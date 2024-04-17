Производство дорожает, российское ПО — в разработке: создатель «Смешариков» — о ситуации на рынке анимационных проектов Статьи редакции
Конспект интервью главы группы компаний «Рики» Юлии Немчиной для «Ъ».
Про отрасль в целом
- На апрель 2024 года в российской индустрии анимации работает около 80 компаний, в которых заняты примерно 5000 человек. Согласно некоторым исследованиям, рынок ежегодно прирастает на 15% и к 2030 году должен составить 38-39 млрд рублей.
- В год студии выпускают в совокупности 150 часов анимации. В 2023 году около 30 часов пришлось на проекты «Рики».
- По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка ООО «Продюсерский центр "Рики"» составила 549,3 млн рублей, а чистая прибыль — 86,6 млн рублей. ООО «СКА "Петербург"» выручило 498,1 млн рублей и получило 72,4 млн прибыли. АО «Аэроплан» — 352,2 млн и 186 млн соответственно.
- Больше 50% выручки группы пришлось на «Смешариков», «Фиксиков» и «Малышариков». По словам Немчиной, объём международной выручки и поступлений с «YouTube-направления» немного снизился, но зато удалось оптимизировать расходы на производство, маркетинг и рекламу. Как — не уточняется.
Про работу на фоне санкций
- Производство анимационных проектов, «если обобщить», подорожало на 10-15%. Стоимость одной минуты 3D-анимации может доходить до 1 млн рублей, а 2D-проекта — до 600 тысяч рублей.
- Участники анимационной отрасли заняты в разработке российского ПО для производства анимации, которое должно заменить зарубежное. Ключевой разработчик — студия «Воронеж». В 2023 году она вместе с Фондом развития информтехнологий вложила 132,3 млн рублей в создание собственного графического редактора. В «Рики» будут его использовать.
- В российский кинопрокат всё ещё выходят зарубежные мультфильмы, но Немчина не видит причин бояться конкуренции: российские аниматоры могут изучить, что делают иностранные коллеги по цеху и как на это реагирует местная публика.
Про доступ к внешним рынкам
- Количество международных сделок «Рики» по-прежнему «незначительно» сокращается, но по международной выручке группа остаётся «на плаву», а 99% старых контрактов продолжают действовать.
- В 2023 году группа выпустила 16 релизов за рубежом: в Испании, Турции, Румынии, Болгарии, Бразилии, Монголии, Вьетнаме, Южной Корее и ряде стран на Ближнем Востоке. Они обеспечили примерно 10% от $17,6 млн, которые российские фильмы собрали в зарубежном прокате за год.
- Группа также расширила сотрудничество с партнёрами из Китая, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. «Фиксики» нашли китайского инвестиционного партнёра и дистрибьютора Jetsen Huashi, так что уже в 2024 году локализованный мультсериал должен выйти в Китае. Там же уже показывают «ДиноСити».
- MBC Group, работающая с Ближним Востоком и Северной Америкой, купила эксклюзивные права на показ «Фиксиков» на одном детском канале и крупной арабской платформе. А «Бодо Бородо» заручился поддержкой дистрибьютора в Корее.
- Показы «Тима и Тома» ещё в 2023 году начались в США, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике и Центральной Америке. В Италии проект занял четвёртое место в рейтинге телеканала DeAJunior.
- В Великобритании, Испании и Чехии в 2024 году должен состояться прокат «Финника». Группа надеется, что выручка от проката будет сопоставима с показателями 2023 года.
Про сторонние проекты в офлайне и ритейле
- В 2023 году «Рики» запустила линейки одежды в партнёрстве с российскими производителями и брендами, среди которых «Два мяча» и Befree. Была также лимитированная коллекция в коллаборации с дизайнером Игорем Чапуриным на Lamoda.
- Почти 80% «лимитки» в Befree раскупили за первые три недели, говорит Немчина. По её словам, «спрос аудитории превысил предложение». Danone, производящий линейку молочных продуктов со «Смешариками», тоже остался «доволен результатами». «План был перевыполнен на 15%», — говорит глава группы.
- В 2023 году юбилей был у «Смешариков», в 2025 году будет у «Фиксиков». К нему тоже подготовят маркетинговые запуски — на рынке одежды и в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса.
- Запуск музыкального лейбла оказался «экономически успешным» — за 2023 год компания подписала 15 новых артистов. Конкуренции она не боится, потому что за 20 лет успела «заслужить признание аудитории».
- В планах также развивать спортивное направление — группа уже ведёт переговоры с российскими футбольными клубами. И была бы не против построить свой парк аттракционов, но для этого необходима поддержка государства и частных партнёров.
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Крутые ребята -)
Это действительно прекрасный продукт. С ужасом жду, когда к ним придут сторонники «разговоров о важном» с псевдопатриотичным контекстом
потихоньку обрабатывают
https://obshchayagazeta.eu/ru/news/125752
В школах новые ветераны уже рассказывают, как родину любить, так что это вообще не счет
Стоимость одной минуты 3D-анимации может доходить до 1 млн рублей- мда ,а теперь посчитаем полноценный мульт на полтора часа сколько стоит
90 млн + постпродакшен и маркетинг?
Это шок просто. Я и близко не думал, что это настолько дорого
Обожаю смешариков ❤🤗
На самом деле очень это очень филосовское кино 🙄
Раньше было лучше...
+
Смотрел их еще 15 лет назад со своими мелкими братьями. Столько времени прошло, а иногда могу посмотреть пару серий
Верните 2D анимацию! Цены не было этим мультикам. Очень крутые темы в каждой серии: отдельно для детей, второй слой мысли - для взрослых.
вообще илья попов в книге, откуда мы брали отрывок, рассказывал, что 3D решили использовать, когда первый канал предложил рики занять слот диснея — с условием, что новый контент будет отличаться от того, который крутили на стс. так что ребят можно понять...
ну и справедливости ради: 2D все-таки уже вернули — для перезапуска, который стартовал в 2020 году <3
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Чтобы вы понимали... Юлия Немчина - это бухгалтерша, которая дослужилась до Гендира. До этого был странный чел Марк Завадский, буквально человек с улицы, которого по блату пристроил Греф, т.к. Марк развивал экосистему Сбер и за год ее полностью развалил. Проблема c Riki, что это случайно выстреливший проект, а его топы мало себе осознают текущие рыночные условия и не ориентируются в своем бизнесе.
Сколько? Я бы в жизни не подумал, что анимации столько могут стоить. Подождите, а когда говорят, что мульт в прокате побил все рекорды, это же какая выручка получается???!
Да вот только там и близко нет никакого аналога тунбума или хотя бы мохо в планах, всё только про 3д. Что могут среднестатистические аниматоры без адекватного софта, сидящие на опенсурсе, можно видеть по нашумевшему (где-то) «Невскому» от Моревны.
анимация нынче дорогая , но если подумать сколько людей задействовано в этом процессе и сколько труда вложено , то в целом объяснимо