Медиа
Андрей Фролов

Олег Тиньков анонсировал новые выпуски «Бизнес-секретов» Статьи редакции

Первый должен выйти во второй половине февраля.

  • Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков во время разговора в Clubhouse объявил, что снова начнёт снимать передачу «Бизнес-секреты», в которой он общается с предпринимателями.
  • По словам Тинькова, у передачи будет новый формат, но детали он не раскрыл. Первого гостя он тоже не объявил, но сказал, что разговор будет интересен молодым предпринимателям.
  • Критериев, по которым будут выбираться гости, Тиньков тоже не объявил.
  • Первые «Бизнес-секреты» вышли в 2009 году, с перерывами проект выходил до 2018 года. Сейчас у «Тинькофф» также есть одноимённое издание с советами для бизнеса.
«Бизнес-секреты» с Михаилом Прохоровым, который тогда был кандидатом в президенты

#бизнессекреты #новости #олегтиньков

853 просмотров
27 27 комментариев
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u044b"], "comments": 27, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 208722, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 14 Feb 2021 19:08:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Половинкин

8

Будет интервью с налоговой службой США?

Ответить

Виктор Булов

Кирилл
2

Прямо из суда

Ответить

Vasiliy Gorin

8

 Первого гостя он тоже не объявил, но сказал, что разговор будет интересен молодым предпринимателям.

Надеюсь это будет настоящий предприниматель, а не псевдопредпринимательская мейдийная рожа, популярная среди неокрепших умов, типа Портнягина. Или торговцев франшизами-пустышками, которые раньше вились вокруг него.

Ответить

Константин Шукалов

Vasiliy
0

Вот да. Черняк хотя и приложил Портнягина публично и казалось бы был безжалостен в первых выпусках, чем и подкупил, с тем же инфоцыганом Косенко был предельно аккуратен. Как и с инфоцыганом из БМ. 

Сейчас реально интересно смотреть только разборщика и нового ведущего - Гетельмана.

Ответить

Андрей Николаев

1

Давайте уже сделайте подрубрику "тиньков". Хоть отписаться можно будет. А то слишком много его стало во всех  рубриках.

Ответить

Андрей Фролов

Андрей
4

добавьте в чёрный список тег #олегтиньков

Ответить

Андрей Николаев

Андрей
2

Оно точно сработает везде? Или исключительно в тех статьях, где этот тег используют?

Ответить

Vasiliy Gorin

Андрей
1

Ты можешь заблокировать даже просто слово "Тиньков", а не именно хештег.
Но будем честно, из-за неприятия к конкретной личности помещать себя в информационный пузырь - так себе идея, ведь многие их новостей связанных с ним имеют отношение к бизнесу в РФ в целом.

Ответить

Андрей Николаев

Vasiliy
1

Ты можешь заблокировать даже просто слово "Тиньков", а не именно хештег.

Не подходит. Я хочу быть в курсе очередных багов в тиньков приложениях.
ведь многие их новостей связанных с ним имеют отношение к бизнесу в РФ в целом.

Если только к мало интересной, для меня, части.

Ответить

Vasiliy Gorin

Андрей
0

Не подходит. Я хочу быть в курсе очередных багов в тиньков приложениях.

Не знаю никаких Тиньков приложений. Знаю Тинькофф приложения.

Ответить

Андрей Фролов

Андрей
0

можно забанить и просто слово «Тиньков», да, но пропадут и те тексты, где слово просто используется как пример

Ответить

Ivan Vishnyakov

Андрей
0

Костыли

Ответить

Андрей Фролов

Ivan
1

Нет, не костыли, а подстройка ленты под себя

Ответить

Водный калькулятор

Андрей
2

Знаменитый человек пришёл на ресурс собственной персоной. Естественно это вызывает интерес. Были бы активны на VC ещё пара-тройка персон подобного уровня, фокус бы распылился. То что это вас злит, к сожалению, исключительно ваши проблемы, попробуйте не ходить туда где обитают ваши личные раздражители, обычно это помогает.

