Компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».

{"id":229038,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Rutube \u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta&title=\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Rutube \u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta&text=\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Rutube \u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta&text=\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Rutube \u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Rutube \u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/media\/229038-gazprom-media-perezapustila-rutube-dobavila-prosmotr-video-bez-registracii-i-monetizaciyu-kontenta","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1583 просмотров

Первой «Газпром-медиа» обновила веб-версию Rutube, рассказали vc.ru в компании. Теперь пользователи могут смотреть видео без регистрации, загружать ролики через встроенную студию, создавать тематические плейлисты.

Также пользователи смогут монетизировать свой контент: речь идёт о рекламной модели, донатах и подписках. Монетизация включается по достижении 5 тысяч просмотров на канале, уточнили в компании.

Новая версия главной страницы Rutube

Старая версия

На Rutube уже доступны разделы с более чем 1000 подкастами, более 4000 видеоуроков и лекций в разделе «Обучение», влоги, обзоры кино и видеоигр, фильмы и сериалы и так далее.

Доступ к большинству видео бесплатный, кроме подписок на ViP Play, TVzavr, «Матч Премьер» и «НТВ-Плюс», добавили в «Газпром-медиа».

В ближайшее время компания планирует добавить возможность запускать стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале «Газпром-медиа» также планирует перезапустить мобильное приложение и приложение для Smart TV, а также доработать функции для управления контентом.