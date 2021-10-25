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Маркетинг
Маша Цепелева

«Тётя Ася приехала» в HD: «Яндекс» улучшил качество рекламных роликов из 90-х Статьи редакции

В списке – реклама отбеливателя Ace, кофе Nescafe, первая в России социальная реклама «Позвоните родителям» и другие ролики.

8 8 комментариев
763 просмотров

Ко Дню маркетолога 25 октября «Яндекс» опросил коллег и выбрал «самую запоминающуюся» ТВ-рекламу из 90-х, рассказали vc.ru в компании.

С помощью собственной технологии DeepHD компания увеличила расширение исходных файлов до 720p.

«Не всё получилось идеально, так как исходные файлы были очень низкого качества. Но, в целом, некоторые ролики получились лучше, чем их текущие копии на YouTube», — написал на своей странице в Facebook директор по операционному маркетингу «Яндекса» Пётр Аброськин.

В списке есть реклама Real Trans Hair, где мужчину не пропускают на паспортном контроле — не узнают по паспорту с новой прической. Есть ролик про сотрудников «Альфа-Банка», которые говорят с клиентами «на одном языке». И анимированная реклама Mosquitall «Потому и не кусают».

Все ролики можно посмотреть здесь.

Реклама Real Trans Hair
Реклама «Альфа-Банка»
Реклама Ace
Реклам «Финт»
Реклама Nescafe
Реклама Mosquitall

#яндекс

8 8 комментариев
4
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Сергей Федоров

Аж олдскулы свело...

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4
Оля Зима

Такие "добрые" эти старые рекламные ролики))почему-то вызывают улыбку при просмотре их сейчас.

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3
Sergey Klochko

лучше бы киношки советские улучшили. там такая стыдоба лежит с VHS записанная.

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2
Petr Abroskin

Так улучшаем советское кино, но не все сразу. DeepHD испытали на старых фильмах: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959) и других. Доступно на Кинопоиске.

А еще и советские мультфильмы - https://yandex.ru/blog/company/soyuzmultfilm

А теперь — мультфильм — Блог Яндекса
Мы обработали с помощью технологии DeepHD десять советских мультфильмов. Теперь их можно…
yandex.ru
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1
Запасной танк88

На канале Мосфильма куча фильмов в HD
https://www.youtube.com/watch?v=EYHv8eJrW2Y

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0
Семен Переделкин

С Епифанцевым про Тайд или отрубание головы будет?

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2
Семен Переделкин

Заодно и "Зелёного слоника" надо давно уже улучшить. Займись, Яндекс, хоть немного улучши себе карму.

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0
hakhagmon

ожидал тут это увидеть https://youtu.be/6y3Dx1jiUeg

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0
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