Маркетинг
Евгения Евсеева

«Яндекс.Бизнес» предложил владельцам интернет-магазинов запускать рекламу без заполнения информации о товарах вручную Статьи редакции

Достаточно только ссылки на магазин.

  • «Яндекс.Бизнес» будет автоматически создавать рекламные объявления и запускать их на площадках «Яндекса» и Google, сообщила компания. Услуга доступа всем пользователям рекламной подписки.

  • Владельцам магазина нужно дать ссылку на него. После этого алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление для каждого товара, используя информацию с сайта — названия, описания, фотографии и цены. Продавец сможет выбрать, продвигать все товары, отдельные категории или конкретные позиции.
  • После этого алгоритмы проанализируют площадки и запустят рекламу там, где есть потенциальные покупатели. С объявлений покупатель будет попадать на страницу рекламируемого товара, а продавец сможет посмотреть статистику по переходам и другим показателям.
  • «Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса «Бизнес», который включает в том числе рекламную подписку, в ноябре 2020 года. Она позволяет без специальных знаний запустить кампанию в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также более 40 тысячах сайтов рекламной сети компании. Пользователю нужно только указать бюджет, информацию об акции или товары и приложить фотографии.

#новость #яндексбизнес

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Sergei Timofeyev

- А деньги тоже за нас получать будете?
- Ага!

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Nikitinz

— Врёшь!
— Идём, Базилио, — обиженно свернув нос, сказала лиса, — нам не верят — и не надо...
— Нет, нет, — закричал Буратино, — верю, верю!... Идёмте скорее в Страну Дураков!

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Илья Попов

Деньги мы будем получать, но с вашего позволения.

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Александр Тавлуй

Лучше бы offsite ads запустили, за 10-15% от покупки. Или 40к площадок не позволяют?

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Викторович
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