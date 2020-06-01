Шмаров вмешивается в редакционную политику издания, подрывая доверие его читателей, заявляли сотрудники.
- Андрей Шмаров продолжит управлять «Ведомостями» в качестве и.о. главного редактора, пишет газета со ссылкой на нового владельца издания Ивана Еремина.
- Шмаров останется на посту как минимум до созыва нового совета директоров издания — на это потребуется не меньше месяца, уточнил Еремин. Совет директоров утверждает главного редактора.
- Новый владелец издания надеется, что редакция урегулирует конфликт со Шмаровым, пишет газета. Еремин заявил, что уважает его профессиональные качества.
- «Ведомости» сменили владельца 29 мая 2020 года — издатель газеты, АО «Бизнес Ньюс Медиа», стало принадлежать АО «Саппорт», которое контролирует основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
- Андрей Шмаров был назначен и.о. главного редактора «Ведомостей» 24 марта. Контракт издания с его предшественником Ильёй Булавиновым истёк 24 апреля.
- Редакция выступила против назначения Шмарова. Сотрудники издания заявляли, что он нарушает редакционную политику и подрывает доверие читателей, меняя заголовки статей и снимая их с публикации без оснований.
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Амина Эрболатова
Долой Шмарова.
Антон
Редакция теперь похоже соснет.
Александр МакаровАнтон
Может не сейчас, но в перспективе точно.
Laugh Radiant
Откопали стюардессу
alex twit
Шмара продолжит управлять «Ведомостями» в качестве и.о. главной шлюшки Игорька-колбаски
AL AL
«После общения с Ерёминым мы немного в шоке. Пошли даже разговоры, что Зятьков-то был еще ничего", — замечает один из сотрудников «Ведомостей».
cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/n2/piar-kontrakty-eto-normalno-novyj-vladelec-vedomostej-poobshhalsya-s-redakciej/
Arthur NiazyanAL
Уже далеко не первое достойное СМИ унасекомивают таким способом.
Skyliner777
Коллектив Ведомостей, а не пора ли уйти полным составом. Сделать рассылку всем подписчикам и на запилить колхозный сайт и работать на себя???