«Сбер» сохранил статус самого дорогого российского бренда по версии Brand Finance, «Пятёрочка» вошла в десятку Статьи редакции
В десятке также «Яндекс», ВТБ, «Магнит» и МТС.
По данным консалтинговой компании Brand Finance, стоимость бренда «Сбера» снизилась на 13%, до 730,6 млрд рублей. Однако компания сохранила за собой первое место в ежегодном рейтинге 50 самых дорогих брендов России.
Второе, третье и четвёртое место снова заняли «Газпром» (496 млрд рублей), «Лукойл» (423,4 млрд рублей) и «Роснефть» (272,8 млрд рублей). На пятое место аналитики поставили РЖД, оценив стоимость бренда в 237,5 млрд рублей.
На шестое место в рейтинге поднялась «Пятёрочка» (234,8 млрд рублей), на десятое — «Яндекс» (133,3 млрд рублей). В 2020 году они занимали 11 и 12 места соответственно. В 2021 году в десятку также вошли ВТБ, «Магнит» и МТС.
Общая стоимость 50 самых дорогих российских брендов выросла в 2021 году на 4% и составила 4,8 трлн рублей, подсчитали аналитики.
При оценке стоимости бренда Brand Finance учитывает силу бренда: оценивает инвестиции в маркетинг, эффективность бизнеса и узнаваемость. Также аналитики смотрят на диапазон вознаграждения за использование интеллектуальной собственности для каждой отрасли и применяют его к конкретной компании, прогнозируют диапазон выручки и проводят другие расчёты.
Эксперты оценивают общую ценность бренда для акционеров и ценность торговых марок компании.
Где б**ть наши дивиденды?
Сколько акций?
На наши налоги приобрели Сбер. Я плачу эти налоги, следовательно где мои дивиденды?
У меня от бабушки осталось два ваучера, где я могу их обменять на акции Сбербанка?
Сука, в 90х украсть миллиарды у десятков миллионов вкладчиков и сохранить бренд.
Да "Сбекнижка" должна быть рядом с МММ стоять в списке лохотронов.
на форбс есть статья, там для таких слабоумных написано, что Сберкасу раком правительство поставило и как это произошло, так что сбер в этом обвинять ну так себе
Так это другой бренд уже. Ребрендингов и перекрасов логотипа же было мама не балуйся.
IT сектор в ...
А Россия сидит крепко на сырьевой игле
Вперед, в светлое будущее )
Меньше 20 процентов бюджету приносят сырьевые доходы
Ну ладно 30
Возможно, Иван писал про эксперт, но вам ведь как и мне лень проверять?
Я правильно понял, что весь наш рынок должен безапелляционно поверить в доклад Brand Finance? И что циферки в ходе анализа не прикручены и что рейтинг достоверный? И что интересантов нет?
Что является стоимостью бренда для компании типа Газпром?
Я понимаю, как это работает у Кока-Колы. Если она просто переименует свою колу в "Кола-кольчик", то этот ноунейм напиток не будут покупать и компания понесет прямые потери. Если купит завод по производству ситро и напишет на этикетке "Ситро от Кока-Кола", то продажи ситро взлетят. И на магазинной полке Кока-Кола стоит дороже конкурентов, а продается лучше их.
Но если Газпром завтра переименуют в Промросгаз, то для него вообще ничего не изменится.
Ты не прав.
Газпром это политика. Его есть смысл рекламировать.
Более удивительно, что на тематических сайтах можно увидеть рекламу американских игроков ВПК, хотя едва ли читатели сайта принимают решения о госзакупках.
По версии британского стартапа «sofa analysts limited» - весь топ 10 «самых дорогих брендов рф» со свистом войдет в отдел для мелочи бумажника тима кука, ларри пейджа, илона (прости хоспади) маска и прочих джефов безосов. Однако, здравствуйте!
В Техасе зимой капитализацией фейсбука никак дома не хотели топится.Ну никак,блин.И семья одна в тесле замерзла пытаясь согрется
Яндекс в 2 раза дешевле Пятерочки, надо же. Но гонора в десятки раз больше.
Поговорим через 10 лет когда от офлайнового ритейла не останется и следа.
Ну да. Судя по таблице, Пятерочка за год удвоилась, в то время как Яндекс стал меньше чем был.
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Сбер главный антибренд России
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