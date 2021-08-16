Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Nazigul Jusupova

Брюс Уиллис станет лицом серии рекламных роликов «Мегафона» Статьи редакции

Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.

«Мегафон»
  • Актёр привлечёт внимание зрителей, а рекламный сериал удержит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на креативного директора компании Алексея Троцюка.

  • Рекламу разместят на федеральных каналах, в интернете и рекламных щитах. Сумму вознаграждения Уиллису в «Мегафоне» не раскрыли. По словам экспертов, она могла быть от $1 млн до $2 млн.

  • Брюс Уиллис не будет участвовать в съёмках, его образ будет воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросети. По сюжету у Уиллиса будет напарник — телеведущий Азамат Мусагалиев. Уиллис должен привлечь аудиторию старше 35 лет, Мусагалиев — более молодых зрителей.
  • Сериал будет состоять из 15 эпизодов. Первый эпизод снял режиссёр Илья Найшуллер. Помимо двух персонажей будут и другие герои, которых пока не раскрывают. Компания хочет создать «вселенную супергероев» «Мегафона».
  • По словам директора по стратегии брендингового агентства Depot Фархада Кучкарова, образ Брюса Уиллиса в своей рекламной кампании в 2010 году успешно использовал банк «Траст». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что образ Уиллиса отлично сыграет на целевую аудиторию и подходит имиджу «Мегафона».
Реклама «Мегафона»

#новости #мегафон

3084 просмотров
65 65 комментариев
1
9
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d"], "comments": 65, "likes": 9, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 282270, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Aug 2021 12:06:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
65 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Большой жёлтый робот

42

Банку траст несильно помогло, помнится 

Ответить

Павел Евграфович

Большой
2

"Он как я, только банк" — помним, помним. Ещё Богдан Титомир говорил "смотри на меня, повторяй за мной, и станешь как я — такой же крутой".

Ответить

KSA

Большой
0

Лопнул?

Ответить

Иван Самойлов

KSA
0

Лопнул, да так что последствия разгребали дооолго.

Ответить

Миша Магадан

Иван
0

До сих пор разгребают - часть физиков кинули, остальное взяло на себя государство и теперь пытается стрясти деньги с бывших владельцев. Как в "Незнайка на Луне" вопщем.

Ответить

KSA

12

 Уиллис должен привлечь аудиторию старше 35 лет, Мусагалиев — более молодых зрителей.

Мусагалиеву почти 40, кого он может привлечь?

Ответить

Andrei Smirnovsky

KSA
8

34 летних видимо)

Ответить

Джон Картошкин

KSA
3

Точно, щас всё брошу и стану клиентом сразу, всю семью переведу и бабку. Подпишусь на все услуги и поставлю мелодию на звонок.
Этот боевичок забавен только самим маркетологам.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Джон
0

Это для тех, кто созрел менять оператора или почти созрел.

Ответить

Вадим Демидов

KSA
0

Немолодых казахов?

Ответить

KSA

Вадим
4

Казахи рождаются уже немолодыми.

Ответить

No Name

KSA
0

Так заорал

Ответить

Андрей Верижников

10

> «вселенную супергероев» «Мегафона»

Герои типа "Услуга-невидимка", "Доктор 'хреновое покрытие'" и "Зеленый обсос"?

Ответить

Маркетологов к стенке

6

Блин, а ведь он когда-то мир спасал((

Ответить

Евгений Дроздов

Маркетологов
7

А теперь спасает Мегафон

Ответить

Dmitry Chornyy

Маркетологов
2

Так ведь мир уже несколько раз успешно спасён. Самое время детективу Макклейну в звезду рекламы переквалифицироваться

Ответить

Andrei Smirnovsky

5

По словам директора по стратегии брендингового агентства Depot Фархада Кучкарова, образ Брюса Уиллиса в своей рекламной кампании в 2010 году успешно использовал банк «Траст».

Подарите Фархаду словарь уже, он слово "успешно" видимо не так понял

Ответить

Странный

Andrei
2

По твоему банк накрылся из-за рекламы с Брюсом? Реклама с ним привлекла новых клиентов - реклама успешная. Накрылся то он не из-за этого.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Странный
–2

Слышь, ты че на ты мне пишешь?)
Я где-то написал, что банк накрылся из за рекламы?
Спрячься обратно быстро

Ответить

Andrey Gordeev

Andrei
0

Чоткий пацанчик подоспел, прячемся ребят

Ответить

Timur

4

Какой-то казах из ящика и престарелый Уиллис. И этим можно кого-то привлечь?

