Авиакомпания Emirates выпустила чемоданы и другие аксессуары из переработанной кожи и элементов салона самолёта Статьи редакции
Например, кресла капитана и ремней безопасности.
- В коллекции Aircrafted by Emirates есть чемоданы, рюкзаки, сумки, визитницы, косметички, ремни и обувь, рассказали в авиакомпании. Все вещи изготовлены вручную портными Emirates в Дубае, для каждого изделия можно заказать гравировку.
- Для производства компания использовала текстиль и детали из Airbus А380 и Boeing 777: подголовники, натуральную кожу с кресел, ремни безопасности, мех с сиденья капитана и другое. Ткани очистили и продезинфицировали.
- Всего в штате Emirates 14 специалистов по техническому обслуживанию, которые устраняют повреждения в салоне самолётов. Четверо из них занимаются только переработкой ткани и других материалов, оставшихся после этой работы.
- Продажи аксессуаров начнутся в 2024 году, пока можно оформить предзаказ. Компания не объявляла цены. Деньги от продаж компания перечислит в свой благотворительный фонд.
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То есть толстая жопа капитана 20 лет мусолила кожаное кресло, а потом тебе с этой кожи портмоне пошьют паки?
"мех с сиденья капитана"
я неделю назад экономом летел на S7 два полёта по 6 часов каждый, у меня жёпа до сих пор отнимается, а у них меха на капитанских креслах :(
Прикинь сколько они летают, я думаю мех на креслах им вполне можно простить
Признайся, хотел бы быть этим капитаном
Крутяг, безотходное производство. а из турбин можно мотор для лодки сделать
Ещё в них спрятаться можно
Только если израильское гражданство
Не желаете ли чемодан, пропуканый лично нашим лучшим пилотом во время плоского штопора? Уникальное предложение! Сумочка с чиркашами второго пилота, созданных им во время того же штопора!!! :-)))
И не смейте воротить нос! В эту ткань пускал пушкиши сам Абу Салил Иль-Пукиши
А сумочки из кожи кресла самого Ахмеда ибн Чиркаши!
Хорошо что из кожи самолётов, не пассажиров-нарушителей.
Кожа нарушителей пойдёт на барабаны. ))
Барабаны Страдивари))
Тоже вариант (-:
*элементов салона самолета)
Хотя я б посмотрел на чемоданы, сделанные из панелей корпуса самолета. Это уже такой бич вариант для летающих экономом будет, который если швырнут со всей силы, то ему ничего не будет
это пока что , провинившиеся пассажиры могут быть сурово наказаны
И управляются с 249 самолётами. В ИТ только чтобы лампочку вкрутить больше людей нужно.
компания пока не объявляла цены, а ведь это самое интересное)) стоят наверное как крыло самолета
если так , то кто это купит, по стилистике не вау
Мне больше интересно сколько людей оформят предзаказ
Симпатичные!
Цитата: "... мех с сиденья капитана и другое ... "
Что же у них там творится во время полета если капитаны на сидениях свой мех с жопы оставляют? :-)))
А про то что значит " и другое" даже подумать страшно!!! :-))))
Сидят видимо на терках, бедолаги
"Всего в штате Emirates 14 специалистов по техническому обслуживанию, которые устраняют повреждения в салоне самолётов."-небольшой штат по переработке у них
Ну такие вруши ))) Это ж сколько надо списать 380 и 777, чтобы хватило на пром. партию этих товаров?
вот как придумывается бизнес , авиакомпанией полетать не можешь допустим из-за ценовой политики , но рюкзачок купить сможешь
Своего рода утешительный подарок, на тебе частичку самолета, даже не просто частичка самолета а частичка кресла на котором сидел капитан самолета!
Один четыре восемь восемь -
Чемодан из кожи капитана мы не бросим!
А проходят ли они по размерам Победы? ))))
элементов салона самолёта.
людей.
шучу.
не элементов салона самолета.
торгуешь?
и какова же стоимость этих "няшных" сумочек
Мех с зада капитана.
Маркетинг на все 100%
А из фюзеляжа в Дубаи тоже будут что то делать? Ложки, вилки, тарелки. Из резиновых покрышек надувные шарики для увеличения объёма лёгких.
Победе нужно было так же новость про выпуск чемодана обставить)
Победа создает тренд по созданию мерча?