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WSJ: Amazon ведёт переговоры о покупке одного из крупнейших издателей подкастов Wondery более чем за $300 млн Материал редакции
Ранее покупкой интересовались Apple и Sony.
- По словам источников The Wall Street Journal, это эксклюзивные переговоры. Возможная покупка Wondery говорит о желании ИТ-компании погрузиться в рынок подкастов, пишет WSJ.
- Сумма сделки может превысить $300 млн, рассказали собеседники издания. В июне 2019 года инвесторы оценивали Wondery в $100 млн. Источники Bloomberg в начале ноября сообщали, что Apple и Sony вели переговоры о покупке Wondery за $300-400 млн.
- Wondery — крупнейший независимый издатель подкастов и шестой по величине издатель подкастов в США, с 8 млн уникальных слушателей по состоянию на октябрь, пишет Business Insider. Сейчас компания выпускает 100 подкастов. По данным аналитической фирмы Podtrac, количество стримов и скачиваний подкастов Wondery достигло 58 млн.
- Пресс-секретарь Amazon сообщил Business Insider, что компания не комментирует слухи.
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Наталья Свиридова
Недавно я в целом для себя открыла рынок подкастов, не знала что это достаточно популярная тема, особенно на западе. Ну, если о новости самой, то наверное круто что купили, не знаю.
Ilya VlasovНаталья
Толковая аналитика, спасибо!
Konstantin TimokhinIlya
Экспертной аналитика примерно так и работает.
Недавно я в целом для себя открыла рынок подкастов, не знала что это достаточно популярная тема, особенно на западе.
Видите, я супер-эксперт в этой теме.
круто что купили
Если выстрелит: я же говорила, что отличная перспективная сделка
наверное круто что купили, не знаю
Если не выстрелит: я же говорила, что сомнительная сделка с непонятным результатом
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подкасты переоценены?
Ol KaАвтосервис
Нет, автосервисы.