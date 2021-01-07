Медиа
Андрей Фролов

Сооснователь Look At Me Алексей Амётов ушёл с поста издателя медиакомпании Redefine Статьи редакции

Он останется консультантом и займётся новыми проектами.

  • Алексей Амётов объявил, что в декабре 2020 года ушёл с поста издателя Redefine — компании, которая выпускает The Village, Wonderzine и Spletnik, а также занимается маркетингом. От комментариев о том, кто станет издателем вместо него и какими проектами займётся дальше, он отказался.
  • «Я в начале декабря покинул пост издателя в Redefine и остался в компании просто консультантом. Теперь я могу сконцентрироваться на нескольких своих новых проектах и в качестве консультанта поработать с командами в самых разных сферах. Мне нравится», — написал он.
  • Компания Redefine появилась в 2019 году на основе издательского дома Look At Media, который соосновали Алексей Амётов, Василий Эсманов, Екатерина Базилевская. В 2015 году произошла реорганизация, в ходе которой совладельцем издательства стала структура Forward Media Group Полины Дерипаски (сейчас Юмашевой), после чего к нему присоединилось издание Spletnik. Эсманов занимается частными консультациями, а Базилевская — руководит платформой для управления контентом Setka.
  • По данным «Контур.Фокус», к началу 2021 года компанией «Креатив Медиа», юрлицом Redefine, полностью владела Полина Юмашева. В ноябре 2020 года главой компании стал Александр Винокуров, инвестор «Дождя» и Republic.

#новость #lookatmedia #redefine

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