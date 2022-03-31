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Испанский фитиль

В Белоруссии ввели сбор в 10-20% от стоимости рекламы — деньги пойдут на поддержку государственных СМИ Статьи редакции

Платить его должны рекламодатели, а размер сбора будет зависеть от способа распространения рекламы.

  • 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О развитии средств массовой информации».
  • Согласно ему, сбор составит 10% от стоимости оказанных услуг при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, 20% — в иных случаях.
  • Исключения — социальная реклама, реклама на сайтах госорганов и государственных СМИ и в поддержку спортивных организаций. Также платить сбор не нужно исправительным учреждениям и компаниям, в которых 30% сотрудников — инвалиды.
  • Сбор должны платить рекламодатели, а собранные деньги пойдут на поддержку государственных СМИ.
  • Кроме того, НДС при оказании услуг передачи данных вырастет с 25 до 26%.

#новость #белоруссия

4939 просмотров
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74 комментария
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Никита Грачёв

Простите, что блять?

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Anatoly Ivanov

А это чем-то отличается от налога на телевизор для BBC в Британии?

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28 комментариев
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Michael Petroff
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Давид Михайлов

Хахахаах , не ну это треш полный

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Максим

Это вот этому Геббельсу что ль?

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Allestor Krei

Самое смешное, что ему платят копейки за это

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5 комментариев
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Дмитрий Алтунин

Спаси Господь

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Давид Михайлов

Угадайте, где скоро такое введут ))))
У Вас одна попытка)))))))

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Andrey P.

Реклама (социальная):
требуются люди с любой группой инвалидности на работу, опыт не важен

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Жорик

Не знаю в курсе ли, но в рб 1 не бюджетник кормит 3 бюджетников/работников дотационных предприятий, а люди начали уезжать с 2020 года, соответственно денег в бюджете всё меньше, а санкций всё больше, храни господь тех кто остался.

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Leonid Murtazin

Чё?!!!
С другой стороны, ЗП людям с дубинками платим, почему бы и за промывку мозга не заплатить?

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Антон Гамаюнов

Усатый хочет, чтобы у него из страны и рекламщики вслед за айтишниками свалили. К успеху идут братья славяне по всем фронтам!

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Всвиторе

30% сотрудников — инвалиды

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Johann Janzen

Аттракцион неслыханной щедрости на белоруских предприятиях: Каждому третьему работнику - перелом и гипс в подарок!

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Andrey P.

Сайты под ключ! Мобильная разработка, аутсорс *подставить нужное*

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Герман Воронов

Угу, инет только с одного компа, нужное гуглишь и себе на флешке несешь

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1 комментарий
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Джонни Флэйм

Настолько все плохо с бюджетом, что те СМИ, которые действительно СМИ, должны делиться с теми, кто лижет зад картофельфюрерру? Меры по типу гопников из питерской подворотни, oh stop....

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Константин Лучко

Сколько НДС? А ещё и сбор!!!? Интересно, что теперь будут рекламировать?

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Я никто и звать меня никак

Услуги по поиску инвалидов на работу

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Максим

На развитие министерства правды или же деградацию СМИ*

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Жорик

Новая ставка, по которой резиденты ПВТ обязаны делать отчисления администрации Парка, равна 2% от выручки. Вместо 1%.

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Vladimir Frolov

Инструменты рекламного продвижения гос.пропаганды, да уж…

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Den Red

Грамотно

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Илья Попов

Да, грамотно бесят народ.

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Роман Ваничкин

Что вобще означает фраза На Развитие СМИ? Не На Поддержку, не На Оптимизацию, а На РАЗВИТИЕ, блин. Вот бы честно написать бы уж тогда, На вытягивание денег для бюджетников, из карманов всех остальных, с последующим и логичным увеличением стоимости рекламируемых товаров.

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Alks

Какие бюджетники? ))) на ОМОН хоть бы хватило

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Дмитрий Ковач

В Беларуси всему остальному Лукашенко помог уже видимо)

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Александр Хитро

пошел азаренок нахуй

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تقي

Беларусь*, не а не *оруссия
Или вам плевать что проявляете неуважение? Поди и «на Украине» говорите.

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Айдар Гаязов

Лукашенко как всегда лучший )

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Ринат Карлин

Тут и так никто уже практически не размещает рекламу наружку - вместо привычных брендов и банков - реклама Горисполкома, МЧС и налоговой, размещаемая принудительно и бесплатно. Поэтому - пофиг.

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Дмитрий Аверьянов

Какая лють все-таки …

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Михаил Чернов

Головой ударились соседи)

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Денис Кривошеев

После ухода иностранных рекламодателей и новых санкций самое время вводить налоги!

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Илья Попов

🤣🤣🤣 живой анекдот. Давно, столько не смеялся.

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Алим Миметов

10-20% все-таки лучше, чем до 15 лет за "фейки" ))

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Борун Латипов

🤣🤣🤣🤣

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Иван Чепурнов

- Милорд, нужно больше золота!

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Roman

Такое ощущение, что собственное мнение запретили. Люди поделились на 2 лагеря и ничего не видят посередине, за державу обидно)

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Максим Кот

Надо и нам применять лучшие практики!

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