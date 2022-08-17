{"id":13597,"url":"\/distributions\/13597\/click?bit=1&hash=ce14b8b4846314ce80a009b52128dfe4276b036f8de856a8737e7c40a3353b88","title":"\u0410\u0432\u0442\u043e\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0437\u044b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043d\u0430 30% \u2014 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435?","buttonText":"\u0425\u043e\u0447\u0443","imageUuid":"97137c64-f668-5e69-98d1-d58d5d17653d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Валютный дебаркадер

«Часы, чтобы показывать время, а не тысячи писем»: реклама бренда часов Timex Статьи редакции

С отсылкой к Apple Watch.

427 просмотров
  • В августе 2022 года в Twitter разошёлся снимок билборда с рекламой бренда часов Timex. В ней компания призывает «узнать время без осознания, что на почте 1249 неотвеченных писем».
T. van Schneider @vanschneider
Fantastic ad.
  • The Telegraph отмечает, что реклама, вероятно, отсылает в первую очередь к «умным» часам от Apple. Производитель Apple Watch тоже часто выбирает похожее оформление билбордов.
Источник: Financial Times
  • Timex выпустила часы MK1 за $140 в коллаборации с американским брендом одежды Adsum. На обратной стороне есть гравировка «Я в настоящем». На сайте производителя модель уже раскупили.
Timex @timex
𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭
The Timex x Adsum MK1 is a unique blend of classic style and outdoor-ready design, this function-first timepiece brings Adsum's street-meets-summit sensibilities to an archival Timex tool watch.

Shop now at http://Timex.com
#Timex #Adsum

#рекламныекампании #timex #часы

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Павел

В нынешнее время часы - это украшение : Timex похоже сам не понимает, что он продаёт

Ответить
Развернуть ветку
Beerman

Время и телефон показывает, в наше время(простити за каламбур) старые добрые аналоговые часы что угодно, но не измерительный прибор, как правило, их носят в качестве аксессуара или для понтов

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Трухин

Ну кто как, сударь

Ответить
Развернуть ветку
DosRaven

Правда в нынешнем мире не совсем ясно зачем это самое время знать на столько точно, чтобы для этого носить целое отдельное устройство.

Ответить
Развернуть ветку
z0mb1e

Ну да, нахуя в современном мире знать время

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null