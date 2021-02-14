Олег Тиньков анонсировал новые выпуски «Бизнес-секретов» Статьи редакции
Первый должен выйти во второй половине февраля.
- Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков во время разговора в Clubhouse объявил, что снова начнёт снимать передачу «Бизнес-секреты», в которой он общается с предпринимателями.
- По словам Тинькова, у передачи будет новый формат, но детали он не раскрыл. Первого гостя он тоже не объявил, но сказал, что разговор будет интересен молодым предпринимателям.
- Критериев, по которым будут выбираться гости, Тиньков тоже не объявил.
- Первые «Бизнес-секреты» вышли в 2009 году, с перерывами проект выходил до 2018 года. Сейчас у «Тинькофф» также есть одноимённое издание с советами для бизнеса.
Будет интервью с налоговой службой США?
Первого гостя он тоже не объявил, но сказал, что разговор будет интересен молодым предпринимателям.
Надеюсь это будет настоящий предприниматель, а не псевдопредпринимательская мейдийная рожа, популярная среди неокрепших умов, типа Портнягина. Или торговцев франшизами-пустышками, которые раньше вились вокруг него.
Вот да. Черняк хотя и приложил Портнягина публично и казалось бы был безжалостен в первых выпусках, чем и подкупил, с тем же инфоцыганом Косенко был предельно аккуратен. Как и с инфоцыганом из БМ.
Сейчас реально интересно смотреть только разборщика и нового ведущего - Гетельмана.
Давайте уже сделайте подрубрику "тиньков". Хоть отписаться можно будет. А то слишком много его стало во всех рубриках.
Оно точно сработает везде? Или исключительно в тех статьях, где этот тег используют?
Ты можешь заблокировать даже просто слово "Тиньков", а не именно хештег.
Но будем честно, из-за неприятия к конкретной личности помещать себя в информационный пузырь - так себе идея, ведь многие их новостей связанных с ним имеют отношение к бизнесу в РФ в целом.
Ты можешь заблокировать даже просто слово "Тиньков", а не именно хештег.
Не подходит. Я хочу быть в курсе очередных багов в тиньков приложениях.
ведь многие их новостей связанных с ним имеют отношение к бизнесу в РФ в целом.
Если только к мало интересной, для меня, части.
Не подходит. Я хочу быть в курсе очередных багов в тиньков приложениях.
Не знаю никаких Тиньков приложений. Знаю Тинькофф приложения.
Водный калькулятор
Знаменитый человек пришёл на ресурс собственной персоной. Естественно это вызывает интерес. Были бы активны на VC ещё пара-тройка персон подобного уровня, фокус бы распылился. То что это вас злит, к сожалению, исключительно ваши проблемы, попробуйте не ходить туда где обитают ваши личные раздражители, обычно это помогает.
Знаменитый человек пришёл на ресурс собственной персоной.
Пришел и пришел. Я его в ЧС кинул и не читаю. Другое дело что и без него 10500505 авторов начинают о нем писать.
Я тоже подумал, что на виси отдельный подсайт нужен. Самый популярный
Предлагаю список тем:
1. Налоги: платить или не все
2. US Passport: How to
3. Как избежать экстрадиции: 10 простых шагов
Олег, давай, наконец то! мы уже все заждались! Только сам веди интервью!))
Как там надо писать?
@Олег Тиньков , позови Дурова.
Олег Тиньков во время разговора в Clubhouse
Я каким-то образом в одной из параллельных вселенных оказался
Я в шоке ребята, вот что Тиньков сделал https://u.to/A2UKGw
Блоги компаний
Показать еще