Ответить

Андрей Николаев

Водный
1

Знаменитый человек пришёл на ресурс собственной персоной.

Пришел и пришел. Я его в ЧС кинул и не читаю. Другое дело что и без него 10500505 авторов начинают о нем писать.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Андрей
0

Я тоже подумал, что на виси отдельный подсайт нужен. Самый популярный

Ответить

From Siberia to London

3

Предлагаю список тем:
1. Налоги: платить или не все
2. US Passport: How to
3. Как избежать экстрадиции: 10 простых шагов

Ответить

Даниил Романов

1

Олег, давай, наконец то! мы уже все заждались! Только сам веди интервью!))

Ответить

Ivan Vishnyakov

1

Лучший выпуск с Мавроди. Этого успеха не повторить

Ответить

Diana Milonova

1

Очевидно что Ставронский

Ответить

A B

0

Что сегодня Олег ел он не сказал
Ковырялся ли он в носу также не рассказал

Ответить

Александр

0

Как там надо писать?
@Олег Тиньков , позови Дурова.

Ответить

Виктор Булов

Александр
–1

Дуров стеснительный, у него образ Нео полетит

Ответить

Валера Певнев

0

Олег Тиньков во время разговора в Clubhouse

Я каким-то образом в одной из параллельных вселенных оказался

Ответить

Виктор Булов

–1

Дуров на яхте Тинькова из Дубая

Ответить

Александра Волкова

–3

Я в шоке ребята, вот что Тиньков сделал https://u.to/A2UKGw

Redirecting
Redirecting
u.to
Ответить

Dennis Gerasimov

Александра
0

#здохнитварь

@Модератор - тут говноссылки распространяют

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: кто делает ЖКХ в России лучше, что за Clubhouse, история эффективности Тима Кука и другое
Пять обсуждаемых тем и пять важных новостных сюжетов на сайте.
1
hh.ru
Подписан
Отписаться
Новый интерфейс hh.ru ко Дню святого Валентина. «Свайп» вправо, «свайп» влево — это любовь!
Найти работу, которая покорит вас с первого взгляда — идеальный сценарий для любого соискателя. Но как среди тысяч прек…
0
RUVDS
Подписан
Отписаться
10 приложений для отношений: от знакомства до рождения первенца
Могут ли технологии затронуть хрупкие человеческие отношения? Могут. Все наслышаны о свайпах, лайках и мэтчах. Мы сдела…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Деревянко
за день
Да не парься, не обязательно комментировать прям каждый пост)
Украинские магазины «Сільпо» поздравили конкурентов валентинками на билбордах
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

greg chudnoff

Самогонные аппараты, валенки и…

Dennis Gerasimov

Олег Тиньков анонсировал новые…

Yo Yo

Тиньков пришел в Clubhouse и…

Илья Попов

Самогонные аппараты, валенки и…

Ol Ka

Украинские магазины «Сільпо…

Pavel Komarovskiy

Кэшбэк 5% на всё и бесплатные…

Илья М

Суд перевёл под домашний арест…

greg chudnoff

Был спрос, деньги и помощь…

Алексей

Clubhouse это клон bigo.tv

Dennis Gerasimov

Предприниматель пожаловался на…

Илья Прокопенко…

Украинские магазины «Сільпо…

Константин Шукалов

Олег Тиньков анонсировал новые…

greg chudnoff

Украинские магазины «Сільпо…

greg chudnoff

Украинские магазины «Сільпо…

Diana Milonova

Олег Тиньков анонсировал новые…

Peter Dmitrienko

Spotify разрешила сотрудникам…

Илья Попов

Самогонные аппараты, валенки и…

greg chudnoff

Кэшбэк 5% на всё и бесплатные…

Тинькофф

Как Сбербанк за 5 лет вынудил…

Андрей Фролов

Олег Тиньков анонсировал новые…
null