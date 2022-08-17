«Часы, чтобы показывать время, а не тысячи писем»: реклама бренда часов Timex Статьи редакции
С отсылкой к Apple Watch.
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- В августе 2022 года в Twitter разошёлся снимок билборда с рекламой бренда часов Timex. В ней компания призывает «узнать время без осознания, что на почте 1249 неотвеченных писем».
- The Telegraph отмечает, что реклама, вероятно, отсылает в первую очередь к «умным» часам от Apple. Производитель Apple Watch тоже часто выбирает похожее оформление билбордов.
- Timex выпустила часы MK1 за $140 в коллаборации с американским брендом одежды Adsum. На обратной стороне есть гравировка «Я в настоящем». На сайте производителя модель уже раскупили.
В нынешнее время часы - это украшение : Timex похоже сам не понимает, что он продаёт
Время и телефон показывает, в наше время(простити за каламбур) старые добрые аналоговые часы что угодно, но не измерительный прибор, как правило, их носят в качестве аксессуара или для понтов
Ну кто как, сударь
Правда в нынешнем мире не совсем ясно зачем это самое время знать на столько точно, чтобы для этого носить целое отдельное устройство.
Ну да, нахуя в современном мире знать время