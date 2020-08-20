Это не только способ заработать, но и возможность продвигать контент, который, к примеру, не вписывается в формат и правила YouTube.

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Летом 2020 года о создании своих стриминговых платформ независимо друг от друга заявили две продакшн-студии: американская Corridor и российская Red Pepper Film.

Corridor специализируется на юмористических короткометражках и влоге о жизни студии.

Один из популярных роликов Corridor. На YouTube-каналы команды подписано около 15 млн человек

Red Pepper Film прежде занималась рекламой, но теперь снимает фильмы, сериалы и проводит международный фестиваль независимого кино Unknown Film Festival.

Короткометражка от Red Pepper Film для бренда «Дядя Ваня»

Несмотря на разницу концепций, обе студии создают свои площадки, чтобы не зависеть от правил YouTube, кинопродюсеров и существующих стриминговых сервисов.

Свобода от продюсеров

Первая проблема, о которой говорят обе студии, — зависимость от продюсеров на съёмках фильмов и сериалов.

Анонсируя свою платформу, Corridor посетовала, что для крупнобюджетных проектов нужен продюсер (команда снимала сериал для YouTube Red). Но этом случае мнение автора идеи часто не учитывают, и производство строится на том, как заработать деньги.

Red Pepper Film думает так же: российские киностудии предлагают компании снять большой сериал, но сразу называют тему и показывают почти готовый сценарий, не давая возможности определить идею, хронометраж и другие детали проекта.

Эти студии не желают, чтобы им диктовали, каких актёров нанимать или как выстраивать график съёмок. Свой стриминговый сервис сделает их независимыми.

Corridor хочет превратить в продюсеров зрителей. Для этого компания выдаёт подписчикам продюсерские баллы. Каждый сможет потратить их на поддержку понравившегося шоу, если хочет, чтобы оно выходило чаще.

Пока баллы потратить нельзя, потому что сервис в бете. Подписчик получает по два балла раз в месяц, когда обновляется подписка

Для Red Pepper Film свой стриминг — возможность оттолкнуться не от вкусов зрителей, на которые обычно опираются продюсеры, а от идей и тем, на которые хотят говорить сами режиссёры.

На YouTube не заработать

Отчисления YouTube авторам различаются в зависимости от страны. Чтобы получить $13,5 тысяч на российской версии площадки, нужно 30 млн просмотров, оценил сооснователь Red Pepper Film Данил Голованов. В случае с авторским кино придётся также вкладываться рекламу. Заработать таким образом весьма сложно, считает Голованов.

Red Pepper Film планирует работать по подписке — $1 в месяц. Понравившийся контент можно будет поддержать донатом. Прибыль разделят пополам автор видео и платформа.

Цена подписки на Corridor Digital — $3,99 в месяц или $39,99 в год. По оценке студии, один пользователь стриминговой площадки принесёт ей столько же, сколько 4000 просмотров на YouTube.

Контент для YouTube подчиняется правилам сервиса

YouTube — экосистема со своей экономикой, отмечает Corridor. Платформа отличается от телевидения, но у неё свои правила и условности, которые приходится учитывать авторам. Всё, что Corridor выпускает на YouTube, должно подходить под аудиторию YouTube.

Сооснователь Red Pepper Film верит, что пользователям нужна альтернатива, где материалы будут качественнее. «В трендах сервиса по всему миру сплошной треш, и все это признают, — говорит он. — Из этого следует, что тренды YouTube не работают».

Corridor надеется, что собственная платформа позволит выпускать передачи в тех форматах, которые не подходили YouTube. Red Pepper Film поможет авторам независимого кино, которому обычно сложно попасть в крупные сервисы.

Сколько стоит запуск

Чтобы запустить свой стриминг нужно создать платформу и наполнить её контентом. По оценке Голованова, бюджетный сервис обойдётся в $1 млн. Red Pepper Film планирует привлечь от $2 до $5 млн инвестиций, чтобы спродюсировать несколько оригинальных сериалов к моменту запуска площадки.

У студии уже есть потенциальная библиотека из 2000 видео, поделился Голованов. Это проекты участников Unknown Film Festival, сериалы и фильмы производства Red Pepper Film, клипы артистов, с которыми общается студия.