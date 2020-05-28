Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Лиана Липанова
552

У «Ведомостей» появился новый покупатель — основатель «ФедералПресс» Иван Еремин Материал редакции

Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки.

4 комментария
В закладки

Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщает газета со ссылкой на три источника, близких к разных сторонам.

Покупателями 100% акций АО «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты) станет АО «Саппорт», которую контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки.

До закрытия сделки газета принадлежит «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Воронов подтвердил изданию, что сделка практически закрыта: «Осталась пара технических моментов. Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».

По словам одного из источников газеты, близкого к прежним владельцам, управляющим партнёром при покупке «Ведомостей» стал Еремин.

Сам Еремин на вопросы газеты ответил, что «пока нет предмета для ответа». Зятьков предложил «Ведомостям» дождаться официального объявления о сделке, а Кудрявцев отказался от комментариев.

О предстоящей сделке по продаже «Ведомостей» стало известно в марте 2020 года. Предварительно покупателями были названы Зятьков и Голубович. В конце марта в издании сменился главный редактор — исполняющим его обязанности вместо Ильи Булавинова по предложению новых владельцев стал сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров.

23 апреля 2020 года редакция «Ведомостей» опубликовала на сайте газеты письмо, в котором обвинила Шмарова в изменении политики издания, которая «приводит к деградации качественного СМИ». Тогда же Голубович предупредил о возможном выходе из сделки на фоне конфликта в редакции и финансовых проблем.

Что случилось с «Ведомостями»: вкратце о долге…
Главное из расследования «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.
vc.ru

#новость #ведомости

Лиана Липанова
+18 375
2
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 130487, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 21:25:29 +0300", "is_special": false }
SEO
Антикейс: как уничтожить результат двухлетней работы по SEO за один день
Три года назад вышла публикация Якова Когана про прыщавую девочку, которая погубит весь ваш маркетинг. В тот момент…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Антон

3

Очередной прикремлевский 

Ответить

Иван Касаткин

0

Не чокаясь.

Ответить

Alexander Marfitsin

0

Хрен редьки не слаще 

Ответить

alex twit

0

как сообщила газета "Ведомости" , принадлежащая семье Ивана Еремина

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Пандемия как катализатор процессов в сфере Future Retail
2020 год в мире стал переломным, пандемия нового вида коронавируса заставила пересмотреть практически все: от образа жи…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Краудфандинг – это способ привлечь внимание неравнодушных людей к решению важных проблем»
Непримиримый борец с несанкционированными свалками и лесовод-любитель Иван Санжаров собрал на Boomstarter 101 000 рубле…
0
Talkbank
Подписан
Отписаться
Как бизнесу начать сотрудничать с самозанятами: решение от финтех-компании TalkBank
До появления налогового режима для самозанятых компания платила НДФЛ 13% и страховые взносы на вознаграждение подрядчик…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Наумов
за день
У них видимо 454 000 000 рублей на облака не нашлось
Первый пилотируемый запуск SpaceX перенесли из-за погоды
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Pixel Lens

Как бесплатно продвигать бизнес…

Sergei Timofeyev

Nissan прекратит производство…

Michael Shultz

Xiaomi представила флагманский…

Nikita Kolmogorov

Обновленный список из…

Pixel Lens

Как бесплатно продвигать бизнес…

Nikita Kolmogorov

Обновленный список из…

Fernando Lopez

Make Comic Sans great again

Андрей Фролов

Как бесплатно продвигать бизнес…

Денис Колокольцев

Nissan прекратит производство…

Mark

«Вкусвилл» вышел за пределы…

Александр Крофт

В «Тинькофф Инвестициях» не…

Mark

«Вкусвилл» вышел за пределы…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Дмитрий Струков

Как я открыл роллердром с…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Denis Bystruev

«Сейчас все хотят запустить…

Павел Генералов

«Давайте поможем зелёному…

Egor Gorev

Обновленный список из…

tema 1

Как я открыл роллердром с…

Сергей Михельсон

Дудь, ретроградный Меркурий и…