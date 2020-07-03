Создатели студий «Либо/Либо», «Подкастерская», Brainstorm.fm и авторы подкастов «Завтракаст» и «Это провал» — о том, какие темы могут заинтересовать слушателей.

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Большинство россиян, по данным «Яндекс.Музыки», слушают подкасты о технологиях и ИT, саморазвитии, кино, иностранных языках и лайфстайле. Но, по мнению игроков рынка, аудитории не хватает узких тем, например, о жизни в деревне, настольной игре или футбольном клубе.

Они советуют обратить внимание на темы, которые интересны автору, потому что слушатели ценят искренность и выбирают подкасты по тому же принципу, что и друзей: ищут совпадение взглядов и интересов. Создатели популярных подкастов рассказали vc.ru, как развивается российский рынок, какие жанры и форматы могут заинтересовать слушателей и почему.

Запись выпуска подкаста Instagram « Полки

Каких подкастов нет в России

Основатель студии «Подкастерская» Лев Пикалёв уверен, что в России мало и подкастов, и слушателей. Поэтому занятых ниш нет — можно создавать проекты в любой тематике.

Многие живут с ощущением, что всё уже написано, изобретено, создано. Но это не так. И пока у нас нет подкастов про условные настольную игру или выращивание баклажанов — на рынке всё очень плохо. Когда люди начнут делать узкоаудиторные подкасты, можно будет сказать, что рынок набирает популярность. Когда обычный человек сможет найти подкаст по своим интересам и почувствовать себя частью сообщества. Лев Пикалёв основатель студии «Подкастерская»

Пикалёв проводит параллель с YouTube: там есть десятки узконаправленных каналов, например, влогов про жизнь людей, которые переехали из города в деревню, разборов двигателей внутреннего сгорания. Такая тенденция говорит о большом проникновении материала: люди готовы его создавать и потреблять, — рассуждает он.

Весной 2020 года вышло исследование на тему слушания подкастов в США. За последний год их аудитория выросла на 16% и превысила 100 млн человек. Основательница студии «Либо/Либо» Лика Кремер считает, что в России не более 5 млн слушателей, потому у рынка есть потенциал для роста в 20 раз.

Ощущение, что есть подкасты обо всём на свете, — обманчиво, потому что наверняка есть любители собак с обрезанными хвостиками или владельцы старых машин, для которых пока не сделали подкасты. Именно потому что люди пока не привыкли к такому формату, подкасты не вошли в их рутину. Лика Кремер основательница студии «Либо/Либо»

Кремер считает, что русскоязычному рынку не хватает популярных новостных подкастов, как, например, американский The Daily издания The New York Times. Это самый популярный в мире подкаст, по данным отраслевой аналитической компании Podtrac.

«Каждый день его слушают 2 млн человек, это утренний ритуал для существенной части аудитории. Успех The Daily пока никто не повторил, и я уверена, что ежедневные новостные подкасты будут набирать популярность», — говорит Кремер.

Она приводит ещё один пример — The Joe Rogan Experience, подкаст, в котором актёр, телеведущий и мастер боевых искусств беседует с гостями о новостях, политике, юморе. В 2020 году Spotify купила этот подкаст для эксклюзивного выхода в стриминговом сервисе. The Wall Street Journal оценивает сделку в $100 млн.

«В России нет ни одного подкаста, сравнимого по размеру аудитории и дохода с The Joe Rogan Experience, поэтому всё, что мы сейчас делаем, — нишевые вещи», — говорит основательница студии «Либо/Либо».

Сооснователь студии Brainstorm.fm Константин Колосков считает, что русскоязычным подкастам не хватает аудиодневников, документальных историй, журналистских зарисовок, таких тем, как философия и религия.

«А ещё не особо раскручен fiction — художественные подкасты, их на своих плечах тащат SoundStream и “Стереотеатр”», — рассказывает Колосков.

Когда мне захотелось побольше узнать про футбольный клуб Arsenal, я начала искать подкасты на эту тему. И на английском языке мне выпало более 10 подкастов (не одноразовых выпусков) про этот клуб, а на русском языке нашла всего около 10 в общем про футбол. Поэтому простор для творчества просто невиданный. Кристина Вазовски автор подкастов «Это провал», «Кристина, добрый день!», «Извини, что голосовым», «К тебе или ко мне?» и Am I Ghana Die

Что слушают россияне

Пока в русскоязычном сегменте более популярны разговорные подкасты, — рассказали Пикалёв, Кремер и автор подкаста «Завтракаст» Тимур Сейфельмлюков. Нарративных, где есть какой-то сюжет, например, подкаст «Трасса 161» в жанре true crime, значительно меньше. И их аудитория тоже небольшая.

Кремер связывает это с отсутствующей культурой слушания репортажей и расследований по радио. Наибольшая часть аудитории слушает в фоновом режиме, а разговорные подкасты лучше подходят к этому способу потребления.

Разговорные подкасты быстрее наращивают аудиторию. Но в нарративных лучше раскрывается настоящая журналистика, жанр позволяет по-новому рассказать о какой-нибудь серьёзной истории. Конечно, разговорные подкасты легче в производстве и приносят быстрый успех, но в нарративных есть элемент челленджа, это более интересная задача и высокая планка. Лика Кремер основательница студии «Либо/Либо»

Тематически Кремер выделяет пять наиболее популярных видов подкастов как во всём мире, так и в России:

Подкасты, в которых рассказывают или обсуждаю новости и то, как они повлияют на каждого человека.

