Медиа
Таня Боброва

«Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента Статьи редакции

Компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».

48 48 комментариев
1583 просмотров

Первой «Газпром-медиа» обновила веб-версию Rutube, рассказали vc.ru в компании. Теперь пользователи могут смотреть видео без регистрации, загружать ролики через встроенную студию, создавать тематические плейлисты.

Также пользователи смогут монетизировать свой контент: речь идёт о рекламной модели, донатах и подписках. Монетизация включается по достижении 5 тысяч просмотров на канале, уточнили в компании.

Новая версия главной страницы Rutube
Старая версия

На Rutube уже доступны разделы с более чем 1000 подкастами, более 4000 видеоуроков и лекций в разделе «Обучение», влоги, обзоры кино и видеоигр, фильмы и сериалы и так далее.

Доступ к большинству видео бесплатный, кроме подписок на ViP Play, TVzavr, «Матч Премьер» и «НТВ-Плюс», добавили в «Газпром-медиа».

В ближайшее время компания планирует добавить возможность запускать стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале «Газпром-медиа» также планирует перезапустить мобильное приложение и приложение для Smart TV, а также доработать функции для управления контентом.

  • «Газпром-медиа» стала единственным владельцем Rutube в декабре 2020 года. Сумма сделки не раскрывалась.
  • Тогда же компания анонсировала сервис коротких видео с пользовательским контентом и пообещала сделать Rutube «не хуже YouTube». В «Газпром-медиа» говорили, что уже около года работают над модернизацией Rutube.

#новость #газпроммедиа #rutube

48 48 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","rutube"], "comments": 48, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 229038, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Apr 2021 16:54:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Филиппов

29

Готовятся к замедлению ютуба

Ответить

Иван Николаев

Михаил
9

«Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации

Ответить

Kirill Kulagin

Михаил
0

К замедлению доходов блогеров ))

Ответить

Маркетологов к стенке

Kirill
0

Давно пора всякую шолупонь выкинуть. Снимают полную хрень. Нормальные блогеры на донатах хорошо зарабатывают.
А вся реклама должна быть стерта с лица интеренета.

Ответить

Маркетологов к стенке

Михаил
0

Да, но так же поняли, что запрет на блокировку рекламы сыграл против них. Трафик упал катастрофически. Ну а когда стали опрос делать после рекламных роликов - это вообще зашквар был)

Ответить

Михаил Филиппов

Маркетологов
0

Мне порой для важных переговоров нужны были вырезки из камеди, вот тогда я проклял этот рутуб и больше никогда не заходил на эту помойку. Но поражает, сколько нужно топ-менеджеров семи пядей во лбу, чтобы понять какой актив они просирали эти годы.

Ответить

Yury Kotov

12

Намёк поняли

Ответить

Kirill Kulagin

11

Значит чебурнет не за горами...

Ответить

Ничего личного, но

9

то чувство, когда после прочтения таких новостей начинаешь чувствовать тревожность

Ответить

Jerome Jerome

4

Жаль, только, что смотреть и пользоваться всё равно никто не будет)

Ответить

Иван Николаев

Jerome
7

Не жаль 

Ответить

Александр Сорокин

Jerome
0

Мало ли, предположу, один отстающий конкурент, будет систематически нарушать новое законы, то придется его заблокировать, вот тогда вернемся к обсуждению.

Ответить

Kirill Smolin

5

Кому он нахрен нужен

Ответить

Влад Борщ

2

Даже если YouTube в России будет заблокирован - ни один блогер не пойдёт на Rutube)))

Ответить

Serghei Lisii

Влад
5

Ага, на нормальную работу пойдут. А, стоп, у половины из них же IQ двузначное

Ответить

alchemist

Serghei
1

Вы хотели сказать ICQ, щас это модно и отечественный продукт

Ответить

Igor Filippov

Serghei
–1

Зато у них хромосом больше чем у тебя.

Ответить

Антон piter

Влад
5

А куда он, блогер, денется и где харчеваться будет?

Ответить

Vasiliy Gorin

Влад
3
Ответить

Maksim Koltsov

0

ютуб монополист, почему это никого не беспокоит?
я например не могу из за этого новый хуавей себе купить

Ответить

Daniil Levi

Maksim
6

теперь можете купить новый хуавей и смотреть rutube!

Ответить

Maksim Koltsov

Daniil
–1

там нет контента
а контента там нет потому что ютуб монополизировал рынок и ничего хорошего в этом нет

Ответить

Daniil Levi

Maksim
5

а что ютуб сделал для монополизации рынка? продавил запрет других хостингов или ограничения их использования? я может упустил момент, но вроде не было такого

Ответить

Igor Filippov

Daniil
0

 что ютуб сделал для монополизации рынка

Ну что ты как маленький? Во вкладке "Видео" первая ссылка на какой хостинг в поисковой выдаче гугла? И вообще, не знаю как там на Андроидах, до сих пор ютуб стоит по умолчанию?

Ответить

Maksim Koltsov

Daniil
0

может быть ничего плохого он и не делал, не знаю
но будет делать. Потому что без конкуренции организация обречена на деградацию

Ответить

Dima

Maksim
1

Просмотр видео в браузере на хаувеях тоже запретили?

