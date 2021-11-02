К Дане в Питер я ехал с уже набросками идей. Вдохновился его же историей жизни: парень играл в игры после работы баристой в кофейне и в какой-то момент решил стать стримером на полную, но как оно и бывает часто, быстро столкнулся с реальностью — денег так легко с тысячей подписчиков не сделаешь. Приехал я к нему, когда он уже размышлял возвращаться на работу, да и стримил уже через раз.

А что если он реально пойдет на работу синим воротничком? Парень устраивается самым простым клерком как в сериале «Офис» в ноунейм контору и начинает стримить прямо из своего офиса.