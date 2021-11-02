Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин запустит маркетинговое агентство R1 Статьи редакции
Оно будет «растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании.
Об агентстве Родин рассказал на своей странице Facebook. В комментариях он также сообщил, что уволился из «Кухни на районе» в июле.
Он объяснил, что в «Рокетбанке» и «Кухне на районе» весь маркетинг придумывали внутри компании и выступали в роли рекламного агентства на своей же площадке. Например, для «Простоквашино» «Кухня на районе» запускала меню с «бутербродом колбасой вниз», а для коллаборации с СТС развозила заваренный «Доширак».
Агентство будет создавать рекламные кампании с инфлюенсерами, при этом «растить» блогеров оно станет самостоятельно. Каждому придумают свой фирменный стиль, маркетинговую стратегию и способ подачи информации. Сейчас у R1 есть несколько человек, которые будут «запускаться» в ближайшее время, и первый стример — DannyKoopa.
Родин рассказал, что в начале весны 2021 года начал стримить на Twitch в Warzone, чтобы понять, как соцсеть работает изнутри. Спустя месяц начал следить за совсем «мелкими ребятами», чтобы наблюдать, как они растут.
Тогда же он заметил DannyKoopa, которого смотрело всего 15 человек. Родин решил, что у него есть потенциал и стал следить за ним, а после предложил несколько идей для развития.
Вместе они придумали вселенную, которая могла бы увлечь зрителей. В сентябре DannyKoopa в одном из роликов заявил, что у него нет денег, поэтому он устраивается на работу в компанию «Скрепы», которая занимается продажей скрепок. Главный офис в Москве, а в Петербурге — филиал, где он первый сотрудник, который проходит испытательный срок.
Для вовлечения зрителей придумали разные механики — например, при донате от 1000 рублей текст пожертвования приходил на факс в офисе. Количество подписчиков начало расти — сейчас у DannyKoopa их больше 6 тысяч на Twitch и 2,5 тысячи на YouTube.
В октябре Родин и DannyKoopa сделали первое «сюжетное» видео — в нём начальник из Москвы приезжает поздравить сотрудника с прохождением испытательного срока и видит, что тот во время работы играет.
- «Кухню на районе» в 2017 году запустили основатели «Рокетбанка», сначала как внутреннее приложение для заказа еды для сотрудников. Оно нравилось и клиентам, поэтому сервис стал самостоятельным.
- Долю в 84,72% «Кухни на районе» в октябре 2020 года купило «O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и VK (ранее — Mail.ru Group). По данным «Контур.Фокуса», по 6,19% в ООО «Локалкитчен» принадлежит Алексею Колесникову и Олегу Козыреву, у Антона Лозина — 2,58%, у Кирилла Родина — 0,32%.
Уважаемый Кирилл!
Просим вас рассмотреть возможность создания рекламной компании для нашего бренда. Бюджет в приложении к этому сообщению. С такими большими бюджетами вы еще явно не работали, поэтому просим прислать нам ваше портфолио и подъехать на обсуждение деталей в наш офис с Санкт-Петербурге.
Отнеситесь серьезно к нашему предложению!
Представитель (по доверенности)
ООО «Скрепы»
У крупного бизнеса обычно есть электронный документооборот, но ворох бумаг все равно остается — не у всех контрагентов и сотрудников есть УКЭП. В условиях пандемии это особенно неудобно: часть команды на удаленке, с контрагентами и партнерами для подписания документов встречаться небезопасно. Начинаешь жалеть, что не позаботился о полном переходе…
Оно будет «растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании.
В последнее время в Data Science сообществе фокус исследований сместился в сторону качества данных. Если еще пару лет назад большинство специалистов утверждали, что при использовании подходящих алгоритмов проблему можно решить достаточно хорошо, то сейчас большое внимание уделяют оценке качества данных.
В интернете много информации про рассылки WhatsApp, но большинство статей — преднамеренное (или нет) введение в заблуждение. Давайте разбираться, как оно есть на самом деле.
Привет! Это операционный директор digital-агентства Outside Digital Жамбал. Сегодня расскажу, почему после перехода на удаленку мы стали меньше отдыхать и как помочь сотрудникам не выгореть в условиях напряженного графика.
Благодаря длинным ноябрьским выходным у россиян появилось много свободного времени для различных активностей, однако рост заболеваемости Covid-19 снова заставил многих пересмотреть планы и перенести весь досуг в пределы домов и квартир. в связи с этим россияне решили заняться давно откладываемыми делами — от чтения и выпечки до декорирования дома…
Московский инновационный кластер (МИК) открыл прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов». Программа бесплатная и в ней могут участвовать не только москвичи. Заявку может подать любой гражданин России старше 18 лет. Программа подойдет и начинающим предпринимателям и тем, у кого уже есть опыт, но нет партнеров – можно будет…
В основе лежит DALL-E, которую в январе представила OpenAI.
Задача любой IT компании — найти классных специалистов за максимально короткий срок. Руководитель программ ISA Светлана Шиманская рассказывает, как с этой задачей справляются в Skypro.
«Открытие Инвестиции» объявляет акцию – «Кэшбэк 30% к вашим инвестициям»! Инвестируйте в фонды из линейки «Открытие Инвестиции», а через 30 дней мы увеличим ваши инвестиции на 30%.