«Тётя Ася приехала» в HD: «Яндекс» улучшил качество рекламных роликов из 90-х Статьи редакции
В списке – реклама отбеливателя Ace, кофе Nescafe, первая в России социальная реклама «Позвоните родителям» и другие ролики.
Ко Дню маркетолога 25 октября «Яндекс» опросил коллег и выбрал «самую запоминающуюся» ТВ-рекламу из 90-х, рассказали vc.ru в компании.
С помощью собственной технологии DeepHD компания увеличила расширение исходных файлов до 720p.
«Не всё получилось идеально, так как исходные файлы были очень низкого качества. Но, в целом, некоторые ролики получились лучше, чем их текущие копии на YouTube», — написал на своей странице в Facebook директор по операционному маркетингу «Яндекса» Пётр Аброськин.
В списке есть реклама Real Trans Hair, где мужчину не пропускают на паспортном контроле — не узнают по паспорту с новой прической. Есть ролик про сотрудников «Альфа-Банка», которые говорят с клиентами «на одном языке». И анимированная реклама Mosquitall «Потому и не кусают».
Все ролики можно посмотреть здесь.
Так улучшаем советское кино, но не все сразу. DeepHD испытали на старых фильмах: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959) и других. Доступно на Кинопоиске.
А еще и советские мультфильмы - https://yandex.ru/blog/company/soyuzmultfilm
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