О сексе, потому что, несмотря на просветительскую деятельность, это всё ещё табуированная тема.



О кино, потому что после просмотра многим хочется обсудить фильм или сериал, а люди часто слушают подкасты от одиночества, им не с кем поговорить о том, что их волнует. Так подкасты становятся некими воображаемыми друзьями.

Стендап-подкасты.



О технологиях. Люди, которые интересуются технологиями, чаще первыми осваивают новые способы медиапотребления, поэтому их очень много среди аудитории подкастов.

По наблюдениям Сейфельмлюкова, в России, в отличие от США, очень востребованы жанры, связанные с психологией. В них рассказывают о том, как жить, сделать себя лучше и воспитывать детей.

Это связано с тем, что в России не развита культура обращения к психологу и в целом обследования своего ментального здоровья. И поскольку любые психологические отклонения стигматизированы, люди идут к кому угодно, только не к специалисту. И нередко в авторах подкастов они находят собеседников, к чьим советам им хочется прислушиваться. Тимур Сейфельмлюков автор подкаста «Завтракаст»

Колосков отмечает зарождение подкастов-реакций, где профессионалы высказываются о событиях в индустрии их экспертизы. Например, «Продажные Блоггеры».

В скором времени Колосков прогнозирует появление подкастов в формате «Голого землекопа», где биолог и журналист Илья Колмановский рассказывает о научных открытиях. Этот формат распространится на другие сферы — экономику, историю, маркетинг.

Как аудитория выбирает, что слушать

Подкасты — это про искренность, а не про то, чтобы делать продукт по какому-то алгоритму, уверен Пикалёв. Люди слушают тех, кто им интересен как личность, с кем у них резонирует внутри.

Подкаст похож на личное общение, но немного односторонне. Люди, которые вас слушают, вставляют наушники и впускают вас к себе в голову, это достаточно интимная история. Многие слушатели воспринимают подкасты как беседы, чувствуют себя участником событий. Гриша Пророков, автор подкаста Blitz and Chips, часто говорит, что подкасты — это про парасоциальность: отношения слушателя с автором похожи на дружбу, но одностороннюю. Потребитель контента думает, что хорошо знает автора, но на самом деле они не знакомы. Лев Пикалёв основатель студии «Подкастерская»

Поэтому, по мнению Пикалёва, мы выбираем, кого слушать так же, как и тех, с кем хотели бы дружить. И чтобы делать подкасты, необязательно обладать какими-то определёнными качествами — одни ищут для дружбы отзывчивых людей, другим интересны начитанные, третьим — резкие и категоричные.

Сейфельмлюков делит подкасты на три категории по тому, как их воспринимают:

Слушают ради ведущих. Пользователям не так важно, на какие темы рассуждают авторы, главное — их харизма и личность. Сейфельмлюков приводит в пример подкаст «Отвратительные мужики» и свой «Завтракаст».

Слушают ради контента. В этом случае аудитории интересны не люди, которые стоят за подкастом, а тема и инсайты. Ведущие, как правило, не отличаются харизмой, и если их заменить, аудитория не уйдёт, потому что пришла за контентом.

Ради контента и ведущих. «Например, The Big Beard Theory слушают из-за тем, которые там поднимают, но и ведущие тоже интересны. И если их заменить, часть аудитории уйдёт», — объясняет Сейфельмлюков.

Какие темы не подходят для подкастов

Кремер уверена, что любую историю можно обернуть в аудиоформат, если уметь интересно рассказывать и работать в долгую, потому что на подкастах быстро не заработаешь.

Когда в студию «Либо/Либо» приходят питчить идеи, авторов спрашивают, почему они хотят делать именно подкасты, а не текст или видео, есть ли у них какой-то особенный способ передавать продукт через аудио.

Важная часть американского подкаста Serial — звонки в тюрьму журналистки Сары Кёнинг главному герою подкаста Аднану Сайеду. Всё расследование связано с аудио: запись допросов, следственных экспериментов, свидетельств очевидцев. И этот эффект подслушивания с той степенью откровенности и честности возможен только в подкасте. Правильный ответ на вопрос, почему вы хотите делать подкаст: не потому, что это проще и дешевле, а потому что понимаете, как интересно рассказать историю. Лика Кремер основательница студии «Либо/Либо»

Колосков считает, что автору важно понимать, какой из форматов наиболее полно раскроет то, что хочется донести аудитории. Например, в подкастах не очень хорошо работают цифры и масштабы.

Если ты рассказываешь о фабрике, где трудятся тысячи людей, хватит одного кадра, чтобы показать масштаб. А если ты в аудио скажешь «ого, да тут тысячи людей», всем будет плевать.

Константин Колосков cооснователь студии Brainstorm.fm

Сейфельмлюков считает, что можно записывать подкасты о чём угодно, если хватит харизмы и креативности. Даже об интерьере, хотя может показаться, что материалы на эту тему необходимо смотреть, а не слушать. В iTunes есть функция показывать картинки пользователям, пока идёт подскаст, отмечает Сейфельмлюков.