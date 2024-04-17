«Слишком притчевые, хулиганские и русские»: как «Смешарики» с «логикой Винни-Пуха» выходили в Китай, Германию и

Почему стали «Кикориками», чем не угодили немцам и чего лишились из-за кризиса 2008 года — в отрывке из книги «Смешарики: история культовой Вселенной», выпущенной издательством «Бомбора».