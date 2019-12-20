Эволюция QR-кода

Что хранится в чёрных квадратах и как их используют бренды.

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Первый QR-код появился в начале 90-х годов в Японии, его разработали в одном из подразделений Toyota. Сотрудники автоконцерна наклеивали QR-коды на запчасти автомобилей при транспортировке. Чтобы получить информацию о партии и принадлежности деталей, достаточно было отсканировать код специальным сканером. В отличие от обычного штрихкода, QR-код — двухмерный, он содержит больше информации.

Код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке и вмещает в себя три килобайта двоичного кода. В него можно поместить ссылку на сайт, номер телефона, географические координаты или текстовую информацию объёмом до 7 089 цифр или 4 296 букв — это около четырёх страниц текста.

В нулевых QR-код стал экспериментальным способом оплаты, но поначалу операция занимала слишком много времени — сканер считывал информацию целых 20 секунд. В 2003 году китайская компания Inspiry изобрела быстрый механизм считывания QR-кодов. Позже она же выпустила первый портативный сканер, а технология стала по-настоящему популярной.

В нулевых QR-код вышел за пределы Японии, о нём узнали в Китае и Южной Корее. Он появлялся на плакатах, рекламных буклетах, справочниках, товарных упаковках, журналах и газетах.

​Использование QR-кода на обложках журнала Time. Читатели сканировали код — обложка журнала оживала

Взрывной рост технологии пришёлся на период массового появления планшетов, коммуникаторов и смартфонов. Производители гаджетов научили камеры распознавать QR-коды, и технология стала распространяться во всем мире.

QR-код на крыше офиса Facebook ведёт на сайт fbco.de , где компания раньше размещала головоломки, шутки и другой развлекательный контент. Сейчас сайт не работает​

Китай и Япония

В Китае технология стала популярной вместе с появлением мессенджера WeChat. У каждого пользователя соцсети есть уникальный QR-код, а в приложение встроена программа-сканер. Владельцы аккаунта используют QR-коды для размещения в рекламе, поиска информации, обмена контактами, авторизации и регистрации в сервисах, подключения к Wi‑Fi в публичных местах — почти для любых действий.

Внутренняя платежная система соцсети WeChat Pay — один из самых популярных финансовых инструментов в Китае, где все транзакции происходят с помощью QR. Через систему пользователи совершают платежи и переводы на сумму около 2 млрд долларов ежегодно. Это примерно треть всех мобильных платежей в стране.

WeChat стал мощным инструментом маркетинга и монетизации для компаний: у каждого бренда в соцсети появилась своя публичная страница с индивидуальным QR-кодом. Жители быстро привыкли к технологии внутри экосистемы мессенджера — теперь QR-код в стране используют повсеместно.

Власти деревни Силиньшуй в провинции Хэбэй на севере Китая засадили одно из своих полей деревьями китайского можжевельника в форме QR-кода. Так власти хотели повысить привлекательность региона для туристов​

Технология хорошо прижилась и в социальной сфере.

Социальная акция, направленная на помощь пострадавшим от природных катаклизмов и взрывов на японских АЭС. Если вглядеться в код, то можно увидеть символы, связанные с медициной​

Есть прогнозы, что скоро даже на кладбищах Пекина QR-коды будут сообщать информацию об усопших.

США и Европа

Starbucks одной из первых заметила перспективную технологию и разработала на её основе программу лояльности. Компания разместила QR-коды в журналах, буклетах и на рекламных щитах. Пользователи могли отсканировать код и получить ссылку. Она вела на лендинг компании, где можно было узнать о ближайших кофейнях, оценить кофе, получить скидку или посмотреть видео о типах обжарки кофе.

Клиенты могли сканировать код, голосовать и делиться в социальных сетях своим любимым напитком

В США одним из пионеров направления стал PayPal: в 2015 году он приобрел сервис, который помогал совершать оплату с помощью QR-кодов. Чуть позже сообщество крупнейших предприятий розничной торговли США — Walmart, Best Buy, Kmart и 7-Eleven и другие — разработали собственную систему платежей с помощью QR-кодов Current C5.

