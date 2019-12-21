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Маркетинг
Евгений Шуршиков
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Десять лучших креативных кампаний за 2019 год: призыв не летать от авиакомпании, фото «со звуком» от Coca-Cola и другие

Подборка кейсов от основателя агентств Most Creative Club и Most Interactive Евгения Шуршикова.

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В первой части своего обзора я взял пять примеров необычной, вдохновляющей или мотивирующей рекламы. Некоторым компаниям удалось увеличить свои продажи после запуска этих роликов.

The New York Times — «The Truth Is Worth It»

Droga5 сделали для The New York Times, пожалуй, лучшую из возможных кампаний в поддержку свободы слова.

Ролики серии начали выходить в конце 2018 года и продолжили в 2019 году. У самого популярного видео — 4,2 млн просмотров на YouTube.

Журналисты во всём мире всё чаще сталкиваются с угрозами насилия, тюремного заключения и даже санкционированных государством убийств. Но они продолжают искать правду и рассказывать о ней.

Каждый ролик рассказывает реальную историю о том, что стоит за набором букв в заголовке статьи.

Звуки и изображения, используемые в видео, были собраны журналистами во время расследований. Ролики создают захватывающие сюжеты со всей драматургией полного метра, но каким-то образом сжатого до хронометража рекламы.

Это впечатляет.

Nike — «Dream Crazier»

Возможно, в этом рекламном году ни у кого не было такой трудной задачи, как у Nike после их потрясающей кампании «Dream Crazy» c Колином Кэперником.

Ролик с игроком в американский футбол Колином Кэперником, Джеймсом Леброном и другими атлетами вышел в 2018 году.

«Dream Crazy» была удостоена практически всех наград индустрии и вне всяких сомнений стала знаковой кампанией для бренда.

В этом году разговор продолжила теннисистка Серена Уильямс. Она говорила о том, что близко ей как спортсменке: о двойных стандартах для спортсменок, когда речь заходит о проявлении эмоций и амбиций в мире большого спорта.

В отличие от работы 2018 года, где послание было очень общим и несколько размытым, у ролика 2019 года более чем прямое сообщение.

Gillette — «The Best Men Can Be»

В январе 2019 года Gillette взорвал мир рекламы своей кампанией, в которой призывал мужчин быть лучше.

Реклама, созданная агентством Grey New York, мгновенно стала вирусной, в результате чего бренд подвергся бомбардировке как похвалой, так и негативом.

Ролик призывает мужчин перестать объективировать женщин и издеваться над людьми различных возрастных категорий. Также в нем использовался креатив некоторых старых рекламных роликов бренда.

Сейчас у ролика на YouTube 33 млн просмотров

Кампания вызвала настоящий шок в отрасли и многие сразу же окрестили её катастрофой.

Ролик Gillette быстро стал вирусным настолько, что компания отменила траты на его продвижение — он и так был популярен. По данным MarketingWeek, компания потратила на продвижение во всём мире всего $104.

В июне 2019 бренд опубликовал данные, которые показывают, что с момента запуска рекламы 65% потребителей с большей вероятностью приобрели бы продукцию Gillette. Отличные показатели плюс к глубокому социальному посылу ролика.

KLM — «Fly Responsibly»

Ещё одна осознанная реклама 2019 года заслуживает внимания за неожиданный поворот. Голландская авиакомпания KLM запустила рекламную кампанию, в которой призывает людей летать меньше. Да-да, вы не ослышались.

Изменение климата занимает первые позиции в центре общественной и политической жизни, стоит взглянуть на «Зелёный новый курс» (Green New Deal), «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) или другие проекты.

Кампания «Fly Responsibly», созданная DDB Unlimited, побуждает путешественников и отрасль задуматься о влиянии полета на окружающую среду, описывая общую ответственность пассажиров и авиакомпаний за полёты.

Видео и открытое письмо от генерального директора Питера Элберса спрашивают: «Вам всегда нужно встречаться лицом к лицу?» и «Можете ли вы вместо этого сесть на поезд?».

Авиакомпания стремится решить сложную загадку для авиационной отрасли: как можно говорить о, возможно, самой большой социальной проблеме поколения, когда ваш продукт преумножает её?

Этой кампанией KLM заявила о себе как об авиакомпании, которая заботится об окружающей среде, тем самым заложив основу для того, чтобы считаться лидером в этом секторе.

