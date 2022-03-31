Удаленный департамент продаж: опыт брокера

Когда в брокере ГПБ Инвестиции задумались о том, как расширить географию бизнеса, то одной из идей стала создать департамент продаж «на удаленке». Его руководитель, Марк Савинков, рассказывает о том, как собрали команду со всей России и как она работает.