Технологию активно развивали и западные соцсети. Например, Instagram запустил сервис Nametag — карточки, похожие на QR-код, работающие по тому же принципу. Владелец любого профиля мог создать такую карточку для быстрого перехода на страницу.

Затем QR начали использовать и в розничной торговле. Например, компании UGG и Sennheiser разработали возможность проверки оригинальности товара по QR-коду, который размещали внутри упаковки. При сканировании покупатель получал информацию о покупке и определял подлинность товара. Если товар поддельный, то покупатель мог вернуть его в магазин.

Россия

В России QR-коды переживают вторую волну популярности. Сначала они пришлись по душе только маркетологам и тем, кто увлекается технологиями. Их начали применять в рекламных кампаниях или в партизанском маркетинге, чтобы оставлять скрытые сообщения. Например, «Мегафон» обклеил QR-кодами всю Москву.

QR-код, с помощью которого горожане получали свежую газету в электронном виде​

Первая волна популярности быстро спала, потому что отсутствовали релевантные клиентские сценарии. QR-код считался устаревшим до того, как пришло понимание, что в нём можно хранить большие объёмы информации. Например, реквизиты счетов на оплату коммунальных услуг, штрафов и другое.

Технология быстро нашла применение в российских музеях — QR-код позволил вместить полную информацию об экспонатах. Посетителям не нужно искать историю картин или скульптур в интернете или покупать бумажный гид по музею.

Потребительские предпочтения сформировали запрос на использование технологии повсеместно. Многие российские банки и поставщики поняли, что клиентам удобно использовать коды при совершении операций, и начали внедрять функцию оплаты по QR в своих мобильных приложениях.

QR-коды снова стали актуальными, а их распространение – уже требованием рынка и неотъемлемой частью практически каждой покупки. Теперь законом предусмотрено, что он есть на каждом чеке, в магазинах, на авиа- и железнодорожных билетах. Чтобы защитить документ от подделки, им дополняют обычный штрих-код в билетах на пригородные поезда.

В ноябре 2019 года один из крупнейших банков страны – ВТБ – запустил оплату по QR в своём мобильном приложении. За первые недели работы сервиса клиенты совершили с помощью QR-кодов треть всех платежей за коммунальные услуги.

Оплата по QR-коду упрощает процесс платежа и даёт гарантию его правильного исполнения, экономит время и исключает ошибки при ручном вводе данных. В ВТБ этот сценарий стал востребован в начале года: тогда больше 40% клиентских отзывов содержали просьбу добавить функцию оплаты с помощью QR в «ВТБ-Онлайн». Сейчас сервис пользуется популярностью, поэтому в ближайшее время мы повысим качество считывания кодов и увеличим количество платежей, где возможна оплата с помощью кодов.

В мобильном приложении ВТБ доступно два сценария:

Оплата квитанции, которая содержит QR. Оплата покупок в магазинах и на сайтах через Систему быстрых платежей (СБП).

Первый сценарий самый востребованный: 90% операций — коммунальные платежи. Для оплаты нужно войти в приложение «ВТБ-Онлайн», нажать на кнопку «Оплата QR-кодом», отсканировать квитанцию. Если информация о деталях платежа есть в QR, она будет автоматически добавлена в нужные поля. Остаётся проверить правильность и подтвердить операцию.

Второй сценарий — новый для российских банков. В начале 2019 года Банк России запустил Систему быстрых платежей, а в октябре стала доступна оплата покупок через СБП с помощью QR-кода. Для совершения операции клиентам банка нужно открыть мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR-коду» и сканировать код на экране устройства продавца или с экрана монитора при покупке в интернет-магазине. Затем проверить правильность данных и подтвердить операцию.

Оплата фильма с помощью QR-кода на экране телевизора

Востребованность QR для оплаты покупок — результат популяризации безналичных платежей и появления таких сценариев оплаты, где неудобно, сложно или просто невозможно использовать карту. Например, в перспективе его использование открывает широкие возможности для покупок через приложение на телевизоре, игровые консоли или для сбора пожертвований.