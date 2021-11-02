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Маркетинг
Евгения Евсеева

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин запустит маркетинговое агентство R1 Статьи редакции

Оно будет «растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании.

17 17 комментариев
1756 просмотров

Об агентстве Родин рассказал на своей странице Facebook. В комментариях он также сообщил, что уволился из «Кухни на районе» в июле.

Он объяснил, что в «Рокетбанке» и «Кухне на районе» весь маркетинг придумывали внутри компании и выступали в роли рекламного агентства на своей же площадке. Например, для «Простоквашино» «Кухня на районе» запускала меню с «бутербродом колбасой вниз», а для коллаборации с СТС развозила заваренный «Доширак».

Агентство будет создавать рекламные кампании с инфлюенсерами, при этом «растить» блогеров оно станет самостоятельно. Каждому придумают свой фирменный стиль, маркетинговую стратегию и способ подачи информации. Сейчас у R1 есть несколько человек, которые будут «запускаться» в ближайшее время, и первый стример — DannyKoopa.

Родин рассказал, что в начале весны 2021 года начал стримить на Twitch в Warzone, чтобы понять, как соцсеть работает изнутри. Спустя месяц начал следить за совсем «мелкими ребятами», чтобы наблюдать, как они растут.

Тогда же он заметил DannyKoopa, которого смотрело всего 15 человек. Родин решил, что у него есть потенциал и стал следить за ним, а после предложил несколько идей для развития.

К Дане в Питер я ехал с уже набросками идей. Вдохновился его же историей жизни: парень играл в игры после работы баристой в кофейне и в какой-то момент решил стать стримером на полную, но как оно и бывает часто, быстро столкнулся с реальностью — денег так легко с тысячей подписчиков не сделаешь. Приехал я к нему, когда он уже размышлял возвращаться на работу, да и стримил уже через раз.

А что если он реально пойдет на работу синим воротничком? Парень устраивается самым простым клерком как в сериале «Офис» в ноунейм контору и начинает стримить прямо из своего офиса.

Кирилл Родин
сооснователь «Кухни на районе»

Вместе они придумали вселенную, которая могла бы увлечь зрителей. В сентябре DannyKoopa в одном из роликов заявил, что у него нет денег, поэтому он устраивается на работу в компанию «Скрепы», которая занимается продажей скрепок. Главный офис в Москве, а в Петербурге — филиал, где он первый сотрудник, который проходит испытательный срок.

Для вовлечения зрителей придумали разные механики — например, при донате от 1000 рублей текст пожертвования приходил на факс в офисе. Количество подписчиков начало расти — сейчас у DannyKoopa их больше 6 тысяч на Twitch и 2,5 тысячи на YouTube.

В октябре Родин и DannyKoopa сделали первое «сюжетное» видео — в нём начальник из Москвы приезжает поздравить сотрудника с прохождением испытательного срока и видит, что тот во время работы играет.

  • «Кухню на районе» в 2017 году запустили основатели «Рокетбанка», сначала как внутреннее приложение для заказа еды для сотрудников. Оно нравилось и клиентам, поэтому сервис стал самостоятельным.
  • Долю в 84,72% «Кухни на районе» в октябре 2020 года купило «O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и VK (ранее — Mail.ru Group). По данным «Контур.Фокуса», по 6,19% в ООО «Локалкитчен» принадлежит Алексею Колесникову и Олегу Козыреву, у Антона Лозина — 2,58%, у Кирилла Родина — 0,32%.
Сооснователи «Кухни на районе» слева направо: Кирилл Родин, Антон Лозин, Олег Козырев, Алексей Колесников Forbes
«Это экзит, а не инвестиции»: зачем основатели…
Краткая история сервиса и мнения участников рынка.
vc.ru

#кухнянарайоне #новость

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17 комментариев
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Oleg Kozyrev

Уважаемый Кирилл!

Просим вас рассмотреть возможность создания рекламной компании для нашего бренда. Бюджет в приложении к этому сообщению. С такими большими бюджетами вы еще явно не работали, поэтому просим прислать нам ваше портфолио и подъехать на обсуждение деталей в наш офис с Санкт-Петербурге.

Отнеситесь серьезно к нашему предложению!

Представитель (по доверенности)
ООО «Скрепы»

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2
Gregory Mishutin

R1 = Rодин
Неплохой нейминг)

Ответить
26
jianku13

Смо 3К, точно

Ответить
0
Константин Полухтин

Зачем?

Ответить
3
Олег Павлов

Рокетбанк, помним, скорбим ред.

Ответить
2
Грамотный Денис

Нужно больше маркетинговых агенств!

Ответить
0
Dennis Gooddeni

Блогеров врачей и инженеров а ещё блогеров экономистов и финансистов а ещё блогеров воспитателей и учителей

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0
Артем Бондарев

Показатели к 2027
EBITDA: -19.9 mln$

Родин: Сбербанк, я абсолютно уверен, что вам нужно маркетинговое агенство к вашей экосистеме, а именно в СберМегаМаркетинг_стартап_2

Ответить
0
Emirex

КЛасс!!!

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0
S.Z

Рокетбанк — хреновый банк с отличным маркетингом, логично что пошли в эту сторону

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0
Семен Переделкин

И где теперь тот Рокетбанк?

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0
Евгений Торанов

Блогеры новая нефть

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0
Andrey Frolchenkov

Сооснователи «Кухни на районе» слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги. Люблю вас

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0
Чит Чат

Деньги то нужны

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0
Николай Новиков

Больше вселенных, ага.

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0
Humble Diligent

Кирилл, подскажите, когда запланирован выпуск полноценного сериала?

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0
Изя Слоу

«растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании

Человеческие PBN-сетки, нормально

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0
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Евгения Евсеева
Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин запустит маркетинговое агентство R1 Статьи редакции

Оно будет «растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании.

17 17 комментариев
6
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