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Медиа
Лиана Липанова
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WSJ: Amazon ведёт переговоры о покупке одного из крупнейших издателей подкастов Wondery более чем за $300 млн Материал редакции

Ранее покупкой интересовались Apple и Sony.

  • По словам источников The Wall Street Journal, это эксклюзивные переговоры. Возможная покупка Wondery говорит о желании ИТ-компании погрузиться в рынок подкастов, пишет WSJ.
  • Сумма сделки может превысить $300 млн, рассказали собеседники издания. В июне 2019 года инвесторы оценивали Wondery в $100 млн. Источники Bloomberg в начале ноября сообщали, что Apple и Sony вели переговоры о покупке Wondery за $300-400 млн.
  • Wondery — крупнейший независимый издатель подкастов и шестой по величине издатель подкастов в США, с 8 млн уникальных слушателей по состоянию на октябрь, пишет Business Insider. Сейчас компания выпускает 100 подкастов. По данным аналитической фирмы Podtrac, количество стримов и скачиваний подкастов Wondery достигло 58 млн.
  • Пресс-секретарь Amazon сообщил Business Insider, что компания не комментирует слухи.

#новость #amazon #подкасты

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5 комментариев
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Наталья Свиридова

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Недавно я в целом для себя открыла рынок подкастов, не знала что это достаточно популярная тема, особенно на западе. Ну, если о новости самой, то наверное круто что купили, не знаю.

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Ilya Vlasov

Наталья
0

Толковая аналитика, спасибо!

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Konstantin Timokhin

Ilya
0

Экспертной аналитика примерно так и работает.

 Недавно я в целом для себя открыла рынок подкастов, не знала что это достаточно популярная тема, особенно на западе.

Видите, я супер-эксперт в этой теме.

круто что купили

Если выстрелит: я же говорила, что отличная перспективная сделка

 наверное круто что купили, не знаю

Если не выстрелит: я же говорила, что сомнительная сделка с непонятным результатом

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Автосервис на Волоколамке,132

0

подкасты переоценены?

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Ol Ka

Автосервис
0

Нет, автосервисы.

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