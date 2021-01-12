«Яндекс» поделился правами на показ сезона НХЛ с Wink и «Матч ТВ» Статьи редакции
Партнёры будут инвестировать в продукт и контент и разделят доходы.
«Яндекс» договорился о трансляциях сезона НХЛ 2020/21 с партнёрами. С 14 января трансляции лиги можно посмотреть на устройствах с «Яндексом», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ», рассказали vc.ru в компании.
- Подписчики «Яндекс.Плюс» и Wink смогут посмотреть все матчи без рекламы, «Матч ТВ» покажет только отдельные игры. Также на «Яндексе» и Wink все зрители смогут бесплатно смотреть интересные моменты, обзоры и некоторые ключевые матчи.
- Партнёры договорились, что будут совместно инвестировать в продукт и контент и разделят доходы. По их мнению, подобная коллаборация — новая модель для рынка, которую можно использовать для трансляций и других видов спорта. От других комментариев об условиях партнёрства в «Яндексе» отказались.
- «Яндекс» приобрёл эксклюзивные права на трансляцию матчей трёх сезонов НХЛ в России в 2019 году. Изначально компания планировала зарабатывать на показе рекламы. Сумму сделки не раскрывали, но источники «Ведомостей» оценивали её в $2 млн за сезон.
- В конкурсе на показ трансляций участвовала «Медиа альянс», которая управляет каналами Eurosport — они транслировали матчи раньше. По данным «Ведомостей», «Яндекс» предложил большую сумму, чем «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и Telesport Group.
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2 комментария
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Яндексу надо было мочить газпроммедиа и выкупать за все деньги права на Лигу чемпионов и добавлять ее в кинопоиск, как сделали окко с АПЛ. А они купили нхл и транслируют ее в 4 часа ночи в яндекс эфире.
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Видео с кадрами из хоккея для меня ассоциируются только с разными там черно белыми документальными фильмами об великих алгоголиках Третьякове, Яшине и прочих легендах с шайбой.
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