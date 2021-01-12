«Яндекс» договорился о трансляциях сезона НХЛ 2020/21 с партнёрами. С 14 января трансляции лиги можно посмотреть на устройствах с «Яндексом», в видеосервисе Wink и на канале «Матч ТВ», рассказали vc.ru в компании.