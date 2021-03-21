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Евгения Евсеева

ВТБ вернётся в число акционеров «Первого канала» Статьи редакции

«ВТБ Капитал» выкупил пакет у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года, а в 2020 году продал.

  • О том, что ВТБ снова станет частным акционером «Первого канала», говорится в распоряжении правительства. Кроме него в список вошли СОГАЗ и «Национальная медиа группа».
  • Теперь государству принадлежит 34,23% «Первого канала», частным акционерам — 65,77%. Государство получит «золотую акцию», которая даёт специальное право на управление телеканалом.
  • В марте 2019 года 20% «Первого канала» купил «ВТБ Капитал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. В сентябре 2020 года банк вышел из состава акционеров вещателя. Кому тогда перешёл пакет, не сообщалось, но источники РБК говорили, что он мог вернуться к Абрамовичу.
  • В декабре 2020 года Владимир Путин разрешил снизить долю государства в «Первом канале» ниже контрольной, но не менее 34%. В январе в ВТБ говорили, что могут войти в капитал компании в результате конвертации долга по кредиту.
  • В феврале 2021 года источники РБК рассказали, что владельцем 20% «Первого канала» вместо ВТБ стал страховщик СОГАЗ.

#новость #первыйканал

316 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Ждём репортажи любовницы на первом теперь)

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Gavroche

Andrei
0

Как вкладчик ВТБ, я ведь тоже немножко… ну, как могу… содержу Наилю Аскер-заде)

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Окончательный яд

0

Соцнагрузка?)

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Александ Есть

Окончательный
0

так и есть, казна пустеет, надо содержать провальные гос проекты за счет подконтрольных организаций.

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Чит Чат

0

Государство помогает своим?

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Станислав Назаров

Чит
0

ВТБ на 60% гос компания. Просто из одного кармана переложили в другой. 

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Леонид Михалев

Станислав
0

Серьезное заявление. Под контролем государства находится 92% ВТБ. У сбера вот 50+1 акция у государства, а тут ваще нет.

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Леонид Михалев

0

Дал подержать так сказать

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