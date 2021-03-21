ВТБ вернётся в число акционеров «Первого канала» Статьи редакции
«ВТБ Капитал» выкупил пакет у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года, а в 2020 году продал.
- О том, что ВТБ снова станет частным акционером «Первого канала», говорится в распоряжении правительства. Кроме него в список вошли СОГАЗ и «Национальная медиа группа».
- Теперь государству принадлежит 34,23% «Первого канала», частным акционерам — 65,77%. Государство получит «золотую акцию», которая даёт специальное право на управление телеканалом.
- В марте 2019 года 20% «Первого канала» купил «ВТБ Капитал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. В сентябре 2020 года банк вышел из состава акционеров вещателя. Кому тогда перешёл пакет, не сообщалось, но источники РБК говорили, что он мог вернуться к Абрамовичу.
- В декабре 2020 года Владимир Путин разрешил снизить долю государства в «Первом канале» ниже контрольной, но не менее 34%. В январе в ВТБ говорили, что могут войти в капитал компании в результате конвертации долга по кредиту.
- В феврале 2021 года источники РБК рассказали, что владельцем 20% «Первого канала» вместо ВТБ стал страховщик СОГАЗ.
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8 комментариев
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Ждём репортажи любовницы на первом теперь)
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так и есть, казна пустеет, надо содержать провальные гос проекты за счет подконтрольных организаций.
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Государство помогает своим?
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ВТБ на 60% гос компания. Просто из одного кармана переложили в другой.
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Серьезное заявление. Под контролем государства находится 92% ВТБ. У сбера вот 50+1 акция у государства, а тут ваще нет.
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