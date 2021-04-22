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Таня Боброва

Владельцы онлайн-кинотеатров Wink и more.tv обсуждают объединение сервисов — РБК Статьи редакции

Так «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» смогут конкурировать с лидерами рынка.

  • О переговорах «Ростелекома» (Wink) и «Национальной медиа группы» (more.tv) РБК рассказали два источника, близкие к оператору и медиахолдингу, а также два собеседника на медиарынке.
  • Близкий к «Ростелекому» источник уточнил, что компании начали обсуждать возможное объединение видеосервисов ещё до смены руководства в НМГ: в феврале 2021 года её гендиректором вместо Ольги Паскиной стала перешедшая из «Газпром-медиа» Светлана Баланова.
  • Тогда один из возможных вариантов сделки — размещение на Wink всей библиотеки more.tv, пишет издание. При этом последний становился только поставщиком контента, а Wink — его дистрибьютором. Какие условия обсуждаются сейчас, источники не рассказали. В НМГ и «Ростелекоме» от комменатриев отказались.
  • НМГ запустила more.tv в 2019 году. Сервис занимается собственным производством (сериалы «Чики» и другие). В ноябре 2020-го компания отчитывалась о 2,5 млн подписчиков. По данным исследователей Telecom Daily, которые приводит РБК, выручка more.tv и других интернет-платформ НМГ могла составить 1 млрд рублей за год — это 2,6% выручки всех легально работающих в России видеосервисов.
  • «Ростелеком» запустил Wink в 2018 году. По оценкам Telecom Daily, по итогам 2020-го доля онлайн-кинотеатра составляла 7,3% на российском рынке (2,8 млрд рублей выручки). Сам оператор в отчётности показатели Wink не приводит, пишет РБК.

#новость #wink #moretv #ростелеком #нмг

1055 просмотров
11 11 комментариев
6
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igogo

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Возможно, решение мудрое. Все таки за плечами Ростелекома мощный оператор домашнего интернета + теле2 что дает огромную базу потенциальных пользователей, а more умеет в контент.

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Aleksey Bobkov

igogo
0

в какой контент?

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Stepan Popov

3

2 бесполезных сервиса решили объединиться в большой 1 бесполезный. Бесполезных потому, что сами по себе они никому не интересны, и Винкс и море.тв продвигаются только пакетами с другими услугами. Тот же Ростелеком мне звонит периодически, предлагая комбо из интернета, симкарты и винкс. А потом они отчитываются о нескольких миллионах пользователей, хотя, судя по тому как впаривают эти стриминги, большинство пользователей туда скорее всего не заходит, или заходит и выходит.

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igogo

Stepan
1

Онлайн кинотеатр - винк. Винкс это немного другое. Странно что ростелеком вам их так настойчиво предлагет

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SG

Stepan
0

Я купила подписку на Wink ради канала ID, больше нигде не нашла их передач, а на ютуб вечно блокируют, надоело. Потом нашла там много интересных документалок и подписка себя окупила. Wink отличается от Окко и ivi тем, что тут есть много каналов и можно в удобное время посмотреть передачу в записи с перемоткой рекламы, очень много документального (питаю слабость к этому жанру) и контента, который не входит в другие подписки 

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Andrew Stepanov

SG
0

Хорошая попытка, но нет

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Captain

0

Может быть я бумер и все такое, но оплатил я в карантин несколько подписок на разные сервисы, благо были скидки и т.п. Что-то посмотрел, чего-то не нашел в рамках этой подписки, за многое просили дополнительных денег. Для меня это было не слишком удобно. Это не стало для меня альтернативой торрентам и кинотеатрам. Да, даже альтернативой ТВ с 200 каналами не стало. Слишком много ограничений и откровенного развода на бабло. 
Новинки не показывают за цену подписки, все остальное, при желании, можно и так найти и посмотреть. И я не очень вижу аудиторию этих сервисов, если честно. Детям это еще не интересно, они больше в ютуб залипают, моим ровесникам не заходит. Вот вы, молодые и активные, скажите - есть у этих сервисов аудитория? Есть им куда расти? 

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igogo

Captain
3

Решение от яндекса - самое удобное сейчас. Потому что кинопоиск входит в с кучей других полезных сервисов в комплекте.
От Сбера, возможно, на втором месте. Но подписка на окко там какая то обрезанная и бессмысленная.

А из отдельных сервисов можно только Нетфликс отметить - уж очень много своего контента они делают.

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LolKekNet

0

Классное решение :)
Конкуренция на рынке приводит к качественным продуктам

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Pavel Raspaev

0

Так «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» смогут конкурировать с лидерами рынка.

Не смогут

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Чит Чат

0

Один глухой, другой слепой

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