Ответить

Maksim Koltsov

Dima
0

лично я к такому изврату не готов

Ответить

Masha Kovalyova

Maksim
1

Какой такой монополист? Конкуренты Ютуба это Инстаграм и Тикток.

Ответить

Maksim Koltsov

Masha
0

и что, много там видео длительностью больше получаса хотя бы?
хотя для школьников возможно так

Ответить

Maksim Koltsov

Masha
0

и еще, может вы знаете способ смотреть это на нормальном телевизоре?
в моей медиаприставке например этой херотени нет. В смарт-тв тем более

Ответить

Дмитрий

Maksim
0

Кто готов купить хуявей за свои деньги и ещё поработать бета-тестером - нужно лечить электричеством

Ответить

Маркетологов к стенке

Maksim
0

Вансед установите и смотрите ютуб сколько влезет, причем без рекламы и без встроенной рекламы. Это куда круче премиума). Да и зачем Хуавей, когда есть Ванплас?!

Ответить

GM2mars

3

После того контента, который был раньше, им сложно будет отмыться. 

Ответить

Александр

1

Растеряли аудиторию с их регистрацией и обязательными опросами (!) о том что было в рекламе перед роликом.
Трафик хоть как-то восстановят и снова начнётся:

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Пора переносить контент со своего ютуб канала.. лавочка закрывается

Ответить

Антон Веселов

0

А где встраивание на сайты видосов? Почему не думают о таких вещах?

Ответить

Ilya Miller

Антон
0

это MVP :)

Ответить

Ilya Miller

0

Взяли всё лучшее =) С морды клон твича, внутри явно ютуба.

Ответить

alex twit

0

Rutube объявил о перезапуске — с лаптой и блудницами

Ответить

Stas Klymenko

0

А где сервис для роликов? Вижу только страницы сайта с фильмами и сериалами. 
Ой вэй, так на скринах ведь кроме рекламы ничего больше нет. 

Ответить

Bobo Momo

0

Им нужно добавить туда пиратские копии фильмов, музыку и порно, тогда дело пойдёт.

На этом ВК в свое время выехал.

Ответить

Булат Сибгатуллин

0

Рутуб, рутаграм, рубук руттер.

Ответить

Общий Макс

0
Ответить

lakoros

0

Рутуб был треш клоном ютуба, потом его переделали в онлайн кинотеатр. Чем он сейчас вроде и остался.

Ответить

Олег Павлов

0

А в чем прикол того, что у плеера левые верхний и нижний угол со сглаживанием border-radius, а правые обычные? Крутая идея (нет).

Ответить

AVA 8

–1

Привет)) зверушки))

Ответить

AVA 8

–2

ОНЛАЙН 

Ответить

AVA 8

–3

"Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность общаться с ними, значит скорее всего вы представитель новой элиты, престижное потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых.

Бедные покупают в кредит Айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни."

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #29: «Хронология» Петера Гюса, «Большая маленькая планета​» Рэйчел Игнотофски
И другие детские книги с потрясающими иллюстрациями в дайджесте от Futura by red_mad_robot.
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Модульный ПК PocKit: универсальная система-конструктор для DIY-проектов и не только
Модульная техника всем хороша, при условии качественной сборки. Преимуществ много, основное: не надо менять девайс раз…
0
Seagate Russia
Подписан
Отписаться
Снимай. Сохраняй. Интервью с видеографами Артуром Михеевым и Артуром Вишневским

Показать еще

Лучшие комментарии
Andreas Lapueros
за день
Короче это длинная бесполезная статья. Ответ на вопрос из заголовка статьи - один, и он классический: «стань айтишником на важной должности». Вся остальная статья на 99.9% пропитана какой-то философией и акциями, хотя…
ФинИнди: как уехать из Саратовской области и накопить $470 000 на финансовую независимость
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Олег Павлов

«Газпром-медиа» перезапустила…

qlskid

Защита данных, конкуренция с…

Михаил Филиппов

«Газпром-медиа» перезапустила…

Евгений Суворов

Зачем выпускнику вуза проходить…

danil nik

Суд в США постановил, что Apple…

Дмитрий

«Газпром-медиа» перезапустила…

Евгений Суворов

Зачем выпускнику вуза проходить…

Денис Файзулин

Microsoft поставит армии США…

Oleg Borisov

«Вы бы не справились и с…

lakoros

«Газпром-медиа» перезапустила…

Макс Лакостов

Как кассиры и курьеры стали…

Михаил М

Стартап-разработчик водородных…

Sergey Klochko

Как я оформил заказ в «Hoff» с…

Masha Kovalyova

«Газпром-медиа» перезапустила…

Name

Как кассиры и курьеры стали…

Дмитрий

«Теле2»: со скоростью интернета…

Vera

«Тинькофф» запустил речевую…

Александр Антонов

Суд в США постановил, что Apple…

Михаил Карпов

«Теле2»: со скоростью интернета…

John Doe

«Теле2»: со скоростью интернета…
null