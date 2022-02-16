«Яндекс.Бизнес» предложил владельцам интернет-магазинов запускать рекламу без заполнения информации о товарах вручную Статьи редакции
Достаточно только ссылки на магазин.
«Яндекс.Бизнес» будет автоматически создавать рекламные объявления и запускать их на площадках «Яндекса» и Google, сообщила компания. Услуга доступа всем пользователям рекламной подписки.
- Владельцам магазина нужно дать ссылку на него. После этого алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление для каждого товара, используя информацию с сайта — названия, описания, фотографии и цены. Продавец сможет выбрать, продвигать все товары, отдельные категории или конкретные позиции.
- После этого алгоритмы проанализируют площадки и запустят рекламу там, где есть потенциальные покупатели. С объявлений покупатель будет попадать на страницу рекламируемого товара, а продавец сможет посмотреть статистику по переходам и другим показателям.
- «Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса «Бизнес», который включает в том числе рекламную подписку, в ноябре 2020 года. Она позволяет без специальных знаний запустить кампанию в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также более 40 тысячах сайтов рекламной сети компании. Пользователю нужно только указать бюджет, информацию об акции или товары и приложить фотографии.
- А деньги тоже за нас получать будете?
- Ага!
— Врёшь!
— Идём, Базилио, — обиженно свернув нос, сказала лиса, — нам не верят — и не надо...
— Нет, нет, — закричал Буратино, — верю, верю!... Идёмте скорее в Страну Дураков!
Деньги мы будем получать, но с вашего позволения.
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