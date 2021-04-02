«Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента Статьи редакции
Компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».
Первой «Газпром-медиа» обновила веб-версию Rutube, рассказали vc.ru в компании. Теперь пользователи могут смотреть видео без регистрации, загружать ролики через встроенную студию, создавать тематические плейлисты.
Также пользователи смогут монетизировать свой контент: речь идёт о рекламной модели, донатах и подписках. Монетизация включается по достижении 5 тысяч просмотров на канале, уточнили в компании.
На Rutube уже доступны разделы с более чем 1000 подкастами, более 4000 видеоуроков и лекций в разделе «Обучение», влоги, обзоры кино и видеоигр, фильмы и сериалы и так далее.
Доступ к большинству видео бесплатный, кроме подписок на ViP Play, TVzavr, «Матч Премьер» и «НТВ-Плюс», добавили в «Газпром-медиа».
В ближайшее время компания планирует добавить возможность запускать стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале «Газпром-медиа» также планирует перезапустить мобильное приложение и приложение для Smart TV, а также доработать функции для управления контентом.
- «Газпром-медиа» стала единственным владельцем Rutube в декабре 2020 года. Сумма сделки не раскрывалась.
- Тогда же компания анонсировала сервис коротких видео с пользовательским контентом и пообещала сделать Rutube «не хуже YouTube». В «Газпром-медиа» говорили, что уже около года работают над модернизацией Rutube.
Готовятся к замедлению ютуба
«Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации
К замедлению доходов блогеров ))
Давно пора всякую шолупонь выкинуть. Снимают полную хрень. Нормальные блогеры на донатах хорошо зарабатывают.
А вся реклама должна быть стерта с лица интеренета.
Да, но так же поняли, что запрет на блокировку рекламы сыграл против них. Трафик упал катастрофически. Ну а когда стали опрос делать после рекламных роликов - это вообще зашквар был)
Мне порой для важных переговоров нужны были вырезки из камеди, вот тогда я проклял этот рутуб и больше никогда не заходил на эту помойку. Но поражает, сколько нужно топ-менеджеров семи пядей во лбу, чтобы понять какой актив они просирали эти годы.
то чувство, когда после прочтения таких новостей начинаешь чувствовать тревожность
Жаль, только, что смотреть и пользоваться всё равно никто не будет)
Мало ли, предположу, один отстающий конкурент, будет систематически нарушать новое законы, то придется его заблокировать, вот тогда вернемся к обсуждению.
Даже если YouTube в России будет заблокирован - ни один блогер не пойдёт на Rutube)))
Ага, на нормальную работу пойдут. А, стоп, у половины из них же IQ двузначное
ютуб монополист, почему это никого не беспокоит?
я например не могу из за этого новый хуавей себе купить
теперь можете купить новый хуавей и смотреть rutube!
там нет контента
а контента там нет потому что ютуб монополизировал рынок и ничего хорошего в этом нет
а что ютуб сделал для монополизации рынка? продавил запрет других хостингов или ограничения их использования? я может упустил момент, но вроде не было такого
что ютуб сделал для монополизации рынка
Ну что ты как маленький? Во вкладке "Видео" первая ссылка на какой хостинг в поисковой выдаче гугла? И вообще, не знаю как там на Андроидах, до сих пор ютуб стоит по умолчанию?
может быть ничего плохого он и не делал, не знаю
но будет делать. Потому что без конкуренции организация обречена на деградацию
Какой такой монополист? Конкуренты Ютуба это Инстаграм и Тикток.
и что, много там видео длительностью больше получаса хотя бы?
хотя для школьников возможно так
и еще, может вы знаете способ смотреть это на нормальном телевизоре?
в моей медиаприставке например этой херотени нет. В смарт-тв тем более
Вансед установите и смотрите ютуб сколько влезет, причем без рекламы и без встроенной рекламы. Это куда круче премиума). Да и зачем Хуавей, когда есть Ванплас?!
Растеряли аудиторию с их регистрацией и обязательными опросами (!) о том что было в рекламе перед роликом.
Трафик хоть как-то восстановят и снова начнётся:
А где встраивание на сайты видосов? Почему не думают о таких вещах?
А где сервис для роликов? Вижу только страницы сайта с фильмами и сериалами.
Ой вэй, так на скринах ведь кроме рекламы ничего больше нет.
Им нужно добавить туда пиратские копии фильмов, музыку и порно, тогда дело пойдёт.
На этом ВК в свое время выехал.
Рутуб был треш клоном ютуба, потом его переделали в онлайн кинотеатр. Чем он сейчас вроде и остался.
А в чем прикол того, что у плеера левые верхний и нижний угол со сглаживанием border-radius, а правые обычные? Крутая идея (нет).
"Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность общаться с ними, значит скорее всего вы представитель новой элиты, престижное потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых.
Бедные покупают в кредит Айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни."
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