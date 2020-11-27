Часть пользователей Spotify пожаловалась на проблемы с воспроизведением треков Материал редакции
Например, музыка воспроизводится несколько секунд, а затем переключается.
Днём 27 ноября некоторые пользователи Spotify столкнулись с проблемами при использовании стримингового сервиса: в частности, треки играют несколько секунд, а затем выключаются.
По данным Downdetector, проблемы наблюдаются в основном в Европе, но редактор vc.ru также обратил внимание, что музыка в приложении воспроизводится несколько секунд, а затем переключается на другой трек.
В пресс-службе Spotify в России на момент написания заметки не уточнили vc.ru, затронул ли сбой страну и с чем он связан.
Другие пользователи отмечают, что проблема их не затронула. На Downdetector на 12:36 мск было зафиксировано более 7 тысяч жалоб.
Да, часа пол назад постоянно пытался безуспешно коннект найти.
Не хочу полемики, но я после двух лет пользования Яндекс музыкой перешёл на спотифай, но в октябре перешёл обратно на Яндекс. Мне совершенно не понравился алгоритм подбора музыки. Я не знаю, что сделали в Яндексе, но конкретно для меня она почему-то лучше ищет треки, которые мне нравятся
Пс: пользовался спортифай с релиза в России
Подтверждаю, тоже проблемы наблюдаются (даже порой выскакивает «ошибка сети»).
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