Ответить

Termit Development

Timur
3

Это может привлечь поклонников казаха и престарелого Уиллиса!

Ответить

KSA

Termit
0

У казаха есть поклонники кроме Магрипы Арипуллаевны?

Ответить

Странный

Timur
2

Я вообще не понимаю рекламу со звёздами. Вау, смотри, Брэд Питт использует ершики этой компании, значит я куплю такие же! втф?

Ответить

KSA

Странный
0

Ершики по 800 евро за штуку.

Ответить

Эдуард Лиринг

KSA
0

Чувствую какой-то подвох

Ответить

Вася Пражкин

Странный
0

Посмотрев такую рекламу некоторая часть людей придя в магазин среди множества ершиков неизвестных компаний выберут тот, который был в рекламе Питта потому что:
1) Людям кажется, что марка ершика им знакома
2) Доверие и уважение Питту подсознательно распространяется в некоторой степени и на марку ершика, людям кажется, что этот ершик лучше других.

Ответить

Konstantin Timokhin

4

Уиллис за последние несколько лет снялся в стольких фильмах категории В с провальным рейтингом, что уже всерьёз как хороший актер не воспринимается.

Ответить

Alex Barashkov

Konstantin
1

По федеральным каналам их вряд ли показывали, так что для целевой аудитории бабушек он так и остался крепким орешком.

Ответить

Rownie

3

ждем ответочку от конкурентов с Николасом Кейджем в главной роли

Ответить

Dmitry Chornyy

2

В заголовке неправильно написано слово «Брюс», держу в курсе)

Ответить

Nikolay Nikolayev

1

Скоро Летов будет рекламировать продукцию пластмассового завода.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Nikolay
1

Скорее завод удобрений ("мне насрать на моё лицо...").

Ответить

Иван Шеметов

1

Брюс Уиллис не будет участвовать в съёмках, его образ будет воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросети.

Блин круто быть актёром, просто тебе платят деньги, чтобы нейросеть генерировала твое лицо

Ответить

Сергей Щукин

Иван
0

Тупаку вот даже и платить уже не надо
https://youtu.be/iaYV9awJy7g

Ответить

Генератор Мемов

Иван
0

Да вот тоже об этом подумал. А ведь с дальнейшим развитием технологии могут начать снимать новые фильмы с уже почившими звездами. Да и законы под это дело придумают.

Ответить

Херня Всё

1

Лицо у Брюса натянутое как у Пугачевой-Кобзона.. Хотя задумка норм, Виллис был красавчег. 

PS Реклама вам не поможет, т.к. вы - *** (нехорошие люди). До сих пор помню, как в одностороннем порядке подняли тариф в 2 раза, написали "сделали выгоднее", на вопрос "как же так? " - ответ "а вот, идите нах". Я и пошел, и возвращаться не собираюсь. И я не один такой - какой у вас там отток с переносом номера? 

Ответить

Peter Dmitrienko

Херня
0

По количеству абонентов и росту у них всё збс как раз, скоро мтс перегонят.

Ответить

Эмма

1

Интересно сколько они ему заплатили

Ответить

hakhagmon

1

то есть, то что дочь у него не казашка никого не смутило?) 

Ответить

KSA

hakhagmon
0

А должно?
Дочь за отца не в ответе.

Ответить

hakhagmon

KSA
0

больше похоже, что чью-то дочь хотели с рекламе снять

в общем одно сплошное наебалово в этой рекламе

брюс на зюганова вообще похож 

Ответить

Екатерина

hakhagmon
0

Ну может мать девочки не казашка и ее гены выиграли)

Ответить

Ilya Miller

hakhagmon
0

Как и непропорциональная голова Уиллиса :)

Ответить

makers

1

"Русские заплатили мне за рекламу, в которой я не снимался" - Брюс Уиллис

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

жду когда снимут со Сталлллоне

Ответить

Егор Монашов

0

Мультики с лицом Брюса Вилиса это далеко не сам Брюс... 

Ответить

Комментарий удален

Termit Development

0

Ещё раз

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Нейросеть как-то хуёво Уиллиса отрендерила.

Ответить

Дмитрий Немов

0

Это хотя бы лучше их нынешней безликой рекламы. 

Ответить

Ar AbduRashid

0

Глубоко плевать на рекламу, где выгодно туда и иду. Переход с сохранением номера 💪

Ответить

Roman Trifonov

0

Тут уже шутили про то, что переставление кроватей не помогает?