Cadbury и Age UK — «Donate your Words»

Cadbury и Age UK запустили в сентябре 2019 социальную рекламу, направленную на борьбу с одиночеством пожилых людей.

Кампания была разработана в ответ на статистику Age UK, согласно которой, 1,4 млн пожилых людей открыто говорят о том, что страдают от одиночества, а 225 тысяч могут целую неделю не разговаривать ни с кем.

Cadbury совместно с креативным агентством VCCP создали серию эмоциональных рекламных роликов, призванных повысить осведомленность о кризисе одиночества, с которым сталкиваются пожилые люди.

Также бренд изменил упаковку своего шоколад Dairy Milk. Это позволило компании переводить по 30 пенсов от продажи каждого батончика в фонд Age UK.

По результатам кампании Cadbury и Age UK повысили свою узнаваемость, также у Cadbury значительно выросли оценки среди людей старше 65 лет после выхода первого рекламного ролика и запуска кампании.

А теперь перейдем ко второй части, где будет меньше социальной рекламы — пятерке из любимых всеми нами креативных креативов, ситуационных кампаний и нестандартных решений.

HBO и Bud Light — «Joust»

Можно любить или не любить «Игру престолов», но премьера финального сезона — событие мирового масштаба.

Шокирующий мэшап от HBO и производителя пива Bud Light установил новую планку для сотрудничества брендов — и каким-то образом собрал два ведущих агентства мира, Droga5 и Wieden + Kennedy.

Это просто изумительная реклама, которая использовала самую большую маркетинговую сцену в мире.

Halo Top — «Ice Cream for Adults»

Трудно представить себе кампанию 2019 года с лучшим комедийным копирайтом, эстетикой, формой, чем у этой бомбически холодной серии роликов для низкокалорийного мороженого Halo Top, которую разработало агентство 72andSunny.

«Ice Cream For Adults» — кампания, которая не потеряет своей актуальности в течение нескольких лет.

Тем печальнее для 72andSunny, что одна из самых знаменитых креативных режиссеров Джастина Армор (Justine Armour), выпустивших и эту рекламу, перешла в Grey New York, где стала их новым креативным директором.

IKEA — «IKEA Real Life Series»

Обычно IKEA предлагает с помощью своих товаров создать уникальное пространство в своем доме.

Но агентство Publicis Spain пошло в совершенно ином направлении со своей кампанией «Ikea Real Life Series», в которой огромный каталог бренда использовался, чтобы воссоздать знаменитые гостиные из культовых телешоу.

Используя компьютерное 3D-моделирование, агентство разработало интерьеры с мебелью из IKEA в стиле сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела».

На сайте IKEA картинки с воссозданными интерьерами не подписаны названиями сериалов. Ссылка на картинку со списком мебели

Мгновенный вирусный успех кампании вызвал рост числа представленных элементов почти на 50% (большинство из которых едва ли заинтересовали бы покупателей при других обстоятельствах).

Disneyland Paris — «The Little Duck»

Представьте себе рекламу тематического парка «Дисней». Скорее всего, вы представляете счастливые семьи в ушах Микки Мауса, исследующие достопримечательности, обнимающие случайную принцессу или Плутон.

Агентство BETC Paris оставило этот уставший шаблон в пыли с помощью рекламы «The Little Duck» с феноменальным сторителлингом, достойным имени Диснея.

Coca-Cola – «Try Not to Hear This»

И под занавес нестандартный ход от Coca-Cola.

Coca-Cola и агентство David сконцентрировали всю печатную и наружную кампанию на феномене использования одного чувства для активации другого.

В этом случае изображения открывающейся банки или шипящего напитка в стакане побуждают зрителя представить связанные с ним звуки, сопровождаемые легкомысленным слоганом «Постарайтесь не слышать этого».

В эпоху, когда брендинг аудио является одной из самых горячих тенденций в маркетинговой индустрии, Coca-Cola показала, что лучшему из такого брендинга даже не нужно издавать звук.

#креатив #итоги2019

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1 комментарий
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Алексей Дзюба

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Читаем, и находим, что этот тот самый маркетинговый булшит, которым нас обычнопичкают

Ace Metrix, an advertising analytics firm, conducted a study and came up with similar results:

65% of viewers indicated the Gillette ad made them more/much more likely to purchase from the brand.
66% rated the message to be the single best thing about the ad.

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