Как митапы помогают Evrone строить профессиональное сообщество

Митапы — неформальные встречи профессионалов, в этом их ценность. В непринуждённой обстановке участники митапов знакомятся и обмениваются идеями, здесь рождается сотрудничество, партнёрство и даже дружба. Для IT-компаний митапы важный инструмент продвижения, поиска партнёров и клиентов, обучения и многого другого.