Ответить

ilia

0

Как же фейспалмово смотрится - что "Уиллис", что реклама в целом...

Ответить

Johnny Vorony

0

У мегафона маркетинг, как у президента администрация ))

Ответить

Владимир Кролико

0

Кастинг-директор у них интересный) Голубоглазая блондинка - дочь казаха? Гениально!

Ответить

KSA

Владимир
0

Это может быть сын-трансгендер, накопивший на операцию работая в макдональдсе.

Ответить

Владимир Кролико

KSA
0

Судя по супер-носку, там вся семья в маке подрабатывает.

Ответить

Денис Файзулин

0

А Невский где ?

Ответить

KSA

Денис
0

На озере Чудском.

Ответить

Андрей Прокофьев

0

Это новый виток в карьере Уиллиса - доснимался до Мегафона

Ответить

Денис Файзулин

Андрей
0

так он уже давнов  Голливуде в одной шляпе снимается

Ответить

Локальный Кирилл

0

Как бесит этот азиат во всех видоса ютуба 

Ответить

KSA

Локальный
0

Он не азиат, а Азамат!

Ответить

Евгений Овод

0

Сочувствуем, Брюс, сочувствуем. Неужели всё настолько плохо?

Ответить

polia.dorofeeva

0

почему-то мне кажется, что не особо он им поможет

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 65 комментариев
CloudPayments
Регионы России обогнали Москву по щедрости чаевых

Рассказываем, как россияне поддерживали словом и рублем курьеров и официантов этим летом и какие регионы оказались более щедрыми.

10 10 комментариев
5
Офлайн
Евгения Евсеева
Около 20% российских компаний уволили или отстранили сотрудников за отказ прививаться от Covid-19 — исследование Статьи редакции

А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.

265 265 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
50 лет без золотого стандарта

Что выбрать: акции или драгметалл?

0 Обсудить
2
Транспорт
Nazigul Jusupova
Сервисы кикшеринга рассказали о росте спроса на аренду электросамокатов в России в пять-шесть раз за первое полугодие Статьи редакции

Пользуясь случаем, компании расширяют свои парки, но рост рынка может ограничить регулирование, считает эксперт.

70 70 комментариев
7
Маркетинг
Nazigul Jusupova
Брюс Уиллис станет лицом серии рекламных роликов «Мегафона» Статьи редакции

Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.

«Мегафон»
65 65 комментариев
9
NTA
Игровой движок для 3D визуализации данных

Часто, ввиду большого объёма данных, графики получаются захламлёнными и трудно читаемыми. Благодаря третьему измерению, мы получаем возможность более наглядного представления. Однако в таком случае серьёзной проблемой является производительность, т.к. для отображения большого количества данных, потребляется большое количество ресурсов.

0 Обсудить
0
Личный опыт
aim digital
От сайтов за 10 тысяч до федеральных и зарубежных брендов: как создавалось и росло брянское digital-агентство aim

Основатель и CEO компании Андрей Минин — о детском увлечении, которое выросло в бизнес, продуктовом подходе и желании изменить рунет.

22 22 комментария
16
Evrone
Как митапы помогают Evrone строить профессиональное сообщество

Митапы — неформальные встречи профессионалов, в этом их ценность. В непринуждённой обстановке участники митапов знакомятся и обмениваются идеями, здесь рождается сотрудничество, партнёрство и даже дружба. Для IT-компаний митапы важный инструмент продвижения, поиска партнёров и клиентов, обучения и многого другого.

0 Обсудить
2
Медиа
Таня Боброва
«Кинопоиск HD» и Netflix увеличили доли на рынке видеосервисов в России по итогам полугодия — Telecom Daily Статьи редакции

При этом Netflix — единственный, кто активно увеличивает выручку и сохраняет высокий чек.

Telecom Daily
70 70 комментариев
24
SEO
Rush Agency
SEO-химия: как получить новых клиентов, если ваш рынок — 50 компаний в мире

Говорят, что SEO работает только для массовых продуктов. У нас все было не так: требовалось раскрутить сайт производителя сложных химических веществ с посещаемостью 300 визитов в месяц. Да еще и на высококонкурентном рынке США.

0 Обсудить
ITI Capital
Урок 1 — Биржа и биржевые рынки

Зачем вам ценные бумаги и как их купить, как работает биржа и за что отвечает брокер. А также — чем занимаются центральный банк, депозитарий, клиринговый центр и расчетная палата, и почему это важно.

0 Обсудить
0
Больше статей
null