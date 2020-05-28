Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки.
Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщает газета со ссылкой на три источника, близких к разных сторонам.
Покупателями 100% акций АО «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты) станет АО «Саппорт», которую контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки.
До закрытия сделки газета принадлежит «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Воронов подтвердил изданию, что сделка практически закрыта: «Осталась пара технических моментов. Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
По словам одного из источников газеты, близкого к прежним владельцам, управляющим партнёром при покупке «Ведомостей» стал Еремин.
Сам Еремин на вопросы газеты ответил, что «пока нет предмета для ответа». Зятьков предложил «Ведомостям» дождаться официального объявления о сделке, а Кудрявцев отказался от комментариев.
О предстоящей сделке по продаже «Ведомостей» стало известно в марте 2020 года. Предварительно покупателями были названы Зятьков и Голубович. В конце марта в издании сменился главный редактор — исполняющим его обязанности вместо Ильи Булавинова по предложению новых владельцев стал сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров.
23 апреля 2020 года редакция «Ведомостей» опубликовала на сайте газеты письмо, в котором обвинила Шмарова в изменении политики издания, которая «приводит к деградации качественного СМИ». Тогда же Голубович предупредил о возможном выходе из сделки на фоне конфликта в редакции и финансовых проблем.
Блоги компаний
Показать еще