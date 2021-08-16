Брюс Уиллис станет лицом серии рекламных роликов «Мегафона» Статьи редакции
Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.
- Актёр привлечёт внимание зрителей, а рекламный сериал удержит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на креативного директора компании Алексея Троцюка.
Рекламу разместят на федеральных каналах, в интернете и рекламных щитах. Сумму вознаграждения Уиллису в «Мегафоне» не раскрыли. По словам экспертов, она могла быть от $1 млн до $2 млн.
- Брюс Уиллис не будет участвовать в съёмках, его образ будет воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросети. По сюжету у Уиллиса будет напарник — телеведущий Азамат Мусагалиев. Уиллис должен привлечь аудиторию старше 35 лет, Мусагалиев — более молодых зрителей.
- Сериал будет состоять из 15 эпизодов. Первый эпизод снял режиссёр Илья Найшуллер. Помимо двух персонажей будут и другие герои, которых пока не раскрывают. Компания хочет создать «вселенную супергероев» «Мегафона».
- По словам директора по стратегии брендингового агентства Depot Фархада Кучкарова, образ Брюса Уиллиса в своей рекламной кампании в 2010 году успешно использовал банк «Траст». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что образ Уиллиса отлично сыграет на целевую аудиторию и подходит имиджу «Мегафона».
Банку траст несильно помогло, помнится
"Он как я, только банк" — помним, помним. Ещё Богдан Титомир говорил "смотри на меня, повторяй за мной, и станешь как я — такой же крутой".
Лопнул, да так что последствия разгребали дооолго.
До сих пор разгребают - часть физиков кинули, остальное взяло на себя государство и теперь пытается стрясти деньги с бывших владельцев. Как в "Незнайка на Луне" вопщем.
Уиллис должен привлечь аудиторию старше 35 лет, Мусагалиев — более молодых зрителей.
Мусагалиеву почти 40, кого он может привлечь?
Точно, щас всё брошу и стану клиентом сразу, всю семью переведу и бабку. Подпишусь на все услуги и поставлю мелодию на звонок.
Этот боевичок забавен только самим маркетологам.
Немолодых казахов?
> «вселенную супергероев» «Мегафона»
Герои типа "Услуга-невидимка", "Доктор 'хреновое покрытие'" и "Зеленый обсос"?
Блин, а ведь он когда-то мир спасал((
Так ведь мир уже несколько раз успешно спасён. Самое время детективу Макклейну в звезду рекламы переквалифицироваться
По словам директора по стратегии брендингового агентства Depot Фархада Кучкарова, образ Брюса Уиллиса в своей рекламной кампании в 2010 году успешно использовал банк «Траст».
Подарите Фархаду словарь уже, он слово "успешно" видимо не так понял
Слышь, ты че на ты мне пишешь?)
Я где-то написал, что банк накрылся из за рекламы?
Спрячься обратно быстро
Какой-то казах из ящика и престарелый Уиллис. И этим можно кого-то привлечь?
Это может привлечь поклонников казаха и престарелого Уиллиса!
Посмотрев такую рекламу некоторая часть людей придя в магазин среди множества ершиков неизвестных компаний выберут тот, который был в рекламе Питта потому что:
1) Людям кажется, что марка ершика им знакома
2) Доверие и уважение Питту подсознательно распространяется в некоторой степени и на марку ершика, людям кажется, что этот ершик лучше других.
Уиллис за последние несколько лет снялся в стольких фильмах категории В с провальным рейтингом, что уже всерьёз как хороший актер не воспринимается.
По федеральным каналам их вряд ли показывали, так что для целевой аудитории бабушек он так и остался крепким орешком.
Скоро Летов будет рекламировать продукцию пластмассового завода.
Брюс Уиллис не будет участвовать в съёмках, его образ будет воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросети.
Блин круто быть актёром, просто тебе платят деньги, чтобы нейросеть генерировала твое лицо
Да вот тоже об этом подумал. А ведь с дальнейшим развитием технологии могут начать снимать новые фильмы с уже почившими звездами. Да и законы под это дело придумают.
Лицо у Брюса натянутое как у Пугачевой-Кобзона.. Хотя задумка норм, Виллис был красавчег.
PS Реклама вам не поможет, т.к. вы - *** (нехорошие люди). До сих пор помню, как в одностороннем порядке подняли тариф в 2 раза, написали "сделали выгоднее", на вопрос "как же так? " - ответ "а вот, идите нах". Я и пошел, и возвращаться не собираюсь. И я не один такой - какой у вас там отток с переносом номера?
По количеству абонентов и росту у них всё збс как раз, скоро мтс перегонят.
то есть, то что дочь у него не казашка никого не смутило?)
Комментарий удален
Глубоко плевать на рекламу, где выгодно туда и иду. Переход с сохранением номера 💪
Кастинг-директор у них интересный) Голубоглазая блондинка - дочь казаха? Гениально!
А Невский где ?
Это новый виток в карьере Уиллиса - доснимался до Мегафона
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Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.
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