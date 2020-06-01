Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Галина Мубаракшина
907

Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова и.о. главреда — против его назначения выступала редакция Материал редакции

Шмаров вмешивается в редакционную политику издания, подрывая доверие его читателей, заявляли сотрудники.

  • Андрей Шмаров продолжит управлять «Ведомостями» в качестве и.о. главного редактора, пишет газета со ссылкой на нового владельца издания Ивана Еремина.
  • Шмаров останется на посту как минимум до созыва нового совета директоров издания — на это потребуется не меньше месяца, уточнил Еремин. Совет директоров утверждает главного редактора.
  • Новый владелец издания надеется, что редакция урегулирует конфликт со Шмаровым, пишет газета. Еремин заявил, что уважает его профессиональные качества.
  • «Ведомости» сменили владельца 29 мая 2020 года — издатель газеты, АО «Бизнес Ньюс Медиа», стало принадлежать АО «Саппорт», которое контролирует основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
  • Андрей Шмаров был назначен и.о. главного редактора «Ведомостей» 24 марта. Контракт издания с его предшественником Ильёй Булавиновым истёк 24 апреля.
  • Редакция выступила против назначения Шмарова. Сотрудники издания заявляли, что он нарушает редакционную политику и подрывает доверие читателей, меняя заголовки статей и снимая их с публикации без оснований.

#новость #ведомости

Галина Мубаракшина
+8105
1
5
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 131243, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Jun 2020 19:04:17 +0300", "is_special": false }
Лаборатория качества
Уходим в online: как в «коронавирусной» спешке защитить себя от возможных потерь
Команда разработчиков Microsoft каждый месяц допускает 30 тысяч ошибок в коде, а ведь ее системами пользуются…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Амина Эрболатова

8

Долой Шмарова.

Ответить

Антон

3

Редакция теперь похоже соснет.

Ответить

Александр Макаров

Антон
3

Может не сейчас, но в перспективе точно.

Ответить

Laugh Radiant

2

Откопали стюардессу

Ответить

alex twit

1

Шмара продолжит управлять «Ведомостями» в качестве и.о. главной шлюшки Игорька-колбаски

Ответить

AL AL

1

«После общения с Ерёминым мы немного в шоке. Пошли даже разговоры, что Зятьков-то был еще ничего", — замечает один из сотрудников «Ведомостей».
cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n2/piar-kontrakty-eto-normalno-novyj-vladelec-vedomostej-poobshhalsya-s-redakciej/

«Пиар-контракты — это нормально». Новый владелец…
«Ведомости» должны быть чисто деловым СМИ, «а не высказывать своё мнение на страницах», заявил…
openmedia.io
Ответить

Arthur Niazyan

AL
0

Уже далеко не первое достойное СМИ унасекомивают таким способом.

Ответить

Skyliner777

–1

Коллектив Ведомостей, а не пора ли уйти полным составом. Сделать рассылку всем подписчикам и на запилить колхозный сайт и работать на себя??? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Сбербанк 500 Startups
Подписан
Отписаться
Время адаптироваться и время помогать
Какие решения для бизнеса приготовили выпускники Акселератора Сбербанка и 500 Startups
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Learn Better: добавь смысла, найди связи и осознай ценность
Продолжаем рассказывать, что читаем и вам рекомендуем. В 2017 году Business Insider признал книгу Ульриха Бозера «Learn…
1
ProductStar
Подписан
Отписаться
Как стать продакт-менеджером?
Так ли просто найти первую работу в этой сфере? Какими знаниями нужно обладать, как правильно составить резюме и чего ж…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
> защиту от подключения платных подписок Умиляет эта их доброта :)
«Мегафон» запустил авторский тариф в партнёрстве с блогером Wylsacom
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Слава Вячеславов

Покупка и возврат авиабилетов…

Евгений Черепанов

Как Ozon решает проблемы…

Роман Александров

Беда России — финансовая…

Анон Плиз

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

RUVDS

Как я сэкономил 20 тысяч рублей…

Анон Плиз

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

Кирилл Казаков

Какая платформа для создания…

Arthur Niazyan

Новый владелец «Ведомостей…

Алексей Карпов

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Евгений Плужников

«Тинькофф» предложил новым…

Евгений Давыдов

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

Evgeny Boyko

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

Алексей Карпов

Дмитрий Песков: 1 июля будет…

Murad Kakabaev

Почему мобильное приложение на…

Евгений Черепанов

Предсказания от ИИ: турецкий…

Иван Иванов

Госдума приняла закон о выдаче…

Nikolai O

Ваш домен — это ваш актив, не…

Vl Al

С 1 июля Patreon начнёт брать с…

МегаФон

«Мегафон» запустил авторский…

Vladimir Butov

Эвакуация из Таиланда в Россию…