стартапами, но по-прежнему не знала, сколько денег и как нужно просить.

В 2020 году из-за пандемии Лугрин потеряла работу и занялась маркетинговыми исследованиями: узнавала у блогеров, с кем они сотрудничали и на каких условиях.

Лугрин считала, что уже существующие платформы для инфлюенсеров скорее приносят пользу брендам, чем блогерам.

Чтобы добиться прозрачности и справедливой оплаты, Лугрин решила создать сайт для отзывов на рекламодателей F*** You Pay Me.

По функциям платформа FYPM напоминает карьерный сервис Glassdoor:

  • Инфлюенсеры могут оставлять отзывы на бренды, с которыми работали.
  • Раскрывать предложенные им ставки.
  • Фильтровать компании по платформам — например, Twitter, Clubhouse, Substack, Instagram и OnlyFans.
  • Сортировать их по месторасположению, а также нише — путешествия, еда, косметика.

Дерзкое название Лугрин выбрала неслучайно: «Я хотела, чтобы блогеры чётко понимали, для чего и кого мы создали это приложение. FYPM — это крик отчаяния, которое мне как блогеру не раз приходилось испытывать».

Интерфейс приложения FYPM. «Банки не принимают бартер в качестве платежа. Вот и вы не должны» FYPM

В марте она поучаствовала в десятинедельной программе тайваньского акселератора под управлением венчурной фирмы Backend Capital, где встретила будущую соучредительницу — бывшую специалистку по обработке данных Facebook Ишу Мехру.

Мне хотелось использовать технологии во благо, и сервис FYPM казался идеальным способом покончить с неравенством в оплате труда.

Иша Мехра
соучредительница FYPM

На август 2021 года на платформе высказались около 1500 тысячи блогеров — они оставили более 2000 отзывов на 1300 брендов:

  • Например, на странице компании Fishbowl инфлюенсеры призывали просить больше денег, поскольку у неё есть на это бюджет.
  • В отзывах на производителя бутилированной воды Coldest Water предупреждали о возможном мошенничестве: «Предложили мне $600 за шесть роликов в TikTok с более чем 2 млн подписчиков. Обещали бесплатную бутылку воды и 10% с продаж. Кажется, меня пытались надуть».

Платформу для инфлюенсеров постепенно замечают и бренды. Директор программы для поиска амбассадоров Fohr Джеймс Норд поддерживает стремления Лугрин: за последние пять лет его компания сама выплатила блогерам более $65 млн.

Однако он надеется, что в будущем сервис будет учитывать больше параметров. Сейчас инфлюенсеры ориентируются на условия, предложенные конкретному человеку за определённый вид работы — из-за этого у них могут возникнуть ложные ожидания об оплате.

Помимо отзывов, FYPM также собирает аналитику:

  • Юмористические блоги и владельцы питомцев-инфлюенсеров нередко просят меньше, чем могли бы.
  • YouTube-блогеры зарабатывают больше всех.
  • Продовольственные бренды платят лучше, чем компании, занимающиеся красотой и модой.

Около 55% зарегистрированных на FYPM блогеров сообщают, что получали за публикации деньги. Остальные работали по бартеру — за рекламу или бесплатные товары. Половина из них не получила ничего.

При этом рассказывать, что бренд не оплатил рекламу, опасно, пишет издание.

В 2020 году 27-летняя Тори Данлап с 1,6 млн подписчиков в TikTok сообщила, что прорекламировала товар, как позже оказалось, бесплатно. Из-за этого Данлап присылали угрозы, советовали заткнуться и всячески обзывали.

На своих страницах в Instagram и TikTok Данлап учит подписчиков управлять финансами

Однако Лугрин надеется, что FYPM поможет всем инфлюенсерам — независимо от того, сколько у них подписчиков и средств. Помимо FYPM, развивают рынок и другие стартапы:

  • На Collabstr блогеры могут рассказать о себе и сразу указать желаемые ставки.
  • Платформы Brands Behaving Badly, We Don’t Work for Free и Influencer Pay Gap публикуют информацию о недобросовестных брендах и нечестных сделках.

  • В онлайн-сообществах вроде Creative Gal Gang блогеры могут поделиться неудачным опытом и найти поддержку коллег.

«За что вам должны платить?» Что рекламодатели видят: одно фото в Instagram. Что не видят: стилизацию и съёмку; редактуру и копирайтинг; выбор подходящего времени для публикации, а также демонстрация её ценности для конкретной аудитории; годы, которые ушли на приобретение навыков, которые и привлекли подписчиков

#инфлюенсер #блогеры

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ivan Vishnyakov

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Господи, это отличный текст. Его стоит прочитать.
Начинающая блогерша восстаёт против зла...
Недобросовестные компании, нечестные сделки...
Нам приходится ретушировать фото и привлекать подписчиков...

Гениально, гениально. Хочу быть ей, когда вырасту

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Анна Рахманова

1

Бренды начинают переживать

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Канищев Максим

1

инфлюенсер это что-то типа эскорта? Да? 

Ответить

Mikhail Ivanov

0

Агентств которые работают с "инфлюенсерами" полно. Контроллер для обоих сторон несомненно нужен, чтобы заплатили и качественно выполнили заказ.

Ответить

Кека Пека

0

ебать кринж

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Сергей

0

MC Молодой в кого ты переродился, да и куда занесло.

Очередное доказательство, что личность сложная штука вон как изменился даже в этом

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Амидв Ваджранга

0

Как будут модерировать купленных инфлюенсеров с липовыми отзывами?

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