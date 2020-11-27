Например, музыка воспроизводится несколько секунд, а затем переключается.

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Днём 27 ноября некоторые пользователи Spotify столкнулись с проблемами при использовании стримингового сервиса: в частности, треки играют несколько секунд, а затем выключаются.

По данным Downdetector, проблемы наблюдаются в основном в Европе, но редактор vc.ru также обратил внимание, что музыка в приложении воспроизводится несколько секунд, а затем переключается на другой трек.

В пресс-службе Spotify в России на момент написания заметки не уточнили vc.ru, затронул ли сбой страну и с чем он связан.

⚢🦎 @littledysfunk has anyone else's spotify completely broken down? as soon as i start a song it plays exactly one second before it turns off (yes i've restarted both the app and my phone, yes it works on my computer)

Другие пользователи отмечают, что проблема их не затронула. На Downdetector на 12:36 мск было зафиксировано более 7 тысяч жалоб.

sasha @meowrrorball everyone's spotify is down but not with mine😌