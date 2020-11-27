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Таня Боброва
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Часть пользователей Spotify пожаловалась на проблемы с воспроизведением треков Материал редакции

Например, музыка воспроизводится несколько секунд, а затем переключается.

10 комментариев
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Днём 27 ноября некоторые пользователи Spotify столкнулись с проблемами при использовании стримингового сервиса: в частности, треки играют несколько секунд, а затем выключаются.

По данным Downdetector, проблемы наблюдаются в основном в Европе, но редактор vc.ru также обратил внимание, что музыка в приложении воспроизводится несколько секунд, а затем переключается на другой трек.

В пресс-службе Spotify в России на момент написания заметки не уточнили vc.ru, затронул ли сбой страну и с чем он связан.

⚢🦎 @littledysfunk
has anyone else's spotify completely broken down? as soon as i start a song it plays exactly one second before it turns off (yes i've restarted both the app and my phone, yes it works on my computer)
leona ❀ @remuphoria
@gwsfinelines yours too? mine wont play some playlists
elizabeth @eja95x
is Spotify down? why does it keep skipping songs by itself? #Spotifydown

Другие пользователи отмечают, что проблема их не затронула. На Downdetector на 12:36 мск было зафиксировано более 7 тысяч жалоб.

sasha @meowrrorball
everyone's spotify is down but not with mine😌

#новость #сбой #spotify

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10 комментариев
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Вячеслав Осадчий

5

Да, часа пол назад постоянно пытался безуспешно коннект найти.

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Игорь Крафт

Вячеслав
0

А сколько точно человек пожаловалось?

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Никита Ташев

3

Не хочу полемики, но я после двух лет пользования Яндекс музыкой перешёл на спотифай, но в октябре перешёл обратно на Яндекс. Мне совершенно не понравился алгоритм подбора музыки. Я не знаю, что сделали в Яндексе, но конкретно для меня она почему-то лучше ищет треки, которые мне нравятся
Пс: пользовался спортифай с релиза в России

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Евгений Плужников

Никита
0

В Яндекс музыке отстойное приложение, рекомендации лучше 

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Denis1710

Никита
0

Это самый популярный аргумент, который постоянно пишут в пользу Яндекс. Но фаны спотифая все равно будут утверждать обратное.

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Прохладный историк

0

Да, лежит, полчаса назад не смог ничего включить

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Юрий Белоножкин

0

Сначала AWS, теперь Google cloud...

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Vladimir Efrem

0

Да, бывает приходится перезапускать приложение чтобы музыка заиграла

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Sixty Six

0

Не знаю как у других, а у меня все нормально со Spotify

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Andrey Vinokurov

0

Подтверждаю, тоже проблемы наблюдаются (даже порой выскакивает «ошибка сети»).

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