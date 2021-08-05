Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5097,"title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043e\u0442 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=5097&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/274398&hash=37380e26d7e18a53827df77f3494106574fc9389fcbf0d03cb47fab2464f807b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Таня Боброва

«Сбер» сохранил статус самого дорогого российского бренда по версии Brand Finance, «Пятёрочка» вошла в десятку Статьи редакции

В десятке также «Яндекс», ВТБ, «Магнит» и МТС.

39 39 комментариев
1096 просмотров

По данным консалтинговой компании Brand Finance, стоимость бренда «Сбера» снизилась на 13%, до 730,6 млрд рублей. Однако компания сохранила за собой первое место в ежегодном рейтинге 50 самых дорогих брендов России.

Второе, третье и четвёртое место снова заняли «Газпром» (496 млрд рублей), «Лукойл» (423,4 млрд рублей) и «Роснефть» (272,8 млрд рублей). На пятое место аналитики поставили РЖД, оценив стоимость бренда в 237,5 млрд рублей.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

На шестое место в рейтинге поднялась «Пятёрочка» (234,8 млрд рублей), на десятое — «Яндекс» (133,3 млрд рублей). В 2020 году они занимали 11 и 12 места соответственно. В 2021 году в десятку также вошли ВТБ, «Магнит» и МТС.

Первая десятка рейтинга самых дорогих российских брендов в 2021 году Brand Finance
Распределение компаний с самыми дорогими брендами по секторам экономики Brand Finance

Общая стоимость 50 самых дорогих российских брендов выросла в 2021 году на 4% и составила 4,8 трлн рублей, подсчитали аналитики.

При оценке стоимости бренда Brand Finance учитывает силу бренда: оценивает инвестиции в маркетинг, эффективность бизнеса и узнаваемость. Также аналитики смотрят на диапазон вознаграждения за использование интеллектуальной собственности для каждой отрасли и применяют его к конкретной компании, прогнозируют диапазон выручки и проводят другие расчёты.

Эксперты оценивают общую ценность бренда для акционеров и ценность торговых марок компании.

#новость #сбер #рейтинги

39 39 комментариев
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 278257, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Aug 2021 19:11:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stanislav Perfilov

7

Где б**ть наши дивиденды?

Ответить

Юрий Другач

Stanislav
0

Сколько акций?

Ответить

Stanislav Perfilov

Юрий
0

На наши налоги приобрели Сбер. Я плачу эти налоги, следовательно где мои дивиденды?

Ответить

Юрий Другач

Stanisl…
0

Аа ясн

Ответить

Ivan Zenkov

6

У меня от бабушки осталось два ваучера, где я могу их обменять на акции Сбербанка?

Ответить

Юрий Другач

Ivan
0

Можно обменять на другие ваучеры

Ответить

Большой жёлтый робот

5

Пятёрочка вошла в десяточку

Ответить

Леонид Белоус

–1

Сука, в 90х украсть миллиарды у десятков миллионов вкладчиков и сохранить бренд.

Да "Сбекнижка" должна быть рядом с МММ стоять в списке лохотронов.

Ответить

Юрий Другач

Леонид
2

Уметь надо

Ответить

Александр Якунин

Леонид
0

на форбс есть статья, там для таких слабоумных написано, что Сберкасу раком правительство поставило и как это произошло, так что сбер в этом обвинять ну так себе

Ответить

Vlsd Seregin

Леонид
0

Так это другой бренд уже. Ребрендингов и перекрасов логотипа же было мама не балуйся. 

Ответить

Азамат Салахов

–2

IT сектор в ...
А Россия сидит крепко на сырьевой игле
Вперед, в светлое будущее )

Ответить

Иван Шеметов

Азамат
0

Меньше 20 процентов бюджету приносят сырьевые доходы 

Ответить

Иван Шеметов

Иван
1

Ну ладно 30

Ответить

Шизоидная

Иван
0

А в 2019 году сколько процентов было?

Ответить

А. С.

Иван
0

А 63% приносят налоги, акцизы и пошлины.
Так на что нам обратить внимание?

Ответить

Юрий Другач

А.
0

Возможно, Иван писал про эксперт, но вам ведь как и мне лень проверять?

Ответить

А. С.

Юрий
0

Ну учитывая что указанные им 30% вписываются в грубое округление тех 24% которые около 63% от налогов, то я решил что он всё же о долях дохода бюджета рф.
Но иван же поленился объяснить что же он имел ввиду и откуда он черпал знания, верно?

Ответить

Peter K.

1

Я правильно понял, что весь наш рынок должен безапелляционно поверить в доклад Brand Finance? И что циферки в ходе анализа не прикручены и что рейтинг достоверный? И что интересантов нет?

Ответить

Юрий Другач

Peter
1

Новость можно было в принципе не читать и сразу идти в комменты

Ответить

Gosoo Gosoo

1

Нахлебники развернулись на базе бывшего госбанка ссср, ещё бы.

Ответить

Михаил Макаров

1

Национальное достояние.. А нет это не от туда. 

