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Маша Цепелева

Авиакомпания Emirates выпустила чемоданы и другие аксессуары из переработанной кожи и элементов салона самолёта Статьи редакции

Например, кресла капитана и ремней безопасности.

Фото Emirates
  • В коллекции Aircrafted by Emirates есть чемоданы, рюкзаки, сумки, визитницы, косметички, ремни и обувь, рассказали в авиакомпании. Все вещи изготовлены вручную портными Emirates в Дубае, для каждого изделия можно заказать гравировку.
  • Для производства компания использовала текстиль и детали из Airbus А380 и Boeing 777: подголовники, натуральную кожу с кресел, ремни безопасности, мех с сиденья капитана и другое. Ткани очистили и продезинфицировали.
  • Всего в штате Emirates 14 специалистов по техническому обслуживанию, которые устраняют повреждения в салоне самолётов. Четверо из них занимаются только переработкой ткани и других материалов, оставшихся после этой работы.
  • Продажи аксессуаров начнутся в 2024 году, пока можно оформить предзаказ. Компания не объявляла цены. Деньги от продаж компания перечислит в свой благотворительный фонд.

#новости #emirates

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37 комментариев
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 Вася Пражкин

То есть толстая жопа капитана 20 лет мусолила кожаное кресло, а потом тебе с этой кожи портмоне пошьют паки?

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Anton Karmanov

"мех с сиденья капитана"

я неделю назад экономом летел на S7 два полёта по 6 часов каждый, у меня жёпа до сих пор отнимается, а у них меха на капитанских креслах :(

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Никита Мардюков

Прикинь сколько они летают, я думаю мех на креслах им вполне можно простить

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Никита Мардюков

Признайся, хотел бы быть этим капитаном

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Andrey Barkov

Крутяг, безотходное производство. а из турбин можно мотор для лодки сделать

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умный человек

Ещё в них спрятаться можно

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Кузьмич

Только если израильское гражданство

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Иван Иванов

Не желаете ли чемодан, пропуканый лично нашим лучшим пилотом во время плоского штопора? Уникальное предложение! Сумочка с чиркашами второго пилота, созданных им во время того же штопора!!! :-)))

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Дмитрий Иванов

И не смейте воротить нос! В эту ткань пускал пушкиши сам Абу Салил Иль-Пукиши

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Иван Иванов

А сумочки из кожи кресла самого Ахмеда ибн Чиркаши!

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Вадим Д.

Хорошо что из кожи самолётов, не пассажиров-нарушителей.

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S.Capusta

Кожа нарушителей пойдёт на барабаны. ))

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A-logica.ru

Барабаны Страдивари))

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Вадим Д.

Тоже вариант (-:

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Никита Мардюков

*элементов салона самолета)
Хотя я б посмотрел на чемоданы, сделанные из панелей корпуса самолета. Это уже такой бич вариант для летающих экономом будет, который если швырнут со всей силы, то ему ничего не будет

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Виктор Симонов

это пока что , провинившиеся пассажиры могут быть сурово наказаны

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Бинарный Ёж
Всего в штате Emirates 14 специалистов по техническому обслуживанию, которые устраняют повреждения в салоне самолётов.

И управляются с 249 самолётами. В ИТ только чтобы лампочку вкрутить больше людей нужно.

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Алексей Пугачевич

компания пока не объявляла цены, а ведь это самое интересное)) стоят наверное как крыло самолета

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Leonid Orshanskiy

если так , то кто это купит, по стилистике не вау

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Никита Мардюков

Мне больше интересно сколько людей оформят предзаказ

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Иван Серик

Симпатичные!

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Иван Иванов

Цитата: "... мех с сиденья капитана и другое ... "

Что же у них там творится во время полета если капитаны на сидениях свой мех с жопы оставляют? :-)))
А про то что значит " и другое" даже подумать страшно!!! :-))))

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Никита Мардюков

Сидят видимо на терках, бедолаги

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Дмитрий Духов

"Всего в штате Emirates 14 специалистов по техническому обслуживанию, которые устраняют повреждения в салоне самолётов."-небольшой штат по переработке у них

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Сергей Леопольдович

Ну такие вруши ))) Это ж сколько надо списать 380 и 777, чтобы хватило на пром. партию этих товаров?

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Виталий Баженов

вот как придумывается бизнес , авиакомпанией полетать не можешь допустим из-за ценовой политики , но рюкзачок купить сможешь

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Никита Мардюков

Своего рода утешительный подарок, на тебе частичку самолета, даже не просто частичка самолета а частичка кресла на котором сидел капитан самолета!

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь -
Чемодан из кожи капитана мы не бросим!

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Yoyo

А проходят ли они по размерам Победы? ))))

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Ovechkin
из переработанной кожи

элементов салона самолёта.
людей.
шучу.
не элементов салона самолета.

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Хозяин

торгуешь?

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Leonid Orshanskiy

и какова же стоимость этих "няшных" сумочек

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Лицо в толпе

Мех с зада капитана.

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Рубен

Маркетинг на все 100%

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Костя Лебедев

А из фюзеляжа в Дубаи тоже будут что то делать? Ложки, вилки, тарелки. Из резиновых покрышек надувные шарики для увеличения объёма лёгких.

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lakoros

Победе нужно было так же новость про выпуск чемодана обставить)

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Sanya

Победа создает тренд по созданию мерча?

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34 комментария
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