Ответить

Vlad Zloy

1

Что является стоимостью бренда для компании типа Газпром?
Я понимаю, как это работает у Кока-Колы. Если она просто переименует свою колу в "Кола-кольчик", то этот ноунейм напиток не будут покупать и компания понесет прямые потери. Если купит завод по производству ситро и напишет на этикетке "Ситро от Кока-Кола", то продажи ситро взлетят. И на магазинной полке Кока-Кола стоит дороже конкурентов, а продается лучше их.
Но если Газпром завтра переименуют в Промросгаз, то для него вообще ничего не изменится.

Ответить

Arkadiy K

Vlad
0

Можно использовать как зонтичный бренд. Газпром нефть, Газпромбанк и пр

Ответить

Леонид Белоус

Vlad
0

Ты не прав.

Газпром это политика. Его есть смысл рекламировать.

Более удивительно, что на тематических сайтах можно увидеть рекламу американских игроков ВПК, хотя едва ли читатели сайта принимают решения о госзакупках.

Ответить

Иван Шеметов

1

А в чем именно сбер виноват? 

Ответить

Yura Z.

1

По версии британского стартапа «sofa analysts limited» - весь топ 10 «самых дорогих брендов рф» со свистом войдет в отдел для мелочи бумажника тима кука, ларри пейджа, илона (прости хоспади) маска и прочих джефов безосов. Однако, здравствуйте!

Ответить

роман долгополов

Yura
0

В Техасе зимой капитализацией фейсбука никак дома не хотели топится.Ну никак,блин.И семья одна в тесле замерзла пытаясь согрется

Ответить

Yura Z.

роман
0

Вот жеж кожанные ублюдки!
В техасе нет и небыло никогда ни сбера ни газпрома, у них там все своё, они об этих местечковых воротилах даже не слышали никогда.

Ответить

Часовой Денис

0

Сбер , где вклады советские ?

Ответить

Иван Шеметов

Часовой
1

Спроси у коммунистов 

Ответить

Артур Кожевников

0

Яндекс в 2 раза дешевле Пятерочки, надо же. Но гонора в десятки раз больше.

Ответить

nochnoy.ru

Артур
0

Поговорим через 10 лет когда от офлайнового ритейла не останется и следа.

Ответить

Артур Кожевников

nochnoy.ru
1

Ну да. Судя по таблице, Пятерочка за год удвоилась, в то время как Яндекс стал меньше чем был.

Ответить

Soviet Pooh

Артур
0

The power of IT

Ответить

Комментарий удален

davidmik.es.ohio

0

Nice

Ответить

Юрий

0

Сбер главный антибренд России

Ответить

Юрий Другач

Юрий
0

попытка обелить Газпром?

Ответить

роман долгополов

0

 Самый дорогой бренд РФ-"концерн калашников"а продан за копейки был.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Mail.ru Group
Mail.ru Group представила новую концепцию устойчивого развития

Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.

0 Обсудить
4
Личный опыт
ВсеИнструменты.ру
Из офиса к гончарному кругу: как уволиться из IT-компании и стать кумиром гончаров со всего мира

Многое в жизни Александра Бердин-Лазурского произошло по воле случая: преподаватель сопромата решил быть дизайнером и за один вечер под пиво изготовил себе портфолио. Потом за годы приятной работы вырос до арт-директора и... выгорел. Тогда он понял, чем на самом деле хочет заниматься и как на этом зарабатывать.

63 63 комментария
64
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Go Mobile
Кейс Xsolla — грустная история про то, как цифры стали важнее людей

В сети спорят, можно ли уволить 150 сотрудников из-за недостаточной активности в рабочих программах. HR-директор Тина Макарова и директор по коммуникациям digital-агентства Go Mobile Екатерина Гладкова прокомментировали ситуацию и рассказали, как измерять показатели продуктивности и вовлечённости и что делать, если они низкие. Гоуллеги дополняют.

40 40 комментариев
46
Циан
Эксперимент: выбрать квартиру в другом городе с помощью 3D-тура

«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».

29 29 комментариев
8
Маркетинг
Евгения Евсеева
Японский производитель лапши отказался от наклеек на крышках — теперь у банок два «ушка» и морда кота Статьи редакции

А иногда — тибетская лиса.

22 22 комментария
59
Дизайн
Полина Лааксо
Старая добрая дискета: так могли выглядеть популярные соцсети и сервисы в девяностых Статьи редакции

Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.

80 80 комментариев
94
Банк «Открытие»
Карта «120 дней»: почему это выгодно

Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.

1 1 комментарий
1
Медиа
DTF
Авторы «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории ТВ и получат $900 млн за 14 фильмов и шесть сезонов Статьи редакции

Трей Паркер и Мэтт Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах, их доля — больше $1 млрд.

54 54 комментария
48
Открытие Брокер
Очень страшный август

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие"

0 Обсудить
0
Офтоп
Иван Замятин
Отдам читателям vc.ru бесплатно SaaS- и другие сервисы с исходниками

Друзья, привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может, кому-нибудь будут полезны.

179 179 комментариев
216
Приёмная
Александр В.
Wildberries: резкое падение качества работы
12 12 комментариев
12
Больше статей
null